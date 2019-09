L'horoscope du 31 août 2019

publié le 31/08/2019 à 07:00

Bélier

Profitez de toutes ces planètes dans un signe très organisé pour faire des rangements chez vous ; vous verrez que vous aurez un étonnant gain de place. Certes, vous ne profiterez peut-être pas de ce samedi pour faire du sport (et encore, votre façon de mettre de l'ordre pourrait être très sportive) mais au final vous aurez plus d'espace à votre disposition, ou un espace différent. Mais vous pouvez aussi avoir un travail à préparer pour la semaine qui arrive.

Taureau

Il n'y a encore que des bonnes choses dans le ciel de ce samedi avec les occupations que vous préférez : vous occuper de votre jardin par exemple, ou de vos animaux. Le Taureau aime la nature et par extension tout ce qui est naturel, et c'est ce qui s'exprimera en ce samedi. Vous vous sentirez bien dans votre peau aussi si vous pouvez perpétuer certaines habitudes qui ne sont plus tellement d'actualité depuis quelque temps : tout a changé et vous trouvez que c'est dommage.

Gémeaux

La nouvelle Lune est encore active, aussi il se peut que tout vous énerve aujourd'hui et que vous ayez la bougeotte. Ça ne sera pas facile à vivre pour les autres ! Vous aurez du mal à tenir en place, et même sur le plan des idées, vous changerez d'avis toutes les cinq minutes. Pour certains natifs, le passé pourrait se manifester sous la forme d'un ou d'une ex. qui revient à la charge. Mais n'oubliez pas ce qui vous a séparés, certes on peut évoluer mais on ne change pas complètement.

Cancer

Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami que vous avez perdu de vue, ou alors vous déciderez au dernier moment de rendre visite à l'un de vos proches. Certains seront dans l'imprévu, l'inédit, le nouveau ou le renouveau ! Ou alors, ils constateront tout simplement qu'ils ont beaucoup progressé, qu'ils ont pris une autonomie qui leur convient et les rend heureux sur le plan professionnel. Mais cela peut se manifester dans d'autres domaines ; sans votre thème, je ne peux pas savoir.

Lion

La conjonction du Soleil et de Mars pourrait indiquer qu'il y a urgence à dépenser une somme pour effectuer une réparation, vous ne pourrez pas y échapper. La nouvelle Lune est encore active et c'est votre argent qui est au premier plan. Attention car vous pourriez tomber sur un objet nettement mieux et plus moderne que ce que vous aviez auparavant et il faudra rajouter de l'argent pour l'obtenir. Mais cela vaut probablement la peine.

Vierge

Complices, Mercure et Uranus vous donnent aujourd'hui un humour particulier, tout le monde ne le comprendra pas et c'est justement ce qui vous amusera. En outre, vous pourriez aussi avoir une idée de génie, recevoir une nouvelle que vous n'attendiez pas ou rencontrer quelqu'un tout à fait par hasard... ça ne dure que trois jours, alors profitez-en, ce sera ressenti par tout le monde a priori, et surtout par ceux du 1er décan nés autour du 30 août. Toute sortie de route vous réussira.

Balance

Vous avez encore le nez dans le guidon, absorbé par tous vos soucis, même mineurs, alors que vous ne devriez garder que ceux qui en valent la peine. Faites un tri objectif et vous verrez que des réels soucis il n'y en a peut-être pas, que vous avez tendance à faire une montagne de petites choses sans grande importance, et que vous pourriez très bien en oublier certaines. Les seuls qui ont de vrais soucis sont ceux qui reçoivent Saturne et qui ne peuvent rien faire avancer en ce moment.

Scorpion

Sollicitez les conseils de vos amis aujourd'hui, demandez-leur de ne pas être tendre. Vous n'êtes pas assez objectif sur votre problème de couple ou d'association. Un bon aspect entre Mercure et Uranus indique qu'un ami pourrait vous donner une solution, ou tout du moins une idée à exploiter. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas envisagé jusqu'à présent et qui pourrait être judicieux. Et il n'y aura peut-être pas qu'un seul ami pour vous donner des conseils...

Sagittaire

Vous pourriez avoir l'impression que tout est compliqué et vous demande plus de temps, plus d'implication que d'habitude. C'est vrai qu'on exige beaucoup de vous ! Toutes ces planètes en Vierge (cinq) ne mettent pas forcément une ambiance agréable, en tout cas pour vous, Sagittaire. Vous pourriez d'ailleurs vous fâcher une personne importante, parent, patron, car vous estimez qu'elle se défausse de ses responsabilités sur vous, que vous devez tout faire à sa place.

Capricorne

Vous êtes encore dans l'excellente ambiance de la nouvelle Lune d'hier, et le bon aspect entre Lune et Neptune va accentuer intuition, réceptivité et créativité. Votre imagination sera décuplée et vous aurez d'excellentes idées, parfois très innovantes. Cela concerne le 1er décan, et tous ceux qui ont des planètes dans le 1er décan de leur signe. Il se peut aussi que vous ayez un contact surprenant aujourd'hui ou demain, avec quelqu'un d'origine étrangère ou que vous n'aviez jamais rencontré.

Verseau

Vous êtes nombreux à vous interroger sur votre avenir et sur comment vous débarrasser de certains boulets. Mais vous le savez, ce qui importe c'est la question. La réponse viendra au bon moment et toute seule. C'est l'affaire de quelques mois pour que vous parveniez à trouver le bon moyen d'effectuer les changements que vous ne pouvez pas éviter et dont vous devez trouver le côté positif pour pouvoir en profiter, au lieu de les subir sans rien faire. Cela concerne le 1er décan, mais autres décans : vous pouvez aussi avoir une planète dans le 1er décan de votre signe...

Poissons

Vous êtes tellement sollicité que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. Mais aujourd'hui, vous trouverez le moyen d'éloigner quelques gêneurs, ou ceux qui profitent honteusement de votre gentillesse. Vous aurez d'ailleurs un échange intéressant (1er décan a priori) dans la mesure où vous saurez dire non à quelqu'un et trouver une idée qui vous permettra d'échapper à une contrainte, sans pour autant prendre le risque de vous fâcher avec la personne.