L'horoscope du 18 novembre 2018

publié le 18/11/2018 à 08:10

Bélier

A priori, vous n'aurez pas de souci à vous faire avec la rétrogradation de Mercure. Vous attendrez juste des nouvelles de quelqu'un plus longtemps que prévu. Une personne qui vit loin de vous, ou qui est à l'étranger doit peut-être vous donner une date pour son retour et il ou elle ne peut rien vous dire pour l'instant... C'est une des interprétations possibles de la rétrogradation de Mercure. Mais vous pouvez aussi attendre qu'on vous confie des travaux plus importants.

Taureau

Vous vous ferez du souci, parfois bien inutilement, à propos d'une opération, de nature financière ou chirurgicale. Votre imagination en fera un peu trop. Vous ne saurez pas vous poser de limites dans la mesure où vous serez parfois angoissé et que vous aurez du mal à gérer. Mais cela ne concerne, en principe, que ceux qui sont nés autour du 4 mai, et encore. Il est très possible que cette conjoncture concerne vos rapports avec un adolescent un peu menteur sur les bords.

Gémeaux

2e décan, c'est toujours le même problème, probablement dans le boulot : vous êtes entre deux eaux, ne sachant pas à quelle sauce vous allez être mangé. Vous ne serez pas fixé tout de suite et vous vous perdrez en conjectures sur ce qui fait que la même situation se répète. Et si vous alliez en parler à un professionnel ? Ça vaudrait le coup de voir d'où vient le problème, de manière à ce qu'il ne vous ennuie plus. C'est possible rapidement si vous êtes né vers les 4, 5 juin.

Cancer

Ne vous mettez pas martel en tête parce que l'un de vos supérieurs se prend pour Dieu le Père ! Ne rentrez pas dans un conflit, faites simplement votre boulot. Et ne donnez aucune prise à ses moqueries ou à son ironie, pour ne pas dire ses méchancetés. Si vraiment il/elle exagère, parlez-en à une personne au-dessus, ou (selon votre entreprise) à un délégué ou aux R.H. Cela dit, certains d'entre vous peuvent aussi avoir attrapé un petit virus un peu résistant !

Lion

Vous ne négligez jamais votre apparence physique, mais elle ne doit pas non plus être un souci quotidien. Or cela risque de l'être pendant quelque temps. Il est possible que vous ayez un problème d'une autre nature, auquel vous ne voulez pas penser, que vous essayez de chasser en vous fixant sur un élément (votre apparence) sur lequel vous pouvez agir. Les questions psychologiques sont toujours plus difficiles à régler que celles concernant le physique.

Vierge

Un problème récurrent avec un membre de la famille peut entrer dans une phase très active. Mais est-ce à vous de le prendre en charge ? Posez-vous la question. Parfois, vous vous sentez responsable de tout, vous avez envie d'aider tous ceux que vous aimez, mais il faut savoir que certaines personnes ne peuvent ou ne veulent pas être aidées. Analysez la situation avant de décider que vous allez continuer à prendre ce proche en charge, surtout 2e décan né après le 7 septembre.

Balance

Vous serez préoccupé pendant quelque temps par le problème que rencontre l'un de vos proches. Mais ça va aller, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous aurez des solutions à lui proposer, le problème étant : est-ce qu'il ou elle va vous écouter ? Mercure en dissonance avec Neptune laisse entendre que vos interlocuteurs vous donneront l'impression que ce que vous dites rentre par une oreille et en ressort par l'autre. Si c'est le cas, arrêtez de lui donner des conseils.

Scorpion

La rétrogradation de Mercure a commencé et jusqu'au 7 décembre, vos intérêts financiers ne seront pas respectés, vous attendrez vainement qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Vous aurez beau réfléchir au moyen de faire payer ceux qui vous doivent quelque chose, vous ne trouverez pas la bonne solution avant que Mercure ne redevienne directe. Et il faudra même attendre la deuxième quinzaine de décembre pour que vous soyez entièrement satisfait.

Sagittaire

C'est dans votre signe que Mercure rétrograde, en dissonance avec Neptune et vous aurez du mal à y voir clair dans votre situation, 2e décan né vers le 6/12. Vous vous demanderez si ce que vous avez entrevu, perçu, est la réalité ou le fruit de votre imagination. En tout cas, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Neptune il y a toujours du faux, de l'illusion, quelque chose qu'on n'a pas vu et qui soudain s'impose comme étant la vérité. Et ça peut faire mal !

Capricorne

Né les premiers jours de janvier, vous ne parviendrez pas à venir à bout d'un travail et plus vous essayerez et forcerez les choses, moins vous y arriverez. Patience. Cela dit, vu la dissonance entre Mercure et Neptune, il est possible que vous ayez un peu procrastiné, c'est-à-dire que vous ayez sans cesse remis ce travail à plus tard, ayant des choses plus urgentes à faire. Mais vous êtes au pied du mur à présent et vous avez jusqu'à la deuxième quinzaine de décembre.



Verseau

Immobile jusque-là, Mercure rétrograde et il va falloir revoir l'un de vos projets de près si vous voulez pouvoir le présenter. Pour l'instant, il n'est pas abouti. Vous pensez peut-être le contraire (2e décan), mais si vous prenez un peu de recul et demandez conseil autour de vous, vous constaterez qu'en effet cette idée peut être nettement améliorée. Utilisez votre esprit critique afin de tout revoir dans le détail, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes à partir du 7 décembre.

Poissons

Mercure ne vous facilitera pas la tâche d'ici le 7 décembre. 2e décan, vous aurez du mal à contrôler une situation où vous semblez perdre pied depuis longtemps. C'est pratiquement terminé si vous êtes né vers les 4 et 5 mars, mais les choses sont encore fragiles, vous ne prenez que des demi-mesures, alors qu'il faudrait être un peu plus... entier. La situation pourrait s'aggraver fin décembre, mais en même temps ce sera l'occasion d'y mettre un point final.