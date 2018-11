L'horoscope du 21 novembre 2018

publié le 21/11/2018 à 05:38

Bélier

Vous qui, en général, vous sentez au mieux de votre forme dans l'action, vous aurez envie de vous poser aujourd'hui et de profiter de l'instant présent. On ne peut pas vous le reprocher, vous en faites toujours beaucoup dans votre volonté de vous dépenser, que ce soit pour vous ou pour les autres. Vous avez tellement d'énergie en réserve ! Par ailleurs, évitez si possible les excès de gourmandise ou les dépenses intempestives et non prévues dans votre budget.

Taureau

Avec la Lune dans votre signe, vous serez tout sucre, tout miel. Vous pourrez ainsi désarmer et calmer les excités qui vous entourent, tout en restant impassible. Vos proches, votre entourage en général aura besoin de vous aujourd'hui et de votre calme légendaire. Si on vous demande votre avis donnez-le, mais ne vous mêlez de rien si c'est possible. La Lune vous dit de suivre votre instinct et que votre intuition est au top, surtout né autour des 3, 4, 5 mai.

Gémeaux

La réserve et même la discrétion sont de rigueur aujourd'hui, surtout si vous êtes des deux premiers décan. Ne vous mêlez surtout pas des querelles des autres, vous en prendriez pour votre grade ! En outre, si Mercure et Neptune sont en train de terminer leur trompeuse dissonance, sachez qu'elle reviendra (rapidement) dans la 2ème quinzaine de décembre et que vous aurez peut-être une décision drastique à prendre car Jupiter sera en passe de former une dissonance avec Neptune.

Cancer

Et si on pouvait vous aider à résoudre l'équation compliquée qui perturbe votre vie natif du 3e décan ? Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Justement, c'est la bonne journée pour chercher à qui vous adresser, que ce soit un ami ou quelqu'un de professionnel. Si vous n'êtes pas parvenu à régler la question ces derniers mois, vous avez encore jusqu'au mois de mars pour le faire (né après le 20 juillet), mais vous ne devriez pas traîner, ces mois vont passer très vite !

Lion

Votre fermeté est accentuée et elle ne plaira pas à tous mais vous n'en serez pas conscient. Utilisez-la à bon escient et non pour vous imposer autoritairement. Vous êtes naturellement quelqu'un d'autoritaire, mais aujourd'hui vous y ajouterez une volonté de contrôle qui peut être mal perçue. Ce sera certainement positif dans votre travail, car rien ne vous échappera et vous corrigerez facilement les éventuelles erreurs. Mais à la maison, on ne sera pas content !

Vierge

Même en plein remaniement intérieur, en plein remous, vous saurez prendre du recul et ne pas vous laisser manipuler par des émotions très envahissantes. La Lune en Taureau vous dit que la distance ne peut que vous donner, peut-être momentanément, un confort moral que vous n'avez plus depuis quelques jours. Vous pourrez davantage maîtriser et contrôler la situation. 2e décan, Mercure s'éloigne de Neptune, vous serez moins influençable.

Balance

Vos préoccupations du jour seront très matérielles ! Vous chercherez de quelle manière vous pouvez augmenter les revenus de l'une de vos activités, si vous en avez plusieurs. Sinon, cela concernera votre emploi actuel, pas assez rémunéré à votre goût. Mais n'oubliez pas que Saturne ne vous aide pas à vous épanouir en ce moment (1er décan né après le 30 septembre et début du 2e décan). Vous avez l'impression, juste la plupart du temps, que rien ne vous rapporte.

Scorpion

Un dernier bon anniversaire puisque le Soleil entre en Sagittaire demain. Apparemment, la Lune en Taureau dit que vous serez très bien entouré. Il y aura certainement une réunion amicale, familiale, une petite fête et même les autres Scorpion seront dans une ambiance semblable. Peut-être y aura-t-il une fête au bureau, un pot entre amis à la sortie du bureau ? En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que vous vous sentirez seul, bien au contraire.

Sagittaire

Une journée qui vous plongera dans ce qui vous rebute le plus, c'est-à-dire les détails. Il faudra analyser une situation sous tous les angles, ça vous fatiguera. Mais il apparaît que le 1er décan n'est pas à la fête en ce moment, Jupiter et le Soleil étant en dissonance avec Mars. Comme je vous le dis depuis plusieurs jours, il y a de la colère, liée peut-être à une injustice et le ressentiment peut être très fort. Mais n'agissez pas en réaction : préparez soigneusement votre riposte.

Capricorne

Même s'il y a du remue-ménage autour de vous, vous vous sentirez au top de votre forme et aurez envie de plaire, 1er décan. Mais c'est plutôt tendu pour le 3e décan, et cela dure depuis plusieurs jours ; il va falloir être un peu patient parce qu'il n'y aura pas d'éclaircie avant le dimanche de la semaine prochaine. Ça ne sera pas tous les jours orageux, mais il y aura des moments parfois difficiles si vous êtes né en toute fin de signe, après le 18 janvier.



Verseau

Vous n'êtes pas très casanier de nature, mais aujourd'hui vous aurez envie de rester chez vous et si vous pouvez travailler de la maison, ce sera top ! Beaucoup d'entreprises acceptent qu'un jour ou deux par semaine vous puissiez effectuer votre boulot de chez vous, mais évidemment cela dépend de ce que vous faites. Agriculteur, boulanger, etc. ce n'est pas possible ! Dans ce cas, vous aspirerez à vous retrouver chez vous après le boulot, au calme et avec un bon repas.

Poissons

3e décan, c'est vous qui recevrez le moins de dissonances aujourd'hui. Vous profiterez d'une journée propice à l'évasion, à un désir d'ouverture sur le monde. Vous aurez une vision plus large des grands " dossiers " actuels, les Poissons s'intéressant souvent à la politique et surtout à la géopolitique. 2ème décan, la dissonance Mercure/Neptune (désillusion) se défait peu à peu et si vous êtes né avant le 3 mars, elle n'affecte plus votre jugement pour le moment.