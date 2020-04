L'horoscope du 19 avril 2020

publié le 19/04/2020 à 05:30

Bélier

Le Taureau étant un secteur financier, les questions d'argent seront au premier plan, 1er décan pour l'instant. Il vous est conseillé d'attendre si vous avez une demande à faire, le Soleil et Saturne sont en bisbille et cela peut correspondre à une réponse négative, ou qui ne vous sera pas donnée en temps et en heure. Encore une fois, il ne faut rien attendre des autres la semaine prochaine et essayer de vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin. Par vos propres moyens.

Taureau

Bon anniversaire ! Le Soleil sera chez vous à partir de 16h47. Il forme un aspect avec Saturne qui vous fatigue, ou peut vous donner le sentiment de n'avoir plus de goût pour rien, ce qui est normal en ce moment : un peu de déprime. Un sentiment de solitude aussi pour certains et précisément si vous êtes né ces jours-ci. En outre, si vous êtes né la semaine prochaine après vendredi, vous continuez à recevoir la conjonction d'Uranus et il se peut que vous ayez un impérieux besoin de liberté ; normal !



Gémeaux

Le Taureau est en place jusqu'au 20 mai, c'est le secteur qui gère votre vie intérieure, et surtout la possibilité de prendre conscience de vos erreurs. Vous devez donc être plus lucide sur vous-même et accepter le fait que vous n'êtes pas parfait, et que personne ne l'est. Si vous avez idéalisé quelqu'un, sous l'influence du secteur Taureau (12), il ou elle va chuter de son piédestal et vous devriez le voir tel qu'il ou elle est et être plus détaché par rapport à cette personne.



Cancer

La période Taureau est toujours sympathique parce que le Soleil éclaire votre secteur d'amitié et d'espoir. Et vous avez l'espoir, 1er décan... de sortir bientôt de chez vous ! En particulier si vous êtes né fin juin ; mais il va falloir être encore patient ! C'est aussi une période (à peu près 10 jours pour chaque décan) où vous serez plus disponible, plus ouvert aux autres (amis, petite parenté) et à la nouveauté. Vous pourriez aussi avoir un idéal ou des opinions politiques à défendre.



Lion

Avec le Taureau au zénith de votre thème, vous pourriez avoir le sentiment d'être seul contre tous, 1er décan. Mais c'est probablement ce qui va vous donner la niaque ! Vous recevez en effet une opposition de Saturne (nous l'avons déjà évoquée) qui peut créer de la solitude, ou accentuer votre crainte de l'échec. En ce moment, le Soleil arrivé en Taureau active la dissonance de Saturne et vous pourriez trouver que votre avenir est bouché - mais vous n'êtes pas le seul !



Vierge

Une bonne période en vue, une des meilleures de l'année en principe, le Soleil occupe votre secteur de joie, qui est aussi celui du développement positif de vos affaires. Il vous voit plus optimiste que vous ne l'êtes habituellement et plus enclin à croire en vous, ce qui est très important quand on veut réussir quelque chose. Et quand Mercure arrivera en Taureau aussi (à partir du 27), vous aurez sûrement une bonne nouvelle qui vous remontera le moral.



Balance

Le Taureau c'est votre secteur 8, celui des petites crises liées à la jalousie et à un besoin d'exclusivité. Cependant cela peut ne pas venir de vous mais de votre conjoint, qui sera tout d'un coup jaloux parce que peut-être que vous êtes (grâce ou à cause du Taureau) un peu plus distant, voire indifférent à lui/elle. C'est aussi un secteur financier et vous pourriez très bien rentrer de l'argent ou en faire rentrer pour votre boîte grâce à un accord conclu de manière très... inventive.

Scorpion

Le Taureau et Uranus s'opposent à votre 1er décan, sous le regard de Saturne, ce n'est pas facile, aussi mieux vaut faire le gros dos jusqu'au week-end prochain où ça ira mieux. En fait, le passé (Saturne) et le futur (Uranus) ne sont pas d'accord et il se peut que vous résistiez face à un changement, et parfois à raison. Il ne faut jamais totalement chasser le passé pour construire du neuf, au contraire il faut se servir des expériences déjà vécues et de ce qu'elles nous ont appris.





Sagittaire

Le Soleil occupe à présent votre secteur du travail et de l'organisation de votre vie quotidienne. Il va falloir faire des efforts pour maintenir votre rythme habituel : le Taureau est un peu paresseux et vous aurez peut-être tendance à être plus ramolli, à vous décharger de vos tâches sur les autres... Du coup, on risque de ne pas vous prendre très au sérieux. Mais il se peut aussi que vous vous mettiez soudain à critiquer tout le monde...



Capricorne

Le Taureau, qui a pris les commandes, est un de vos signes préférés, il gère l'image que vous avez de vous et qui a beaucoup changé ces derniers temps, en bien évidemment. Surtout pour ceux du 1er décan, qui reçoivent encore les influx d'Uranus pour à peu près un an : continuez à rejeter les règles imposées par votre votre éducation et qui ont fait du mal à votre amour-propre, à votre estime de soi, lesquels ont peut-être été malmenés (par vos parents puis par vous) pendant longtemps.



Verseau

1er décan, vous êtes vous aussi un peu secoué par la conjoncture, surtout né au début du signe. Vous pensez devoir tourner une page, mais ce n'est pas encore le bon moment. C'est probablement la question que vous vous posez : vous pressentez que vous allez devoir le faire, mais ce n'est peut-être pas pour maintenant, plus probablement pour 2021... Mais c'est votre grande force que de savoir anticiper les choses. Par ailleurs, un souci familial pourrait être au premier plan pendant la période Taureau.



Poissons

Vos relations avec votre entourage proche seront en vedette pendant la période Taureau et il apparaît que vos conseils et votre empathie seront très appréciés. Surtout après le 27 avril : Mercure entrera alors en Taureau et passera sur les traces du Soleil, servant d'activateur à ce que la situation actuelle a de constructif (ou non constructif) pour vous. Vous pourrez alors faire oeuvre utile en vous consacrant au bien-être de l'un de vos proches et très probablement d'un enfant également.