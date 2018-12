L'horoscope du 18 décembre 2018

publié le 18/12/2018 à 05:51

Bélier

Une très belle marge de manoeuvre pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes né fin mars, début avril. La vie vous oblige à ralentir et même à faire une pause. Vous voulez toujours aller plus vite que la musique (c'est valable pour tous les Bélier) et il arrive un moment où la vie, et parfois votre corps, vous disent stop ! Vous avez peut-être épuisé momentanément vos réserves d'énergie et il faut les reconstituer... C'est en plongeant à l'intérieur de vous-même que vous y parviendrez.

Taureau

La Lune vous rend visite et accentue votre besoin de protéger vos proches, surtout les plus jeunes, en leur donnant de précieux conseils basés sur vos expériences. A vos yeux ils auront une valeur particulière, parce que c'est une partie de vous que vous leur offrirez, mais pas sûr que ces ingrats en soient conscients ! Et vous vous direz, pour la énième fois, que vous donnez beaucoup et qu'on ne vous rend pas à la mesure de ce que vous donnez. Mais quelle importance ! Ce que vous donnez vous sera rendu d'une manière ou d'une autre, rien ne se perd jamais...

Gémeaux

Né fin mai, début juin, une offre importante pourrait être sur la table et tel qu'on vous connaît, vous n'hésiterez pas longtemps car ça peut être une opportunité. Cela dit, on peut interpréter la conjoncture (conjonction Mercure/Jupiter face à vous) de plusieurs manières, l'une d'entre elles étant que vous aurez rendez-vous avec un avocat ou un juge pour un divorce ou une histoire avec un associé. En effet, Jupiter gère tout ce qui est en lien avec les procès, la loi, la justice en général.

Cancer

De belles énergies vous donneront un tonus d'enfer si vous êtes né après le 12 juillet, et ce sera encore le cas la semaine prochaine. Vous serez multi-tâches et aucune d'entre elles ne vous rebutera, vous ferez tout ce que vous avez à faire avec plaisir et même avec dévouement. Cette semaine ce sont surtout ceux qui sont nés entre le 12 et le 17 juillet qui sont concernés. La préparation d'un voyage peut également beaucoup vous occuper, les vacances ne sont pas très loin !

Lion

Né entre le 2 et le 10 août, des sentiments ou des émotions que vous pensiez profondément enfouis reviennent à la surface et vous en serez tout perturbé. Peut-être rencontrerez-vous ou avez-vous revu quelqu'un que vous avez aimé et vous en êtes tout troublé ? Toutefois, la relation avec un membre de la famille, parent ou enfant, peut aussi être votre priorité dans la mesure où vous le/la recevrez éventuellement chez vous pendant la période des fêtes ?

Vierge

Né après le 13 septembre, Mars s'oppose à vous ce qui signifie qu'il y a un rapport de force dans l'air, ou alors qu'un microbe a élu domicile dans votre organisme. Cela va durer quelques jours et cette semaine ce sont surtout ceux qui sont nés entre le 13 et le 18 septembre qui sont les plus concernés ; mais les autres ne sont pas à l'abri ! Seuls les natifs de début septembre sont protégés, ou plutôt ont tendance eux-mêmes à se surprotéger, justement par peur de la maladie.

Balance

Si vous êtes du 2ème décan, c'est-à-dire né entre le 3 et le 13 octobre, Vénus semble être gentille avec vous du côté des finances. Mais en amour, elle vous rend jaloux ; plus que vous ne l'êtes d'habitude, à moins que vous n'ayez affaire à quelqu'un de jaloux (votre partenaire) ou pire, d'envieux. Toutefois, la dimension financière de Vénus peut dominer et si vous ne recevez pas une somme, c'est qu'au contraire vous dépenserez un peu trop, ce qui est normal en cette période.

Scorpion

3ème décan, né après le 12 novembre donc, les énergies martiennes dopent votre créativité et surtout votre vitalité. Il n'y aura pas plus dynamique que vous ! En tout cas vous vous sentirez rempli de bonnes énergies... Cela va durer toute la semaine ainsi que la prochaine, vous aurez donc la pêche pour traverser cette fin d'année et les fêtes qui l'accompagnent. Mais attention, vos relations avec vos enfants ne seront pas toujours des plus sereines ; il peut y avoir une dispute.

Sagittaire

Tout baigne pour le 1er et le 2ème décan, mais le 3ème doit gérer les énergies de Mars qui l'obligent à être actif sur plusieurs fronts, sans se disperser pour autant. Exercice compliqué, car vous aurez forcément envie de vous débarrasser de vos tâches le plus vite possible et vous risquez de manquer d'efficacité, ou de ne pas aller au fond des choses. Pour cette semaine, ce sont ceux qui sont nés entre le 12 et le 17 décembre qui sont concernés.

Capricorne

Né début janvier, si Vénus vous permet de compter sur vos amis pour vous soutenir, Saturne donne à cette période de fêtes une aura de nostalgie, voire de tristesse. Vous pouvez aussi vous sentir coupable de quelque chose, avoir un poids sur la conscience, mais vous pouvez également avoir décidé de vous détacher du monde matériel ou d'une personne qui ne s'est pas bien comportée avec vous. Enfin, il n'est pas impossible que quelqu'un vous manque...

Verseau

Vous ne pourrez pas faire autrement que de beaucoup dépenser cette semaine, Noël oblige, le 3e décan encore plus que les autres : vous manquerez de limites, et c'est ce que nous dit Mars dans le 3e décan des Poissons. C'est un signe de dispersion et qui, de plus, gère votre argent. Essayez de réfléchir cinq minutes avant de sortir votre carte bancaire ou de faire un chèque ! 1er décan, comme nous l'avons vu hier, vous êtes dans une séquence qui pourrait bien être chanceuse.

Poissons

Né après le 11 mars, vous recevez Mars cette semaine et vous allez avoir du mal à ne pas vous énerver contre votre boss qui vous mettra trop de pression. Il faudra que tout soit fait instantanément, or votre rythme n'est souvent pas le même que celui des autres. Comme le Taureau, vous êtes un peu lent au démarrage, sauf bien sûr si Mars est conjointe à votre Soleil en naissance ou si la planète se trouvait dans votre ascendant le jour où vous êtes né.