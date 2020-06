L'horoscope du 18 juin 2020

publié le 18/06/2020 à 05:30

Bélier

Il est possible, 2ème décan pour l'instant, que vous ayez du mal à vous faire écouter de l'un de vos proches, un frère, une soeur ou éventuellement l'un de vos adolescents : un problème scolaire risque de prendre de l'importance et de vous énerver. Mais il se peut aussi que vous ayez des difficultés à communiquer avec un frère ou une soeur, pas parce que vous êtes fâchés mais parce que les outils de communication fonctionnent mal.

Taureau

Mercure gère vos déplacements, vos relations avec votre entourage et les deux premiers décans risquent d'être un peu gênés dans ces domaines jusqu'à la fin du mois. Il se peut même que cela dure jusqu'au 12 juillet, date à laquelle Mercure repartira en marche directe. Mais avec Mercure ce sont souvent des détails pratiques qui sont mis en avant et cela vous oblige à faire preuve d'ingéniosité : la débrouille, c'est votre truc !

Gémeaux

Mercure adopte une marche rétrograde à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 juillet, ne vous attendez pas à ce que tout ce qui doit circuler puisse circuler normalement. Il y aura du retard à l'allumage pour pas mal de choses du registre de Mercure (tout ce qui est communication, échanges, déplacements) et si vous avez effectué une demande, un papier, un document quelconque, il va falloir être patient (1er et 2ème décan).

Cancer

Mercure rétrograde dans votre 2ème décan et cela risque de gêner vos échanges, ou vos déplacements surtout 2ème décan pour l'instant. Et ne parlez pas trop vite non plus, vous risquez de dire des choses que vous ne pensez pas, tout ça parce que vous serez trop émotif et que vous aurez des réactions imprévisibles. Mais, comme toujours avec Mercure, ce sont des détails, des situations de peu d'importance.

Lion

Pendant quelque temps, vous cultiverez le goût du secret, vous serez moins communicatif que d'habitude, probablement parce que vous préparez quelque chose. Vous avez un projet peut-être dont vous ne pouvez pas parler tant qu'il n'est pas terminé ? A moins que vous n'ayez à réfléchir sérieusement à un problème qui vous travaille, ou que vous ne puissiez pas effectuer un travail.

Vierge

C'est donc au tour de Mercure de reculer, elle occupe un secteur de votre thème qui parle de projets, d'espoir, d'attentes, et vu sa rétrogradation, il va falloir patienter. Certains d'entre vous pourraient encore avoir peur du virus, mais il se peut aussi que vos affaires commerciales, si elles ont repris, aient du mal à décoller... Toutefois, apparemment, cela devrait aller mieux après le 12 juillet et surtout fin juillet.

Balance

2ème décan, vous avez probablement un important travail à terminer, cela risque de vous prendre tout votre temps et de faire travailler vos neurones jusqu'à fin juillet ; c'est là que vous en verrez le bout. Cela va aussi concerner le 1er décan puisque Mercure reculera dans le 1er décan du Cancer du 1er au 22 juillet, en regard donc des natifs du 1er décan. Vous aurez besoin de vous concentrer, voire de vous isoler pour ne pas être distrait par les autres.

Scorpion

Pas de souci pour votre signe, Mercure est en phase avec vous et même si certains déplacements doivent être reportés, cela ne vous empêchera pas de travailler. Disons que votre travail et votre moral ne s'en ressentiront pas, au contraire. Vous aurez même tendance à être plus optimiste que d'habitude, vous qui cultivez plutôt un pessimisme que vous appelez " réalisme ". 1er et 2ème décan seront reliés à Mercure.

Sagittaire

Mercure rétrograde dans un secteur de crise, une crise qui semble être financière pour les natifs des 1er, 2ème décan qui devront se débrouiller avec les moyens du bord. Vous serez malin cependant et vous aurez des idées assez futées pour faire rentrer de l'argent dans vos caisses, mais pas dans l'immédiat : si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, il va falloir patienter, votre créancier étant peut-être en redressement.

Capricorne

Une proposition qu'on vous a faite, ou que vous avez faite, pourrait rester lettre morte pendant un certain temps, mais gardez confiance rien n'est perdu, attendez juillet. Cependant, ça ne sera pas au début du mois, Mercure qui est rétrograde à partir d'aujourd'hui ne redeviendra directe que le 12/7 et reviendra aux positions actuelles fin juillet. Un contrat pourrait être en jeu, un engagement ou une promesse (1er et 2ème décan).

Verseau

Mercure rétrograde dans votre secteur du travail, 1er, 2ème décan votre emploi ou la manière dont vous travaillez font l'objet d'une mise au point qui ne peut aboutir. En tout cas, pas pour l'instant. Tant que Mercure rétrogradera, la communication ne passera pas bien, peut-être qu'il y aura trop de détails à régler pour que vous puissiez y voir clair... Ce n'est qu'après le 12 juillet que les choses reprendront leur cours.

Poissons

Pas de souci, Mercure est en harmonie et sa rétrogradation ne vous fera ni chaud ni froid. Peut-être que vous aurez juste à vous trouver un nouveau lieu de vacances ? En tout cas si vous êtes du 2ème décan... 1er décan, Mercure va rester plus longuement en rapport avec vous, surtout la 1ère partie de juillet (né autour des 24, 25 février) et vous aurez peut-être à réfléchir sérieusement à vos affaires de coeur, ou à un problème familial.