L'horoscope du 22 janvier 2021

publié le 22/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus et Neptune, même en bon aspect, peuvent produire de l'illusion. Aussi restez très réservé si on vous fait une proposition qui correspond exactement à ce que vous attendez. Toutefois, il est possible que ce soit vraiment concret, après tout vous avez de bons aspects quasiment toute l'année (sauf né après le 14 avril, et encore). Mais ce qu'on va vous présenter sera un peu trop idéal. Donc laissez les choses se faire, restez zen, le temps se chargera de démêler le vrai du faux.

Taureau

Pour vous, Vénus et Neptune sont un petit cadeau du ciel, rien de remarquable mais cela représentera peut-être beaucoup pour vous. Une attention particulière de votre partenaire ou d'un ami, le fait qu'il ou elle veut la même chose que vous en même temps : une synchronicité, en fait, que vous apprécierez beaucoup si vous êtes né autour des 9, 10 mai. Célibataire, vous serez touché par la présence d'un proche et par sa gentillesse. 1er décan, la vie est très injuste...

Gémeaux

C'est peut-être l'éventualité d'un arrangement financier qui vous fera rêver, surtout né en fin de 2ème décan, autour du 9 juin. Vous avez probablement eu énormément de soucis dans ce domaine l'année dernière et d'ailleurs il est possible que ça ne soit pas encore terminé. L'un de vos proches vous fera penser à une solution qui vous permettrait éventuellement d'arranger les choses, comme de faire racheter vos dettes par un seul organisme, spécialisé dans ce genre de choses.

Cancer

L'harmonie entre Vénus et Neptune, active jusqu'à dimanche, ne peut que vous rassurer dans le domaine affectif ; l'autre se montrera plus amoureux/se que d'habitude et, sous cette conjoncture, vous n'aurez aucun doute sur ses sentiments. Notamment si vous êtes né entre le 16 et le 20 juillet. Vous pouvez être en confiance et oublier votre éternelle inquiétude. Autres Cancer, en particulier ceux de juin : gardez confiance en vous et en votre capacité à redresser votre situation.

Lion

Évitez de prendre les compliments et les flatteries pour argent comptant, en tout cas jusqu'à dimanche. Il est possible qu'ils aient pour but de vous influencer, voire de vous manipuler. Mais c'est une conjoncture légère et rapide, aussi vous risquez de ne vous apercevoir de rien ! En outre, vous pourriez vous-même être flatteur avec celui/celle que vous aimez parce que vous voulez obtenir quelque chose de lui/elle. Il n'est pas sûr que ça marche parce que l'autre ne comprendra pas où vous voulez en venir.

Vierge

Beaucoup de Vierge nés entre le 10 et le 17 septembre aiment et se sentent aimés, mais il n'empêche que le poison du doute s'est installé et que vous n'êtes pas totalement en confiance. Et il est difficile, avec cet aspect Vénus-Neptune, de savoir si vous avez raison ou si vous n'êtes pas un peu parano... Quoi qu'il en soit, seul le temps peut vous révéler la vérité, mais mettez vos doutes de côté car ce n'est pas une vie de se méfier sans cesse d'éventuels " problèmes ".

Balance

Il sera plus question de créativité que d'amour, quoiqu'avec vous il arrive que les sentiments s'infiltrent partout ! En tout cas, si vous travaillez sur un projet créatif, vous aurez une belle inspiration aujourd'hui grâce à l'association entre Vénus et Neptune. Il est possible que vous ayez eu une idée sur laquelle vous êtes en train de travailler et que cette idée soit à la fois originale et généreuse. Elle peut en effet viser à aider les autres, d'une certaine manière, et vous allez certainement vers un succès.

Scorpion

La conjoncture est bonne pour ceux de la fin du 2ème décan nés autour des 10, 11 novembre. Il est possible que vous soyez en train de vous créer un lien solide, où les sentiments sont profonds et indestructibles, mais il s'agit peut-être plus d'une amitié, d'une complicité, que d'amour à proprement parler. Vous pouvez aussi être très attaché, voire fusionnel, avec l'un de vos enfants mais c'est à double tranchant car le jour où il/elle voudra couper le cordon, ce sera très difficile.

Sagittaire

Évitez de voir trop grand du côté de l'argent. On vous a éventuellement promis une somme en dédommagement, mais elle ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous imaginez. Toutefois, de votre côté, évitez vous aussi de laisser croire à votre chéri/e ou à un proche que vous allez faire telle ou telle chose pour lui/elle, alors que vous savez très bien que vous ne le ferez pas. Il est toujours difficile de savoir, sans votre thème, si un aspect est actif, ou passif (subi).

Capricorne

Vénus étant chez vous, vous serez sensible à son harmonie avec Neptune, qui peut vous mettre le coeur en fête si vous êtes né entre le 8 et le 11 janvier. Ça ne sera qu'un " moment ", mais un moment très tendre au cours duquel vous vous laisserez aller à vos sentiments, ce qui n'est pas toujours facile pour vous ! Quand on a l'impression de ne pas avoir été assez aimé dans son enfance, ce qui est fréquent chez le Capricorne, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. Il faut apprendre...

Verseau

Un peu de douceur au programme de la journée grâce au bon aspect entre Vénus et Neptune. Il va durer jusqu'à dimanche et accentuera votre tendance à la compassion, ainsi que votre volonté de venir en aide à ceux que vous aimez (si nécessaire). Attention, chaque aspect a son pendant négatif et dans ce cas, il faudra veiller à ne pas trop idéaliser quelqu'un ou à ne pas croire en tout ce qu'on vous dit et qui vous semble sincère. On pourrait vouloir vous influencer, protégez-vous.

Poissons

Neptune étant chez vous, vous serez sensible à l'aspect de cette fin de semaine qui réunit Vénus et Neptune. Vous aurez une vision très idéalisée de celui ou celle que vous aimez, ou d'une personne avec laquelle vous partagez certaines croyances. Mais il est clair que quelques natifs de la fin du 2ème décan pourraient être très amoureux, et même fascinés par l'objet de leur flamme. Attention à ne pas lui prêter des qualités et surtout des intentions à votre égard qui seraient imaginaires.