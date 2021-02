L'horoscope du 21 février 2021

publié le 21/02/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjonction Mercure/Jupiter est à présent bien plus active et vous aurez sûrement une bonne nouvelle à propos d'un important projet d'ici quelques jours. Comme beaucoup, vous espérez probablement que les affaires vont reprendre et on pourrait vous faire très prochainement une annonce qui vous mettra de très bonne humeur (cela va durer jusqu'au 6 mars). Certaines activités pourraient en effet reprendre, peut-être pas tout de suite, mais vous aurez le temps de vous y préparer.

Taureau

Votre secteur du travail et de ce qui compte le plus à vos yeux est encore une fois mis à contribution mais par un bon aspect qui, à terme, sera libérateur. 2ème décan, si vous ne pouviez pas exercer une quelconque activité, on va vous laisser entendre que les choses reprendront leur cours normal à telle date et vous serez soulagé d'un poids. D'autant plus que Saturne et Uranus qui gênaient toute progression vont aussi très bientôt terminer leur dissonance (1er décan).

Gémeaux

Vous avez droit à un très bon aspect, actif jusqu'au 6 mars. D'ici peu, on va probablement vous annoncer que vous êtes débarrassé d'une contrainte pesante. Ou de consignes que vous étiez obligé de respecter et qui n'auront plus cours. Ce n'est pas pour tout de suite, mais vous aurez une date et vous pourrez vous préparer. Autre possibilité : vous pourriez recevoir une autorisation officielle, un laisser-passer, quelque chose que vous attendiez impatiemment.

Cancer

En ce qui vous concerne, la jolie rencontre de Mercure et Jupiter a lieu dans un secteur financier de votre zodiaque. L'argent pourra peut-être circuler de nouveau, peut-être pas dans l'immédiat mais très bientôt. Vous aurez la possibilité d'être plus productif et donc de rentrer de l'argent. Vous serez fixé d'ici le 6 ou le 7 mars. Par ailleurs, s'il y a eu une crise dans votre couple, il est possible que vous puissiez dialoguer et faire une bonne mise au point.

Lion

Préparez-vous à retrouver un semblant de liberté d'ici les 6 ou 7 mars. On va en effet supprimer, d'ici peu, des instructions que vous étiez obligé de respecter, en dépit de votre colère et de votre désir de tout envoyer promener. Mais ce n'est pas pour tout de suite : selon les astres il faut encore patienter quinze jours, trois semaines, le temps nécessaire peut-être pour vous préparer à une reprise, Mars en Gémeaux à partir du 5 vous incitant à mettre votre énergie dans vos projets.

Vierge

C'est dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne que cela se passe ! Les contraintes qui pesaient sur vous et sur votre organisation seront bientôt levées. On pourrait vous l'annoncer dans les prochains jours, mais il faudra éventuellement attendre encore une quinzaine pour que ce soit effectif. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle qui vous sera annoncée avant le 6 ou le 7 mars. Cela concerne tout le signe, et plus particulièrement ceux du 2ème décan (3, 4, 5 septembre).

Balance

La conjoncture est très satisfaisante pour vous, quel que soit votre décan. Disons que le 2ème sera encore plus content de se voir accorder un autorisation attendue. Mercure est en effet rétrograde depuis fin janvier et si ce que vous espériez avait été repoussé, les annonces qu'on va vous faire pourraient vous donner une nouvelle date qui correspondra à une ouverture, à une autorisation. Certains pourraient recevoir des félicitations à propos d'un travail, d'une création.

Scorpion

Mercure et Jupiter sont conjointes mais en dissonance avec vous, ce qui signifie que de votre côté vous ne serez pas si content que ça de la situation qui se profile. En réalité, la conjoncture se manifeste sur le plan intime, personnel, et il se pourrait qu'un procès soit en cours, qu'on vous reproche des faits qui ne sont plus d'actualité depuis longtemps. 1er décan, le passé est revenu hanter le présent, mais il semble que vous avez fait ce qu'il faut pour que la vérité soit dite.

Sagittaire

Au contraire de votre voisin Scorpion, vous serez vraiment content de ce que vous réserve la conjoncture, c'est-à-dire la possibilité de vous exprimer librement, et de convaincre qui de droit que vous avez raison. Soyez patient, parce que ce n'est pas forcément dans l'immédiat que cela va se passer, vous en serez averti d'ici le 6 ou le 7 mars. Les nouvelles que vous aurez vous prouveront que vous avez raison depuis longtemps et qu'on pourrait enfin le reconnaître.

Capricorne

La conjoncture aura un effet très pratique sur vous, surtout 2ème décan. Si votre confort était perturbé depuis quelque temps, vous allez vous sentir bien mieux. Mais la rencontre Mercure/Jupiter peut aussi correspondre à une annonce faite à tout le monde et qui peut vous libérer d'une contrainte. Du coup, vous penserez surtout à votre argent et à la possibilité d'en gagner plus parce que vous pourrez booster votre activité. 1er décan aussi, vous aurez toute liberté d'ici peu.

Verseau

La rencontre Mercure/Jupiter se fait chez ceux de début février, on va vous donner le droit de dire haut et fort ce que vous pensez. A moins que vous ne le preniez, ce droit... Toutefois, il semble qu'une annonce, une nouvelle que vous entendrez, aille dans le sens de ce que vous attendez et espérez depuis longtemps. A présent que Mercure est redevenue directe, tout va pouvoir circuler plus facilement, et les relations sociales vont pouvoir s'améliorer d'ici quinze jours, trois semaines.

Poissons

Bonne nouvelle, Mercure reprend une marche directe, en conjonction avec Jupiter, c'est une configuration positive pour ceux qui ne veulent pas croire n'importe quoi. Mercure, planète du mental se tient en Verseau, tout comme Jupiter et vous auriez tendance à adhérer à certaines idées un peu utopiques et qui ne tiennent pas compte de la réalité mais plutôt du désir de chacun. Cependant, vous aurez raison sur un point dans les prochains jours (jusqu'au 6 mars).