L'horoscope du 16 juin 2020

publié le 16/06/2020 à 05:30

Bélier

Les gens négatifs sont à éviter. Aujourd'hui, plus que les autres jours, vous vous en rendrez compte ! Ne vous embêtez pas à vouloir donner de bonnes idées aux autres, vous verrez par vous-même qu'ils ne sont pas conscients de ce que vous leur offrez. Ils sont trop pris pour pouvoir être rationnels et ne pas tomber dans le piège du négatif.

Taureau

Mercure stationne dans votre 2ème décan, il est donc possible que vous soyez trop sensible aux remarques qu'on vous fait et que vous y voyez des critiques déguisées. Vous allez avoir tendance à prêter à vos interlocuteurs des intentions qu'ils n'ont pas, sans réfléchir au fait que c'est peut-être vous qui prenez mal ce qu'on vous dit. Vous avez parfois beaucoup d'orgueil, ce qui fait de vous quelqu'un de susceptible.

Gémeaux

Ceux du 1er décan, vous vous interrogerez beaucoup sur une relation que vous pensiez solide, mais depuis quelque temps vous doutez, vous êtes moins sûr de vous. C'est partiellement dû au fait que Vénus est rétrograde et que votre affaire de coeur est effectivement mise en retrait (jusqu'au 25). Et peut-être aussi que vous vous êtes emballé ? Cela dit, vous allez certainement vous réemballer à partir du 29 juin.

Cancer

Ne demandez pas à vos amis plus qu'ils peuvent vous donner, et écoutez leurs conseils de temps en temps. Cela s'adresse surtout au 1er décan, qui peut avoir la certitude d'avoir des amis fidèles et avisés. Par ailleurs, 3ème décan, une affaire liée à la justice, à la reconnaissance de vos droits, pourrait prendre une bonne tournure car vous serez bien défendu.

Lion

Né début août, la dissonance d'Uranus est activée, elle vous dit que vous vous sentirez mieux si vous parvenez à couper un lien de dépendance qui bloque votre évolution. Ça peut aller de l'arrêt du tabac ou de l'alcool, à une décision drastique concernant votre travail. Ne plus être employé par exemple mais devenir votre propre patron, avec toutes les difficultés que cela peut générer au départ.

Vierge

Une petite pause aujourd'hui, essayez de ne pas vous charger de toutes les responsabilités, déléguez aux autres et prenez du temps pour vous, pour rêver un peu. Mais à quoi peut donc rêver une Vierge ? En ce moment, avec Vénus au zénith de votre zodiaque (1er décan), vos sentiments pourraient être en question et, dans vos rêves, vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui sache vous comprendre et partager vos goûts.

Balance

Vous savez bien que vous êtes en pleine évolution positive, 1er décan, alors pourquoi ces idées négatives, ce manque de confiance en votre créativité et en vos compétences ? Vous ne le ressentirez que pendant quelques heures aujourd'hui et il faut croire que vous aurez été trop sensible et qu'une remarque vous aura déstabilisé. Mais vous vous reprendrez et dès demain vous transformerez le négatif en positif.

Scorpion

Vous serez très sensible à l'attitude de votre partenaire, il ou elle semble avoir changé et cela vous inquiète beaucoup, notamment si vous êtes né début novembre. Vous pressentez quelque chose (à moins que cela ne soit déjà arrivé) mais vous restez passif ! Vous auriez intérêt à interroger l'autre, à tout mettre sur la table afin de ne pas fuir le problème mais au contraire y trouver des solutions où chacun fera un effort.

Sagittaire

Vous aurez envie de vous débarrasser à toute allure de vos obligations du jour, tant vous les trouverez ennuyeuses. Vous avez besoin d'action, que les choses bougent davantage. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir... Pour l'instant, la planète d'activité est toujours en Poissons, où elle ne vous rend pas service, au contraire. Vous ne prenez pas les bonnes décisions, mais après le 28 juin, vous allez voir ce que vous allez voir !

Capricorne

De bonne humeur, vous serez plus gentil et indulgent que d'habitude, notamment né début janvier. Vous entamez une phase importante de votre développement personnel. Il semble que des portes s'ouvrent, peut-être parce que vous vous accordez plus de valeur qu'avant et que vous le communiquez (inconsciemment) aux autres. Si vous avez un projet dans les tuyaux, il avance lentement mais sûrement.

Verseau

Vous avez été et êtes peut-être encore maltraité par les astres, mais il y a un domaine qui semble préservé, un projet dont vous savez qu'il va beaucoup vous apporter. Que ce soit financièrement ou pour votre réputation, votre image, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et vous en avez besoin. Né autour des 30 et 31 janvier, vous êtes le plus sensible à cette conjoncture qui vous déstabilise.

Poisson

2ème décan, né vers les 1er et 2 mars vous commencez à prendre conscience des changements qui s'opèrent en vous ; ce sont vos centres d'intérêt qui évoluent, et vous découvrez également que vous disposez d'une capacité à plaire, à séduire, que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. En fait, vous vous libérez de chaînes qui ont toujours été là et dont vous n'aviez pas conscience. Peut-être qu'un travail sur vous-même vous a aidé ?