L'horoscope du 18 avril 2020

publié le 18/04/2020 à 05:30

Bélier

Même si vous n'avez rien fait de la semaine, ce qui serait étonnant, il est impératif que vous vous reposiez ce week-end, dormez le plus possible et ne commettez aucun excès. Mais en fait, soit c'est votre anniversaire et vous aurez du mal à vous restreindre : normal. Soit, vous n'en pouvez plus d'être confiné, vous songez aux vacances envolées et vous aurez envie de vous évader, de dépasser les limites autorisées. Mais pensez aussi aux autres.

Taureau

Vous avez prévu quelque chose avec vos proches, une petite fête à la maison ? Du coup, vous serez en phase avec les astres, ils vous disent de changer un peu votre routine. Et comme il n'y a pas beaucoup de choix en ce moment, faites ce que vous pouvez pour donner un air de fête à la soirée de ce samedi. Toutefois, ceux qui reçoivent la dissonance de Mars (nés début mai) seront mécontents après un des leurs qui boudera dans son coin et ne participera pas.



Gémeaux

2ème décan, vous aviez peut-être une affaire sentimentale en cours, mais on dirait que vous n'avez pas envie de continuer, sans pouvoir expliquer ce qui vous pousse à renoncer. Vous n'avez pas de raison apparente de fuir une personne qui, hier encore vous plaisait, avec qui vous aimiez beaucoup communiquer... La situation actuelle peut vous donner l'impression que ce que vous vivez n'est pas très réel et ça peut expliquer en partie votre attitude.



Cancer

La Lune étant en phase avec vous, vous serez content de tout. Les uns parce qu'ils trouveront le moyen de penser à autre chose, les autres parce qu'ils ont un jardin, de l'espace. En réalité, c'est le fait de manquer d'espace qui est le plus difficile à vivre pour ceux qui sont confinés ! Heureusement, votre imagination est votre porte de sortie, elle vous aide à mieux vivre la situation. Seuls ceux nés autour du 4 juillet auront une discussion un peu vive avec un proche, ils devront se montrer très fermes, sans pourtant faire preuve de dureté.



Lion

La crise a plus d'effets sur certains Lion, mais dites-vous que toute crise peut vous faire avancer et que vous êtes de ceux qui peuvent trouver du positif dans la situation, 2ème décan. Peut-être est-ce justement une question de pouvoir qui crée le problème, ou le fait que vous vous êtes montré trop autoritaire avec votre conjoint ou un autre proche. Vous serez plongé dans de profondes réflexions aujourd'hui, et si vous admettez avoir un peu exagéré, vous aurez fait un pas en avant.



Vierge

Si vous voulez passer un bon week-end, il va falloir être dans le partage. Et il ne s'agit pas de partager du matériel mais plutôt du psychologique. Soyez à l'écoute des autres et vous-même, si vous vous sentez en confiance, partagez vos joies et vos peines avec ceux qui vous entourent. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes, mais cela pourrait vous permettre de mieux vous comprendre ou de mieux comprendre les autres.



Balance

Des petits travaux à faire, des rangements, des tris, bref des occupations un peu trop banales pour être excitantes, mais vous y trouverez malgré tout votre compte, ça vous occupera ! Toutes les Balance ne sont pas forcément très ordonnées, mais beaucoup donnent un grand coup de balais de temps en temps et, sans qu'ils s'expliquent pourquoi, se sentent beaucoup mieux après. Peut-être que vous faites aussi le tri dans vos pensées les plus encombrantes ?

Scorpion

Vous serez enclin à faire du charme aujourd'hui, vous sentirez que c'est indispensable pour que tout se passe bien. Mais ceux des 4, 5 novembre auront un peu de mal ! Mars est toujours en mauvais termes avec vous et même si c'est une planète rapide, sur le coup elle peut créer des remous émotionnels assez forts. Ou alors vous vous inquiéterez pour votre santé, voire pour celle d'un proche.





Sagittaire

Né avant le 8 décembre, la famille sera au centre de vos préoccupations. Vous aurez envie d'aider vos proches à mieux vivre la situation, mais vous ne saurez pas comment faire. En outre, on vous demandera de prendre des nouvelles de membres de la famille qui ne sont pas près de vous, on vous obligera en quelque sorte à prendre de leurs nouvelles alors qu'au fond, vous n'avez pas très envie de leur parler. Quelle qu'en soit la raison...



Capricorne

Vous vous rendrez compte que vous vous encroûtez et vous demanderez ce qu'il faut que vous fassiez pour vous dérouiller un peu. Il faut trouver le moyen de bouger davantage. En effet, c'est la condition pour que vous vous sentiez bien, pour que vos articulations ne rouillent pas ! Vous êtes très focalisé sur le problème que nous vivons, ce qui se comprend, surtout 3ème décan, mais vous auriez bien besoin de vous aérer, au propre comme au figuré.



Verseau

L'argent est fait pour circuler, c'est votre théorie, mais ce n'est pas une raison pour le dilapider. Si vous avez des achats de première nécessité à faire, n'en rajoutez pas. Évidemment, vous vous justifierez en vous disant que c'est un besoin, que vous deviez acheter telle ou telle chose et il est vrai qu'Internet facilite la tâche. Mais réfléchissez avant de payer, surtout que vous pourriez ne pas avoir tout ce que vous avez commandé.



Poissons

La Lune s'installe chez vous et il ne serait pas étonnant que vous vous sentiez plus paresseux que d'habitude. Mais sachez qu'à force de ne rien faire, vous avez encore moins d'énergie. Dans ce cas, il faudrait essayer de vous bouger un peu plus ce week-end, même chez vous ! Par ailleurs, né les premiers jours de mars, une rapide dissonance entre Lune et Vénus (en fin de journée) risque de vous donner une (fausse) mauvaise image de vous.