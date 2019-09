L'horoscope du 1er septembre 2019

publié le 01/09/2019 à 08:12

Bélier

Réunion, invitations, ou une journée à deux en amoureux, voilà les bonnes choses qui vous attendent, natif de mars. Né vers le 4 avril, ne perdez pas confiance... Saturne joue ses dernières cartes et ne s'intéressera bientôt plus à vous et tout ce qui vous a freiné cette année devrait disparaître peu à peu. Grâce à Jupiter qui vous envoyait un bon aspect et à une aide juridique, vous avez probablement pu limiter les dégâts que Saturne a pu causer dans votre vie professionnelle - ou privée.

Taureau

Vous passerez votre journée à faire des rangements et surtout des tris indispensables. Vous ne pouvez pas TOUT garder, seul l'essentiel doit rester. Mais vous êtes un des signes les plus conservateurs du zodiaque, vous détestez vous séparer de ce qui vous appartient, on l'a souvent évoqué. Mais il y a des moments où c'est une question de place et même parfois d'esthétique. Trop c'est trop et trop d'objets se tuent les uns les autres. Allez, courage !

Gémeaux

Essayez de lutter contre votre tendance à vous faire des idées sur les sentiments qu'on peut vous porter, 2e décan. Les positifs comme les négatifs d'ailleurs. Il y a dans le ciel de ce week-end, une dissonance entre Vénus et Neptune qui risque de vous inciter à vous faire des illusions, et comme c'est une configuration qui a été présente plus ou moins toute l'année, vous savez très bien de quoi il s'agit. Notamment, né vers les 7, 8, 9 juin.

Cancer

Vous serez plus émotif encore que d'habitude, peut-être parce que vous recevrez la visite de l'un de vos proches qui avait un peu disparu de la circulation. Ou alors vous y penserez beaucoup en vous demandant ce qu'il ou elle est devenue ; à moins que ça ne soit quelqu'un qui est parti et que vous y pensiez avec nostalgie. Cela risque de vous déstabiliser un peu, mais rassurez-vous cela ne durera que quelques heures, et apparemment plutôt en fin de journée.

Lion

Vous serez positif, en tout cas dans votre tête et vous aurez bien raison car les autres ne le seront pas tellement. Si vous pouviez leur en communiquer un peu ! Cela dit il est vrai qu'il y a une dissonance quasi exacte entre Vénus et Neptune, et que Mars s'y prépare aussi et qu'il est possible qu'il y ait de la déstabilisation dans l'air, comme vous l'avons eue il y a quelques mois (prévisions écrites le 20 juin). En tout cas, vous ne serez pas de l'avis de tout le monde...

Vierge

Mars s'introduira demain dans votre 2ème décan, aussi surveillez son opposition à Neptune qui peut représenter une trahison, ou une mauvaise décision. C'est une possibilité parmi d'autres et cela peut s'être passé depuis quelques mois ou être en train de se produire si vous êtes né autour du 10 septembre. Vous pouvez également abuser de l'alcool, ou de substances toxiques dans le but d'anesthésier une douleur physique ou morale. Avec toutes les conséquences que cela peut produire.

Balance

Vous recevez la Lune 1er et 2ème décan, et si le 1er décan semble être très créatif et plutôt bien dans sa peau, ceux du 2ème décan risquent de se sentir un peu seuls. Ce sera très passager puisque ce sont des aspects de la Lune : l'astre de la nuit est très rapide et ses effets sont plus liés à des perceptions, des sensations, qu'à une interaction avec les autres. Quoique... Vous pourriez avoir des nouvelles d'un parent que vous ne voyez pas très souvent. Il/elle apparaît et disparaît.

Scorpion

Vous serez nombreux à avoir besoin de vous isoler, de ne pas dépendre des autres et pourquoi pas : si vous êtes bien avec vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux ! Cela signifie en effet que vous n'êtes dépendant de personne et que vous avez fait la paix avec vous-même, ce qui est toujours difficile pour le tourmenté Scorpion. Mais certains peuvent aussi avoir à réfléchir à la manière dont ils conçoivent l'avenir, et en particulier l'avenir de leur couple (1er ou 2ème décan).

Sagittaire

Une belle journée pour tirer des plans sur la comète, c'est-à-dire faire des projets ou vous fixer des objectifs ambitieux, que quelqu'un vous aidera à atteindre. Il se peut en effet que vous ayez trouvé un guide, quelqu'un de très bon conseil et en qui vous avez toute confiance, notamment 2ème décan, né après le 7 décembre. Toutefois, la dissonance Vénus/Jupiter/Neptune laisse penser que certains problèmes financiers ou administratifs ne sont pas encore résolus, mais en passe de l'être.

Capricorne

Une obligation, une responsabilité à gérer par rapport à l'un de vos parents, laissent penser que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous reposer aujourd'hui. Mais de toute façon, vous avez la forme, surtout 2ème décan : à partir de demain vous recevrez de bons influx de Mars, de ceux qui développent l'énergie et la volonté ; vous ferez donc ce que vous avez à faire avec plaisir ! Côté coeur, des amours virtuelles pourraient beaucoup vous plaire 2ème décan toujours.

Verseau

C'est une bonne journée pour vous évader, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité. Ce dont vous avez grand-besoin c'est de vous changer les idées. Vous pouvez aussi bien rentrer de vacances, que rendre visite à des amis dont l'un ne va peut-être pas très bien et à qui vous pourrez prodiguer des bons conseils. Vous êtes particulièrement réceptif et perspicace en ce moment, vous " sentez " quand les gens vont mal mais qu'ils font des efforts pour minimiser leur problème.

Poissons

Et pourquoi pas vous attaquer à ce que vous repoussez depuis des jours, et qui vous ennuie le plus, à savoir la liste de vos dépenses et non celle de vos envies, bien sûr. Il faut mettre de l'ordre dans vos comptes car il y a dans le ciel, à l'heure actuelle, une dissonance entre Vénus et Jupiter, plus une opposition de Mars qui indiquent que si vous avez commis ou si vous commettez une négligence, cela pourrait vous retomber dessus, comme toutes les négligences d'ailleurs.