L'horoscope du 17 septembre 2020

publié le 17/09/2020 à 05:30

Bélier

3ème décan, la conjoncture est studieuse, elle vous demande de vous appliquer et d'obéir aux consignes. Ne cherchez pas à dépasser, à en faire plus que ce qu'on vous demande. Ce n'est pas que ça déplaira à votre chef, mais il est très possible que cela rende vos collègues jaloux et qu'ils vous reprochent de vouloir vous faire remarquer. Ce n'est pas votre but, en période Vierge et avec la nouvelle Lune, c'est plutôt la qualité de votre travail que vous voulez faire remarquer.



Taureau

Vous êtes parmi les plus en phase avec la nouvelle Lune, laquelle occupe un secteur qui pourrait vous valoir des compliments qui ne seront pas de la flatterie. Vous avez probablement réussi quelque chose... En général, vous détestez la flatterie et vous soupçonnez toujours ceux qui vous complimentent d'y trouver un intérêt. Il ne sera pas question de ça, ce qu'on vous dira sera sincère et désintéressé. Vous pouvez être content de vous !

Gémeaux

3ème décan, vous êtes en relation avec la nouvelle Lune. On sait que vous avez besoin d'argent et vous pourriez justement en trouver, venant de la famille peut-être. En effet, la nouvelle Lune occupe le secteur de la famille et de la maison, vous avez éventuellement des travaux à faire faire chez vous et vous avez besoin d'une aide pour les payer. Cela ne devrait pas vous être refusé, mais on peut assortir ce prêt de certaines conditions que vous devrez respecter.

Cancer

La conjoncture vous dit que le dialogue est la seule façon de vous sortir d'une situation d'impasse si vous êtes du 3ème décan ; instaurez-le au plus vite, c'est vraiment la condition pour que vous puissiez avancer. Vous n'aurez peut-être pas de résultats immédiats, chacun aura besoin de réfléchir, mais vous aurez posé la première pierre (ou en aurez rajouté une) et cela fait que bientôt vous sortirez de cette ornière où vous vous trouvez.

Lion

Une nouvelle Lune qui vous parle encore d'argent et de la façon dont vous l'utilisez, surtout 3ème décan. Vous êtes peut-être plus économe depuis quelque temps. En fait, vous pourriez très bien avoir de l'épargne, ce qui n'est pas donné à tous ! Et justement, c'est bien que vous ayez économisé car il est possible que vous ayez un important achat à faire pour le bureau, ou pour tout instrument, outil, etc. concernant votre travail. Vous y réfléchissez d'ailleurs depuis un certain temps.

Vierge

Si c'est votre anniversaire, vous avez de la chance car cette nouvelle Lune est parfaitement alignée avec Saturne et Pluton. On vous manifeste de la reconnaissance, une décoration peut-être, ou quelque chose qui est la preuve que vous vous êtes investi à fond dans votre boulot. Il faut d'autres aspects dans votre thème pour confirmer tout ça, vous ne serez donc pas tous concernés, mais quoi qu'il en soit, vous donnerez une bonne image de vous.

Balance

Seriez-vous en train de préparer quelque chose en secret ? En tout cas la nouvelle Lune prône la discrétion et le mystère, le temps que votre projet soit prêt. A priori, ça ne devrait pas trop tarder, mais la conjoncture générale ralentit tout en ce moment et vous pourriez en pâtir (3ème décan en tout cas). 1er décan, l'entrée du Soleil dans votre signe, la semaine prochaine (le 22) serait peut-être le bon moment pour sortir de l'ombre ?

Scorpion

Né après le 16 novembre, la Lunaison vous est favorable, vous pourriez vous faire de nouvelles relations ou réparer votre relation avec l'un de vos proches, voire un ou une amie avec qui vous étiez en froid... C'est une possibilité, mais il y en a d'autres : l'un de vos projets peut nettement progresser, une idée que vous avez eue, peut-être pas tout seul, et qui peut vous aider à réaliser votre souhait : changer de voie, d'activité, travailler autrement...

Sagittaire

Soyez exigeant avec vous-même et un peu moins avec les autres, c'est ce que la nouvelle Lune vous conseille, surtout si vous avez un objectif à atteindre. Vous serez un brin perfectionniste à cause de cette nouvelle Lune (3ème décan), qui met l'accent sur votre désir d'être à la hauteur et de ne pas décevoir. Apparemment, vous y parviendrez, vous puiserez dans vos ressources d'énergie, de persévérance, et vous effacerez ainsi tout éventuel obstacle.

Capricorne

Elle est importante pour le 3ème décan la nouvelle Lune ; elle éclaire différemment votre situation et vous invite à prendre de la distance, surtout né après le 15 janvier. Essayez de ne pas y mettre d'affects et d'adopter un nouvel angle de vision. Au besoin, parlez-en avec une personne qui n'est pas impliquée et qui pourra vous donner des conseils désintéressés. Ne vous fermez pas à des avis qui iront dans le sens contraire de votre désir.

Verseau

Pour vous, le seul intérêt de cette lunaison est que son message est positif pour l'un de vos projets, ou un espoir que vous entretenez et auquel vous pensez tous les matins en vous brossant les dents ! Et quand le Verseau a quelque chose en tête, surtout en période Vierge, il ne l'a pas ailleurs. Il se pourrait que vous ayez besoin de lever des fonds, de trouver de l'argent (3ème décan) et il y a des chances pour que les choses se passent bien. Lentement, mais bien.

Poissons

La nouvelle Lune se tient face au 3ème décan de votre signe et forme de bons aspects. Ils indiquent que vous avez réussi à intégrer un réseau professionnel susceptible de vous aider à aller plus loin... Mais vous avez peut-être aussi effectué une formation ou êtes en train de le faire. En tout cas, la nouvelle Lune vous permet d'entretenir un espoir, sans pour autant être dans le rêve et risquer d'avoir une belle désillusion. Là vous êtes vraiment dans la réalité.