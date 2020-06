L'horoscope du 17 juin 2020

publié le 17/06/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, les influx de Vénus vont vous permettre, à partir de jeudi prochain, de retrouver quelqu'un avec qui vous aviez entamé une très agréable relation. Ou alors un proche que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas vu voir depuis longtemps... Vous serez ravi et très excité par cette situation. Mais tout dépend des états de Vénus le jour de votre naissance, vous pouvez aussi voir un désaccord revenir au 1er plan.

Taureau

Je vous l'ai déjà dit, Vénus en Gémeaux gère vos besoins personnels, vos petits plaisirs et si vous êtes d'avril, vous allez profiter d'une période où la vie sera généreuse avec vous. Vous pourrez avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, comme si vous en aviez été longtemps privé... Mais dans votre couple, veillez à canaliser votre tendance à traiter l'autre comme un objet vous appartenant.

Gémeaux

Vénus entame une station jusqu'au 4 juillet : si vous êtes né autour des 26 et 27 mai, et qu'elle est positive dans votre thème, cela va donner de jolies couleurs à votre vie. Vous serez peut-être très amoureux, ou très heureux de vivre et de goûter quotidiennement aux plaisirs de la vie. Mais Vénus étant également symbole d'argent et de confort, il est possible que vous touchiez une somme qui va bien vous arranger.

Cancer

Pour vous, la station de Vénus pourrait passer inaperçue, mais certains se feront malgré eux du souci pour leur chéri/e parce qu'il ou elle traverse une sorte d'épreuve. Ou alors vous le/la trouvez distant/e et vous ne comprenez pas pourquoi. Votre tendance naturelle serait de poser beaucoup de questions, mais est-ce la bonne technique ? La planète des échanges entame une rétrogradation dans votre signe et vous n'auriez pas de réponse satisfaisante.

Lion

1er décan, Vénus pourrait se montrer généreuse avec vous et vous en avez besoin, vu que Saturne est frustrante. Quelqu'un ou quelque chose va vous donner de l'espoir. C'est ce qui va vous faire tenir car même si Saturne est rétrograde et que le problème qui est apparu depuis quelques mois est en sommeil, vous avez peur qu'il revienne et il est vrai que vous avez la bonne intuition ; il reviendra en fin d'année, mais sous une forme un peu différente et moins frustrante.

Vierge

Vénus stationne à présent tout en haut de votre zodiaque et vous dit, entre autres, que vous pourriez rejoindre une équipe, 1er décan, et même parfois en diriger une. Jusqu'au 11 juillet, il faudra montrer la meilleure image de vous, être gentil mais ferme, et faire en sorte d'arrondir tous les angles. Ce sera votre mission et vous la prendrez très au sérieux. Quelle que soit la situation que vous allez vivre, vous la prendrez à coeur.

Balance

Né en septembre et début octobre, en principe vous êtes entré dans une excellente période. On peut même dire que la chance est avec vous si vous avez un projet. C'est avec plaisir et le sentiment que vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent que vous allez travailler et développer votre idée pour aboutir très bientôt, peut-être même en août quand Vénus atteindra le Cancer, le zénith de votre thème, là où les choses se concrétisent.

Scorpion

Vénus occupe un secteur qui représente vos finances, 1er décan, et si elle est positive pour vous, vous allez peut-être toucher un dédommagement, une prime ou un bonus. En tout cas, vous aurez une satisfaction dans ce domaine, mais comme les Gémeaux représentent aussi votre magnétisme sexuel, il est possible que vous soyez très attiré par quelqu'un ou qu'on tente de vous séduire à coup de sms très... suggestifs.

Sagittaire

Vénus stationne face à votre 1er décan, et cela met très fort l'accent sur une entente, un accord à trouver ou pour certains sur une possible rencontre amoureuse. Si c'est votre cas, vous avez peut-être trouvé votre complément : quelqu'un qui aime la variété, qui sait mettre du piment dans le quotidien et qui, tout en étant toujours pareil/le n'est jamais le ou la même. Mais cela dépend vraiment de votre thème natal.

Capricorne

Cette station de Vénus s'est déjà produite en 2004 et en 2012, dans ce même signe des Gémeaux qui représente votre travail. C'est votre chance peut-être de trouver un job, si vous en cherchez un bien sûr, ou d'avoir des satisfactions dans celui que vous avez à l'heure actuelle. On pourrait vous faire des compliments sur votre capacité à ne pas compter vos heures de travail et surtout sur votre engagement dans ce que vous faites.

Verseau

Né en janvier, Vénus va vous faire des mamours jusqu'au 11 juillet, et franchement vous le méritez car Uranus et ses coups du destin ne vous ont pas épargné depuis 2018. Vous avez probablement dû faire face à des décisions qui ne dépendaient pas de vous et plus vous résistiez, moins ça allait. En fait, il a fallu vous adapter et vous détacher pour pouvoir construire du nouveau. Et c'est peut-être ce que vous avez pu faire (né autour du 28).

Poisson

Nous l'avons déjà évoqué, Vénus se trouve dans un secteur lié, entre autres, à votre passé. Quelqu'un que vous avez aimé a pu refaire surface et cela vous pose question. Vous êtes probablement très troublé et vos émotions prennent les commandes, mais dans une telle situation il faut les mettre de côté et réfléchir soigneusement au choix que vous allez faire ; est-ce vous qui avez changé, évolué, est-ce l'autre ?