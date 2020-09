L'horoscope du 20 septembre 2020

publié le 20/09/2020 à 05:30

Bélier

Vous êtes quelqu'un de très positif en temps normal, mais aujourd'hui vous verrez des problèmes partout, même là où il n'y en a pas. Restez rationnel si possible, ne croyez pas tout ce que vous dit votre imagination, elle ne sera pas très positive. Mais vous penserez peut-être que vous êtes réaliste, que vous ne vous bercez pas d'illusions. C'est possible... Mais vous êtes généralement excessif et vous pouvez très bien exagérer ce réalisme et qu'il se transforme malgré vous en pessimisme.

Taureau

Né fin avril, prévoyez quelques tensions avec votre partenaire ou un ami qui, apparemment, cherche à faire pression sur vous et c'est assez répétitif. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, en avez même souffert, mais vous ne savez pas comment gérer une situation dont le contrôle vous échappe. Le lâcher-prise est ce qu'il y a de mieux. Pour les autres Taureau, ce dimanche ne sera pas aussi agréable que prévu, quelqu'un de la famille risque d'être peu aimable.

Gémeaux

3ème décan, Mercure est en phase avec vous, mais elle risque de ne vous faire voir que ce qu'il y a de négatif chez les autres. Toutefois, ce n'est peut-être pas inutile ! Surtout si vous êtes né autour du 10 juin et que vous êtes actuellement dans une relation de dépendance, éventuellement toxique, mais vous n'y voyez pas clair et vous pensez que c'est vous qui êtes nul(le) et que l'autre a raison de vous faire des remarques vexantes. Vous croyez vraiment que c'est pour votre bien ?

Cancer

Vous êtes dans la ligne de mire de Mercure, 3ème décan, un problème familial risque de vous tracasser ou, dans certains cas, de vous mettre très en colère. L'un de vos frères et soeurs, ou un enfant, ne vous parle pas bien, vous tient des propos que vous ne pouvez pas admettre et cela ne peut que dégénérer en dispute. Veillez tout de même à ce que cela ne prenne pas trop d'ampleur, surtout s'il s'agit de l'un de vos enfants adolescent : c'est vous l'adulte tout de même.

Lion

Né fin juillet, début août, ne comptez pas déjeuner en paix, vous ou votre partenaire serez sur les nerfs et l'ambiance sera tendue, orageuse même. Heureusement, cela ne durera pas, mais la conjoncture met l'accent sur l'un de vos problèmes actuels, qui peut autant concerner votre vie personnelle que professionnelle. Nous en avons souvent parlé, cela revient périodiquement vous mettre les nerfs à fleur de peau, et même vous angoisser pour certains.

Vierge

Ça discutera ferme, mais plus dans votre tête, entre vous et vous qu'avec les autres. Sauf si vous avez des remarques un peu acerbes à faire à l'un de vos proches. En effet, Mercure (votre planète) a entamé une dissonance avec Pluton qui vous incite à capter ce qu'on veut vous cacher ou les mensonges qu'on peut vous faire. Vous pourriez aussi avoir prévu un petit déplacement ou une visite et il est possible que ce soit annulé ; mais peut-être que vous n'aviez pas envie de bouger...

Balance

Vous serez un peu stressé par une histoire d'argent, une facture à payer, vous y penserez souvent dans la journée. Mais on peut aussi vouloir vous en emprunter. L'un de vos enfants, par exemple, qui cherchera à vous taxer d'un petit billet en vous amadouant, en vous faisant des compliments. Et vous aurez du mal à résister, dans la mesure où souvent, vos enfants ont tous les droits. Sachez que ce n'est pas la bonne manière de les élever, dans la vraie vie ils n'auront pas tous les droits !

Scorpion

La Lune étant dans votre signe, cela vous donnera envie de vous échapper de la réalité et pour cela, c'est votre imaginaire qui sera mis à contribution. Il fonctionnera parfaitement aujourd'hui et vous permettra de vous créer un monde de paix et de sérénité, qui n'est pas la réalité en ce moment. Vous aurez envie de fuir ce dimanche parce que les difficultés que vous rencontrez dans le domaine relationnel seront réactivées et vous en avez ras-le-bol (né début novembre).

Sagittaire

Et si pour une fois, vous décidiez de ne rien faire, de vous reposer un peu ? Vous êtes sans cesse dans l'action, cela finit par être épuisant. Il faut récupérer ! Cela dit, vous avez une faculté : vous récupérez très rapidement, c'est même ce qui fait votre force, une ou deux bonnes nuits de sommeil et hop, vous êtes au top. Essayez de vous mettre de la musique douce, de lire un bon livre, de faire une sieste mais surtout n'allez pas courir un marathon alors que vos réserves d'énergie sont au minimum.

Capricorne

Une très agréable et amicale journée pour le 1er et le 2ème décan, on vous fera sortir de votre routine. Mais le 3ème décan risque d'entendre des propos très durs. Ou c'est vous qui les prononcerez, mais en tout cas il y aura conflit avec l'un de vos proches ou avec votre conjoint et ça peut aller assez loin ; vous serez blessant, ou c'est l'autre qui vous vexera en s'attaquant à votre point faible. Cela concerne principalement ceux qui sont nés autour du 13 janvier.

Verseau

Si votre désir était de vous détendre, ça ne se passera pas comme ça, en tout cas si vous êtes né fin janvier. Les autres Verseau auront une obligation à respecter. Donc ça ne sera pas un dimanche de repos et de farniente... Ceux de fin janvier retrouveront, passagèrement, leurs vieux démons et en particulier un sentiment d'insécurité, d'aléatoire qui est difficile à vivre car même si vous avez le goût de l'aventure, de la nouveauté, vous êtes comme tout le monde : vous avez besoin de sécurité.

Poissons

Vous êtes de ceux qui apprécieront la conjoncture, elle vous invite à une petite escapade amoureuse ou en famille. Profitez de ce moment sans arrière-pensée. Et au cas où vous ne pourriez pas vous évader réellement, un film en famille, une lecture, ou juste une promenade, tout cela fera travailler votre imagination et c'est elle qui vous changera les idées. C'est en tout cas ce qui vous reposera et vous détendra le plus, et en période Vierge vous êtes souvent plus nerveux que d'habitude, vous aurez besoin de cette détente.