L'horoscope du 2 mai 2020

Bélier

Il va falloir absolument retrouver un objet que vous avez rangé quelque part et dont vous avez besoin. Vous serez obligé de fouiller la maison de fond en comble. Évidemment, vous ne vous souvenez pas où vous l'avez mis et vous vous demanderez si par hasard on ne vous l'aurait pas piqué. Un petit peu de parano... Né autour du 9 avril, à cause de Vénus vous vous intéressez à quelqu'un avec qui vous avez échangé mais qui n'est probablement pas fait pour vous.

Taureau

Les dissonances sont vraiment terminées, 1er décan vous allez passer un bon week-end de détente, de distractions, un bon film ou une émission à la télé feront votre joie. Cependant, il reste la dissonance de Mars pour ceux du 3ème décan et aujourd'hui ce sont ceux nés autour du 13 mai qui seront mécontents d'une action ou d'une décision. Vous pouvez aussi vous fritter avec un parent ou toute personne cherchant à vous imposer quelque chose.

Gémeaux

Un week-end marqué par les relations familiales, un peu encombrantes, surtout que vous aurez peut-être envie d'un peu de solitude afin de réfléchir tranquillement. En effet, il faut vous méfier si vous êtes né autour du 10 juin, vous recevrez la dissonance qui s'est mise en place entre Vénus et Neptune et vous pourriez faire un mauvais choix. Vous risquez d'être aveuglé par des apparences qui cachent autre chose. Ne vous engagez avec personne, même virtuellement.

Cancer

Des échanges amicaux et même peut-être amoureux sont à prévoir, en tout cas il est possible que vous disiez ou entendiez des mots d'amour, surtout né vers le 30 juin. Il est vrai que vous serez assez favorisé ce week-end, vous verrez du monde, le plus souvent par écrans interposés (à moins que vous ne soyez confiné avec toute votre famille) et ce sont des moments sympathiques qui vous sont promis, en dépit du contexte.

Lion

C'est plus calme pour le 1er décan, et vraiment très agréable pour ceux des 2ème et 3ème qui pourraient avoir la possibilité, d'une manière ou d'une autre, de se cultiver. Exposition ou musée visité sur internet, bref vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre temps car vous aurez contemplé de la beauté et cela vous nourrit autant qu'un bon repas ! Né les 11 et 12 août, vous êtes les mieux servis par Vénus et une amitié amoureuse pourrait vous être tombée dessus.

Vierge

La Lune passe le week-end chez vous et vous invite à la détente, au lâcher-prise. Vous ferez fi de vos habitudes et il y aura un sympathique imprévu pour le 1er décan. Rien de terrible, vous vous y adapterez sans problème. De toute façon vous êtes en train d'évoluer dans ce domaine, vous êtes moins ritualisé et cela vous ouvre d'importantes perspectives car, souvent, les rituels enferment. S'ils sont rassurants, ils sont aussi une contrainte.

Balance

Vous qui n'aimez pas du tout la solitude car vous êtes dans le partage, vous aurez envie de vous mettre à l'écart ce week-end. En tout cas, c'est ce qui vous détendra le plus. Si vous êtes du 3ème décan, par exemple, vous avez une famille ou quelqu'un de la famille qui pèse sur vous en ce moment et vous avez bien besoin de prendre du recul. C'est une manière de vous défendre et il faut vraiment trouver le moyen de vous protéger de ceux qui ne tiennent pas compte de votre sensibilité.

Scorpion

Après les déboires de ces derniers jours, 1er décan, voilà un week-end qui va vous requinquer, vous serez plus positif et plus enclin à partager vos pensées et émotions. En outre, vous aurez probablement des nouvelles de vos fidèles amis, des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter en toute circonstance et si vous partagez avec eux ce que vous ressentez (faites un effort !), ce sera plus léger à porter.

Sagittaire

Il y a une ou deux obligations à respecter mais n'essayez pas de vous en débarrasser, vous en ressentirez de la culpabilité, ce que vous détestez le plus au monde. C'est rare d'ailleurs, un Sagittaire qui se sent coupable, cela ne fait pas partie de votre ADN et vous vous arrangez toujours pour tourner les situations afin que la " faute " retombe sur un autre. Vous êtes très fort pour ça ! Ce n'est évidemment pas une critique, au contraire, chacun se débrouille comme il peut !

Capricorne

Eh oui, c'est encore vous les mieux lotis ce week-end, peut-être parce que vous allez pouvoir vous changer les idées, ou réfléchir à une idée qui vous est venue, 1er décan. La rencontre entre Mercure et Uranus qui date de ces derniers jours a pu vous voir trouver une idée géniale, à laquelle personne n'avait pensé et qui a tout de suite fait l'unanimité. Vous n'avez qu'une envie, la creuser, voir si elle peut se concrétiser et si vous n'êtes pas dans l'utopie...

Verseau

Vénus est en bon aspect avec vous mais en bisbille avec Neptune. Aussi, attention à ne pas vous faire un joli roman à propos d'une histoire de coeur qui serait imaginaire. Cela dit, il peut y avoir réellement quelque chose (né les 8, 9, 10 février) mais alors il faudra vous méfier du choix que vous pourriez faire et qui ne serait peut-être pas le bon. De toutes les manières vous vous poserez des questions et cela ne peut que vous conduire à douter, ce qu'il faut faire.

Poissons

Normalement il devrait y avoir des retrouvailles au programme, mais ce n'est probablement pas possible. Peut-être organiserez-vous un apéro virtuel ? Mais, bien entendu, cela peut se faire autrement, vous pouvez être surpris de rencontrer en bas de votre immeuble ou au coin de la rue quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps... N'oubliez pas de respecter les distances de sécurité.