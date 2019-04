L'horoscope du 18 avril 2019

publié le 18/04/2019 à 05:54

Bélier

Vénus règne sur cette journée, 2e et 3e décans, elle vous dit d'être attentif aux autres et d'être conciliant si vous ne voulez pas vous sentir mal aimé. Plus vous serez souriant, amène, le moins agressif possible (tout en restant déterminé), plus vous aurez de chances d'obtenir ce que vous voulez et ce que vous voulez, apparemment c'est de l'argent, que vous cherchez à emprunter. Pour certains il s'agira de se faire payer une facture, un travail effectué. Et c'est lent à venir.

Taureau

Étant donné que Vénus a plus de pouvoir sur vous que sur d'autres, vous serez le plus séducteur du zodiaque, surtout 3e décan, on sera sous votre charme. Quelqu'un vous plaît ? N'hésitez pas à lui envoyer des signaux explicites et ensuite à le ou la laisser venir vers vous... Ou alors vous pouvez aussi lui lancer une invitation à boire un pot, à manger un morceaux : restez léger, ne mettez pas d'intention lourde qu'il ou elle pourrait lire entre les lignes.

Gémeaux

Vos amours ne sont pas au top en ce moment, mais attendez la fin de cette semaine que Vénus entre en Bélier, l'ambiance changera du tout au tout. En ce moment vous n'y voyez pas très clair, et ça va probablement continuer pour le 2e décan, nous en reparlerons. Mais le 1e décan, qui recevra les influx de Vénus à partir de samedi, sera le mieux servi, même si elle est rapide. Un petit coup de coeur sera au programme, un renouveau dans votre couple...

Cancer

Lune et Saturne se regardent de travers et si vous êtes du 3e décan, né autour du 13 juillet, vous avez du mal à apprécier la vie et à ne pas vous sentir un peu seul, voire abandonné pour certains... Mais, avec Saturne, on ne sait jamais : vous pouvez aussi avoir un problème de choix à faire, et un choix vraiment pas facile car il s'agit de quelqu'un ou de quelque chose à quoi vous êtes profondément attaché ; parfois cela peut être le souvenir de quelqu'un qui ne vous lâche pas.

Lion

Les influx de Vénus ne seront pas toujours faciles pour vous car vous être embrouillé dans un problème d'argent 3e décan, mais rien d'impossible à régler. Ne vous mettez pas la rate au court-bouillon, il ne se passe rien de très important, il me semble que ce soit vraiment superficiel. Cependant, la situation n'est pas superficielle pour les natifs du 1er décan (juillet) qui affrontent une période instable, où l'avenir peut leur sembler très incertain.

Vierge

Plus vous attendrez des autres, moins vous serez satisfait. Le mieux que vous ayez à faire c'est d'attendre de vous et d'obtenir ce que vous voulez par vous-même. Ne rien attendre d'autrui est peut-être une des plus grandes formes de liberté, et certains natifs aspirent à se sentir plus libres, notamment ceux du mois d'août. Plus libres, mais aussi plus riches en connaissances sur eux-mêmes, ou en connaissances tout court. Quoi qu'il en soit, vous pouvez beaucoup plus attendre de vous que des autres.

Balance

Ce n'est pas une journée top, surtout si vous êtes né vers le 14 octobre, la tristesse ou le découragement pourraient vous gagner, sauf si vous décidez de lutter. Mars, qui gère votre énergie et la façon dont vous l'utilisez, est bien placée mais elle est en passe de former une dissonance avec Neptune qui vous donne peut-être envie de lâcher prise face aux problèmes. Pour les autres Balance, tout semble aller comme vous voulez, notamment 2e décan ; vous avez du courage à revendre.

Scorpion

L'amour est toujours une cause de tourments pour vous, et en ce moment c'est le pompon pour les natifs du 1er décan qui doivent réviser leurs comportements. Nous en parlons souvent, c'est l'opposition d'Uranus qui dit que vous avez des problèmes avec un ou une partenaire et que vous lui attribuez la responsabilité du problème. Mais c'est vous qui devez aussi vous remettre en question : vous n'êtes pas parfait, et vous avez probablement été trop possessif ou jaloux.

Sagittaire

Vénus ne vous a pas gâté ces derniers temps, certains n'arrivent pas à construire du solide ; et si la même situation se répète, c'est que cela vient de vous, de vos choix qui ne sont pas les bons ou qui sont inspirés par un schéma qui ne devrait plus avoir cours, vu l'évolution de votre vie. Ce sont ceux qui sont nés après le 8 décembre qui sont sensibles à cette conjoncture, mais le 3e décan est récemment rentré dans la danse (né avant le 16 décembre).

Capricorne

Sensible à la mésentente Lune/Saturne, vous aussi vous pourriez vous sentir isolé, mais est-ce par choix, par orgueil, ou parce que vous communiquez mal ? On sait à quel point vous pouvez avoir l'air fermé, distant, voire grognon et cela ne peut qu'éloigner les autres de vous. Et comme Saturne est dans votre signe (précisément " sur " le Soleil de ceux qui sont nés autour du 11 janvier) cela peut être accentué et même provoquer des moments de déprime, comme aujourd'hui.

Verseau

Il n'est pas exclu, natif de janvier, que votre vie soit chamboulée par l'amour dans les mois qui viennent. Quelqu'un pourrait jouer les ouragans dans votre vie. Et ce n'est pas inhabituel chez vous, où tout arrive parfois quand vous vous y attendez les moins. Cependant, si c'est votre cas (ça peut arriver n'importe quand dans l'année) vous risquez d'être un peu déstabilisé, et même beaucoup s'il y a un déménagement ou un emménagement qui y sont liés.

Poissons

3e décan, Vénus est chez vous jusqu'à samedi, vous pouvez donc profiter de la vie, de l'amour et de tous les plaisirs sans modération, et sans aucune culpabilité ! Il y aura de l'exagération parce qu'on vous connaît, vous ne vous posez pas souvent des limites et vous pouvez aller trop loin. Même chose s'il ne s'agit pas d'amour mais d'argent : vous risquez de vous lâcher sur des dépenses qui ne sont peut-être pas utiles et qui peuvent vous être reprochées par votre conjoint ou votre banquier.