L'horoscope du 2 février 2019

publié le 02/02/2019 à 08:51

Bélier

3e décan, Mars est conjoint à votre Soleil mais en mauvais termes avec Pluton. Ne vous acharnez pas à vouloir régler un problème, quand ça veut pas, ça veut pas. Il faudrait au contraire, dans l'idéal, vous plonger dedans et aller à sa racine, de manière à l'arracher pour qu'il ne " repousse " plus. Car la difficulté avec Pluton c'est qu'on croit toujours s'être débarrassé de quelque chose mais on ne fait que l'enterrer et ça réapparaît de plus belle quand les circonstances s'y prêtent.

Taureau

2ème décan, le Soleil et Mercure sont réunis au zénith de votre thème, si vous avez un important rendez-vous à prendre, une proposition à faire, c'est le moment. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous prenne pas assez au sérieux ? Cela ne risque pas, vous vous débrouillerez au contraire pour qu'on vous fasse confiance et pour obtenir ce que vous désirez en donnant, justement, l'image de quelqu'un de solide et qui va au bout de tout ce qu'il/elle entreprend.

Gémeaux

Né après le 11 juin, un projet devrait se concrétiser mais quelqu'un se faisant l'avocat du diable va vous démontrer que votre idée a des points négatifs. Vous risquez d'être furieux, découragé, mais il ne faut pas refuser la critique et si vraiment l'autre a raison, vous le sentirez et vous ferez ce qu'il faut pour " réparer " les failles de votre projet. Cela peut autant être un projet professionnel, que quelque chose de personnel.

Cancer

L'actuelle dissonance entre Mars et Pluton ne sera ressentie que par le 3e décan qui va se trouver face à une personne totalement inflexible et inaffective. Et encore, ce ne sont pas les dix membres du 3e décan qui seront affectés mais ceux des 14, 15, 16 juillet en particulier. Cependant, selon votre année de naissance Pluton peut avoir plus ou moins de force, donc prenez cette prévision avec modération car elle peut avoir un effet très mineur.

Lion

Vous avez une volonté de fer en ce moment, surtout né après le 14 août. Sauf que jusqu'à lundi elle ne vous servira à rien face à quelqu'un de très sournois, dont vous ne verrez pas venir les " coups ". C'est une image, bien sûr, qui dit que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de très retors et avec qui vous pensiez qu'il n'y aurait pas de problème. C'est face à cette personne que vous prendrez conscience de sa duplicité.

Vierge

Vous n'échappez pas au conflit Mars/Pluton, mais vous êtes un des seuls à en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que rien n'échappera à votre contrôle ! Ce sera un peu difficile, en revanche, pour ceux qui vous entourent car ils ne pourront rien vous cacher, vous verrez très clair dans leur jeu. Cela s'adresse en priorité au 3e décan (né après le 13 septembre), mais Mars étant très forte (dans son signe d'élection), il est possible que tout votre signe en bénéficie.

Balance

L'aspect du jour, la dissonance Mars-Pluton risque de faire remonter quelques angoisses, mais c'est une bonne chose, vous pourrez ainsi leur tordre le cou. Le tout étant de les identifier, de ne pas les refouler à chaque fois qu'elles se manifestent parce que c'est désagréable à vivre. Mais à bien les regarder en face, vous pourrez les juguler, les vider de leur force. Cela ne concerne en principe que le 3e décan, ceux qui sont nés après le 14 octobre.

Scorpion

Si vous pouvez modérer votre tendance à pinailler, à couper les cheveux en quatre et à tout critiquer, vos relations se porteont beaucoup mieux 3e décan. Cette ambiance n'est active que quelques jours et l'a déjà été depuis deux ou trois jours, aussi vous savez ce dont je parle. Ce n'est évidemment pas la même chose pour tous les Scorpion de France et de Navarre : il faut adapter la prévision à votre cas, à ce que vous êtes en train de vivre.

Sagittaire

Chanceux que vous êtes, Mars et Pluton ne vous feront ni chaud ni froid, tout au plus devrez-vous faire un petit effort pour qu'on vous paye une facture. A moins que votre paye habituelle ne soit en retard et que vous ne soyez obligé de réclamer. De plus, cela ne concerne que le 3e décan et l'aspect est très mineur, aussi est-il tout à fait possible que vous ne le sentiez même pas passer ! En revanche, n'entreprenez rien d'important jusqu'à mardi.

Capricorne

Pluton occupe votre 3ème décan et sa bagarre avec Mars risque de créer de la rigidité : vous refuserez de plier devant quelqu'un, quitte à en payer le prix. Il peut aussi y avoir un état de crise, et si c'est le cas ça ne date pas d'aujourd'hui ! Mais c'est peut-être l'occasion d'agir pour mettre fin à cette crise, en employant des moyens qui peuvent être drastiques. Méfiez-vous tout de même des extrêmes sous cette conjoncture, essayez de rester dans un juste milieu.

Verseau

Plongé dans vos pensées, parfois concentré sur une question de la plus haute importance, vous ne ferez pas assez attention à ceux qui vous entourent. Ils auront l'impression que vous êtes totalement indifférent et d'ailleurs quand ils s'adresseront à vous, il arrivera que vous ne leur répondiez pas tant vous serez ailleurs. Il faut dire que la Lune rencontre Saturne ce matin et que vous pourriez en effet vous focaliser sur un problème, mais ça peut être un faux problème !

Poissons

Votre nature empathique va encore une fois se manifester ; vous prendrez les problèmes d'un proche sur vos épaules, il/elle sera soulagé, et vous... alourdi. Il serait important que vous appreniez à faire un tri, à être plus sélectif dans votre volonté d'aider l'autre. Évitez de jeu des vases communicants si vous le pouvez, vous ne devez pas vous charger de tout le malheur du monde et ne pas être vous-même impacté en profondeur par ce ou ces malheurs. Sauf si vous êtes un roc !