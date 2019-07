L'horoscope du 1er juillet 2019

publié le 01/07/2019 à 05:51

Bélier

Pour vous, la configuration est très dynamique et favorable à vos conquêtes de toute nature. Si vous cherchez du boulot, c'est le moment de vous remuer, vous avez tous les atouts en poche et êtes particulièrement convaincant, surtout 1er décan (jusqu'au 17 juillet). Entreprenez, soyez audacieux, tout ce que vous pourrez démarrer a des chances de marcher, même s'il s'agit de choses mineures : vous serez content de vous et les autres aussi ; ils vous le feront savoir.

Taureau

Vous êtes certainement déjà dedans, 1er décan, il y a de fortes tensions avec quelqu'un de la famille et vous craignez que cela n'aille un peu trop loin. Et en effet, la dissonance que vous recevez de Mercure et Mars va durer une dizaine de jours et vous aurez du mal à accepter, à digérer ce qu'il se passe. Cela dit, ce n'est pas très différent des précédentes activations d'Uranus, comme celle que vous avez eue en février quand Mars est passée dans votre décan.

Gémeaux

Vous passez entre les mailles du filet, même si votre planète Mercure est conjointe à Mars. Surveillez votre humour, il sera un peu trop décapant, cela pourrait vous valoir des remontrances de vos proches, ou, si vous êtes sur un réseau social, on n'appréciera probablement pas votre forme d'humour, souvent ironique et qui est pourtant très juste parce que basée sur un formidable sens de l'observation ; c'est d'ailleurs l'un de vos meilleurs atouts.

Cancer

Avec Mars en Lion, il y a de l'argent à produire, à dépenser aussi ou à réclamer en tapant du poing sur la table. Il y a toujours un peu d'agressivité avec Mars... et il faut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire ne pas en faire trop et ne pas donner l'impression que vous êtes sans arrêt sur la défensive. 1e décan, Mars restera en relation avec vous jusqu'au 17, alors que sa dissonance avec Mercure ces jours-ci annonce des discussions très vives, mais vous serez en position de force.

Lion

Dans votre signe, Mars va rencontrer Mercure et affronter Uranus 1er décan, il va falloir canaliser votre agressivité ainsi que votre impulsivité et votre réactivité. Bref, il y a des moments où vous aurez du mal à contrôler votre colère et votre envie de riposter violemment, face au manque de respect ou à des décisions qui vous semblent manquer totalement de bon sens. Attention aussi à ne pas vous faire mal, parce que vous serez trop pressé et maladroit.

Vierge

Mars se glisse dans votre secteur 12, dans l'ombre de votre signe et perd de sa virulence. Mais cela accentue une impression d'être débordé et mal secondé. C'est valable pour le 1er décan, pour l'instant, qui peut aussi attraper un petit virus et être mal fichu pendant quelques jours (1er décan jusqu'au 17, 2ème décan par la suite). Le problème c'est la conjonction de Mars avec Mercure, votre planète maîtresse, cela peut créer de l'agressivité, voire de la colère rentrée.

Balance

Mars est bien placée pour votre signe, elle occupe votre secteur des projets et vous allez pouvoir leur donner un petit coup d'accélérateur, natif de septembre. C'est le moment ou jamais de secouer vos partenaires professionnels ou toute personne impliquée dans un autre genre de projet (des vacances à plusieurs, par exemple). Il se peut que l'un d'entre eux réagisse mal, se sente attaqué, mais restez indifférent et continuez à stimuler tout le monde.

Scorpion

1er décan, vous n'allez pas rigoler avec la conjonction Mars/Mercure au Lion, une importante négociation risque de prendre une tournure très inattendue. La conjoncture sera en place à peu près jusqu'au 17, ensuite c'est le 2ème décan qui recevra Mars, mais sans Mercure... Pour le 1er décan, il est possible que vous ayez maille à partir avec votre hiérarchie ou avec un parent, et le ton pourrait monter rapidement, les tensions également. Ne prenez pas trop les choses à coeur.

Sagittaire

Pour vous, tout baigne si vous êtes du 1er décan. Les planètes sont bien alignées, en tout cas Mars et Mercure ; mais vous serez parfois un peu trop sûr de vous et de vos opinions, à tel point qu'on aura l'impression que vous n'écoutez pas les arguments des autres. Toutefois, il est également possible qu'un projet de voyage soit sur la table, ou qu'au boulot, on vous propose une mission qui peut vous emmener à l'étranger ou à découvrir de nouveaux aspects de votre travail.

Capricorne

Vous serez intraitable, inflexible et il ne fera pas bon s'opposer à vous pendant quelques jours, 1er décan. Mais cela vous permettra de conclure une affaire, ou en tout cas de la faire progresser. Toutefois, Mars et Mercure sont conjointes, ce qui vous donne de la force mais Mercure entamera une marche rétrograde la semaine prochaine et il y aura du retard par rapport aux accords que vous aurez passés. Mercure ne reviendra pas avant la mi-août, alors patience !

Verseau

Les planète s'opposent à vous et si vous avez une proposition de contrat, un engagement à tenir, on risque de s'y opposer ; vous aurez un/e adversaire ! Ou un concurrent, quelqu'un qui voudra vous pousser et prendre votre place. Vous pouvez aussi, si vous êtes en vacances, tomber sur quelqu'un qui va chercher à séduire votre partenaire ou qui va soudain se montrer envahissant et vous allez détester ce personnage... Mars est active pour le 1er décan jusqu'au 17.

Poissons

Le dernier passage de Mars en Lion date de fin juillet 2017, souvenez-vous de l'ambiance de cette époque : vous avez pu avoir un petit souci de santé, ou une forme de désorganisation dans votre quotidien ou votre travail. Bref, ça ne sera pas une partie de plaisir (1er décan jusqu'au 17 juillet) car les choses ne se passeront pas tout à faire comme prévu. Attendez-vous, par exemple, si vous partez en vacances, à être mal installé, peut-être au mauvais endroit.