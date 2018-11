L'horoscope du 19 novembre 2018

publié le 19/11/2018 à 05:56

Bélier

Vous avez une bonne partie des planètes pour vous et elles vous donnent une bien meilleure confiance en vous 1er décan, vous qui avez été dévalorisé par Saturne. La planète n'a pas encore tout à fait terminé avec le 1er décan, mais cela ne saurait tarder et déjà, si vous êtes né avant le 28 mars, vous avez toute liberté pour agir à votre guise tout en retrouvant l'énergie et la motivation que vous avez perdues depuis un an. Ça redémarre sur les chapeaux de roues.

Taureau

Prenez des mesures drastiques pour lutter contre les jalousies que vous sentez autour de vous. Les envieux n'auront absolument aucun scrupule, battez-vous ! Ça a déjà commencé bien sûr si vous êtes du 1er décan et ce sera renforcé par l'arrivée du Soleil en Sagittaire (jeudi), où se trouve déjà Jupiter. Inutile de faire des crises d'angoisse et de vous dire que " tout est perdu ", ce n'est pas du tout le cas, même si votre adversaire semble vraiment vouloir marcher sur vos plates-bandes.

Gémeaux

Vous aussi vous êtes dans le viseur de Mars et Jupiter, si vous êtes né en mai et début juin. Il se pourrait qu'une séparation ou un divorce se passe mal. Évidemment, ça ne se passe jamais bien, surtout si l'un des protagonistes n'est pas d'accord pour se séparer. Mais ça peut aussi se passer normalement si vous avez décidé de la séparation d'un commun accord. En l'occurrence, il semble que cela ne se passe pas tout à fait d'un commun accord !

Cancer

Une semaine un peu rude si vous êtes du 3e décan. Vénus et Uranus ne seront pas d'accord et vous non plus. Vous serez même parfois à couteaux tirés avec l'autre. C'est une expression, bien sûr, mais elle montre bien que vous serez dans un climat de tension et que cela pourrait exploser à tout moment (né après le 18 juillet). En revanche, le 1er décan a la niaque : vous êtes extrêmement motivé par votre travail, on vous a confié quelque chose et vous ferez tout pour en être digne.

Lion

Une bonne semaine pour vous, en dépit d'un ciel orageux, mais les obstacles vous stimuleront, surtout après jeudi. Vous serez prêt à tout pour réussir. Vous ne vous embarrasserez pas de principes ou d'idées préconçues et ce sera votre force. Laissez libre cours à votre créativité, vous n'aurez pas à le regretter (1er décan surtout). Toutefois, 3e décan, vous n'êtes pas mal loti non plus ! Vénus est en phase avec vous et vous crée quelques inattendus qui vous amusent beaucoup.

Vierge

Jupiter et Mars vous casseront les pieds cette semaine 1er décan. Vous trouverez que certaines personnes autour de vous font un peu près n'importe quoi. Cela peut se passer dans plusieurs domaines mais c'est toujours le côté relationnel qui sera impacté. En famille, vous risquez de vous fâcher avec quelqu'un, et si vous faites des travaux chez vous, cela pourrait mal se passer avec un entrepreneur parce qu'il ne fera pas du tout ce que vous avez demandé. Cela vous mettra en rage !

Balance

Non mais trop c'est trop ! Quand est-ce que votre partenaire va arrêter de vous prendre la tête et de critiquer sans raison valable tout ce que vous faites ? Juste pour vous provoquer peut-être, et vous mettre en colère. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune raison pour qu'il ou elle soit méchant/e avec vous. Mais peut-être que vous réussissez mieux que lui/elle et que cela le ou la contrarie beaucoup ; sa fierté pourrait mal supporter la situation actuelle !

Scorpion

Dommage ! Jupiter et Mars seront encore en bisbille toute la semaine, mais pour vous cela devrait vous inciter à vous remuer pour donner forme à un projet. Vous aurez tout ce qu'il faut en main, il suffira de vous bouger un peu (c'est le rôle de Mars de vous inciter à vous activer). Soyez entreprenant et surtout allez chercher l'argent là où il se trouve, à la banque ou chez des investisseurs. Il y a des gens qui ont de l'argent et ne savent pas comment et surtout où le placer, profitez-en !

Sagittaire

Vous êtes le premier visé par la mésentente de la semaine entre Mars et Jupiter. Un climat pour le moins orageux, 1er décan, peut-être à cause d'une injustice ? En tout cas, vous serez furax et rien ne pourra vous faire décolérer avant la fin de la semaine. Mon conseil : faites-vous conseiller ! Un ami de bon conseil, un spécialiste de la gestion de crise, ou encore votre bon sens devraient vous aider à ne pas vous perdre en vaines justifications. La justification accentue l'impression de culpabilité.

Capricorne

Votre planète préférée cette semaine sera la dynamique Mars et si vous êtes du 1er décan, vous pourrez imposer vos idées et vos méthodes sans coup férir. Si vous voulez progresser, vous devez utiliser Mars même si cela vous demande d'être un peu plus autoritaire (mais pas trop non plus). L'entrée du Soleil en Sagittaire jeudi en rajoutera dans l'ambiance studieuse que ce signe fait régner pour les Capricorne. Une période de travail intense s'annonce pour certains.



Verseau

Si un ou une amie vous demande de l'aide cette semaine, faites votre maximum, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir des problèmes, 1er décan. De toute façon, c'est dans votre nature d'aider les autres mais parfois vous ne faites pas très attention à ce qu'on vous dit et vous zappez. Par ailleurs, si vous avez un projet, il va falloir vous démener pour trouver de l'argent parce que c'est quelque chose qui peut marcher et vous rapporter à terme.

Poissons

Né en février, le relationnel ce n'est pas ça ! Et votre principal ennemi c'est vous-même. Votre attitude ne vous aide pas dans vos rapports avec l'autorité, au contraire. Vous risquez gros à rester sur vos positions en étant persuadé d'avoir raison, la Force n'est pas avec vous mais avec ceux qui sont au-dessus de vous. Parfois, il faut savoir plier si vous ne voulez pas rompre. Et l'entrée du Soleil en Sagittaire plus la pleine Lune à suivre ne vont pas vous aider. Prenez du recul.