L'horoscope du 29 mars 2019

publié le 29/03/2019 à 05:52

Bélier

Bonne nouvelle, Mercure reprend enfin une marche directe, ouf. 2e décan, si vous aviez un petit souci de santé inconnu au bataillon, ça va aller mieux. Mais ce n'est pas la seule interprétation que l'on peut donner à ce Mercure longtemps rétrograde et en conjonction avec Neptune. Vous avez pu aussi avoir une période de flou avec l'un de vos proches, ou avoir du mal à mémoriser certaines choses parce que vous étiez fatigué.

Taureau

2e décan, la conjonction Mercure/Neptune a été et reste positive pour vous, votre intuition et votre volonté d'aider les autres étaient à leur maximum. Continuez sur cette bonne lancée, on vous en remerciera maintenant que Mercure est directe. Vous ne ferez plus les choses en ayant l'impression que vous agissez dans l'indifférence générale... Continuez à écouter ce que vous disent vos petites voix intérieures, cela vous sera utile dans tous les domaines.

Gémeaux

Il était temps que la paire Mercure-Neptune cesse de vous ennuyer, 2e décan, l'ambiance était vraiment trop déstabilisante, surtout né vers le 7 juin. Mais tout le 2e décan a pu en souffrir et trouver le temps long. A priori, cette configuration crée un important déséquilibre, mais bien évidemment cela dépend de votre thème natal et de ce que font les autres planètes ; elles ont pu vous soutenir et vous avez alors traversé la période sans grand problème.

Cancer

La réunion de Mercure et Neptune a été positive et continue à vous donner soif de culture et d'ouverture sur le monde, ou plutôt sur une vision du monde. Le 2e décan est le plus concerné et pourrait suivre une sorte d'apprentissage : religion, philosophie, écriture, vous avez pu en apprendre beaucoup et cela continue. Mais vous avez pu également voyager, réellement ou non, et aller à la rencontre de nouveaux milieux, voire de nouvelles populations.

Lion

Ce sont des questions financières qui ont dû vous prendre la tête pendant quelque temps, surtout 2e décan, et la solution peut encore vous échapper. Cependant, le fait que Mercure reprenne aujourd'hui une marche directe pourrait vous aider à y voir plus clair et à trouver des amorces de solutions. Mais aucune ne sera parfaite, il faudra prendre la moins mauvaise, celle qui peut remplir vos caisses lentement mais sûrement.

Vierge

Mercure et Neptune se sont longuement opposées à vous, 2e décan : faire un choix a été impossible, vous étiez trop partagé et sans marge de manoeuvre. Cela va s'arranger petit à petit, la conjonction étant lente à se défaire, mais Mercure sera totalement détachée de Neptune autour des 7, 8 avril : encore quelques jours et vous serez moins perturbé par les agissements d'un partenaire affectif ou professionnel qui vous a imposé sa loi et que vous ne pouviez fuir.

Balance

Il se peut que vous ayez été dans une ambiance un peu délétère au boulot et que vous ayez été mal considéré, mais vous étiez quand même soutenu par Jupiter. Certes, cela concerne le 2e décan qui ne reçoit pas les influx de Jupiter pour le moment, mais elle n'est pas loin et surtout elle va revenir former un bon aspect avec vous, ce qui laisse penser que la conjoncture qui vous a affecté (et a pu aussi affecter votre santé) ne laissera pas de traces.

Sagittaire

La conjoncture n'était pas facile pour vous, très déstabilisante pour certains du 2e décan. Une situation est en train de se déliter et vous n'y pouvez rien. Pourtant, il est possible que cela dépende de vous, de votre volonté d'y mettre fin et de tourner la page, ou non ! Vous pouvez vous y refuser pour des raisons personnelles que personne n'a à juger. Quoi qu'il en soit, les choses iront de mieux en mieux la semaine prochaine, mais ce n'est pas terminé pour autant !

Capricorne

Vous avez bien profité de l'union entre Mercure et Neptune car elle vous a donné et vous donne encore beaucoup de flair et d'empathie, 2e décan. Continuez à en user et à en abuser, vous parvenez à établir de bons contacts avec vos entourages, professionnel ou privé, et les idées se bousculent dans votre tête. Elles ont pour but d'aider, de soutenir, ou de créer quelque chose qui pourrait aider et soutenir ceux qui sont en difficulté.

Verseau

Maintenant que Mercure est directe, sa conjonction avec Neptune pourrait enfin être favorable à votre argent et vous autoriser à dépenser un peu plus. Vous vous êtes frustré pendant quelque temps, peut-être parce que vous avez eu une grosse somme à sortir (2e décan) et que cela vous a mis à plat. Mais la conjoncture démontre que si ce n'est pas pour aujourd'hui, vous allez vous " refaire " dans les prochaines semaines, et sans avoir trop d'efforts à fournir.

Poissons

Né après le 6 mars, Mercure/Neptune s'étaient installées dans votre 2e décan, en délicate position depuis quelque temps. Il vous fallait une prise de conscience. Aussi, avez-vous eu le choix, et vous l'avez encore, de voir ou de refuser de voir et d'entendre ce que vos proches vous disent de votre situation. Vous pensez qu'ils ont tort, que vous êtes seul juge de votre situation, mais cela vaut quand même la peine de les écouter et de laisser un petit doute s'installer.