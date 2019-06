L'horoscope du 27 juin 2019

publié le 27/06/2019 à 05:45

Bélier

La conjoncture peut être curieuse, surprenante, elle ne vous fera pas bouger une oreille, vous serez intéressé mais en même temps vous vous protègerez de tout ! On a l'impression que rien ne pourra vraiment vous atteindre, alors qu'en période Cancer, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes plus sensible que d'habitude. Mais justement, vous vous armerez encore davantage contre tout ce qui pourrait vous déstabiliser. Et ce qui vous déstabilise ces temps-ci, ce sont les questions d'argent.

Taureau

La Lune arrive chez vous et rencontre Uranus, cela risque d'être un peu électrique mais plus dans votre tête que dans la réalité. N'imaginez pas le pire, SVP ! Certes, avec Uranus on se projette toujours très loin dans l'avenir et, généralement, on n'aime pas trop ce qu'on y voit ; et il est vrai que l'avenir n'est pas sûr ni stable, autant pour vous que pour tout le monde d'ailleurs ! Mais peut-être qu'en tant que Taureau qui aime la stabilité, vous y êtes plus sensible que d'autres.

Gémeaux

3ème décan, vous recevez Vénus jusqu'au 3 juillet, il n'y aura pas plus séduisant et plus charmeur que vous ; vous aurez l'oeil qui frise et les autres à vos pieds. Bon, j'exagère peut-être légèrement, mais en tout cas Vénus ne formant pas d'aspect contrariant, vous ne pouvez qu'être satisfait de ces quelques jours, vous serez bien dans votre peau, bien dans votre couple si vous êtes à deux, et si vous êtes célibataire il n'est pas exclu qu'une rencontre soit au programme.

Cancer

Né en juin, vous allez pouvoir renforcer des liens d'amitié ou une alliance professionnelle, tout en gardant un indispensable sentiment d'indépendance. Cela fait plus d'un an que vous avez, d'une certaine manière, pris la clé des champs et cela vous convient parfaitement. On pourrait même dire que vous êtes heureux, même s'il y a eu des changements difficiles dans votre vie par le passé, vous expérimentez à présent une nouvelle forme d'existence.

Lion

Il y a un coup de stress pour ceux du mois de juillet, il fait partie du processus entamé il y a plus d'un an qui vous invite à chasser toute forme de dépendance. Il est possible que la vie vous y oblige, cela dit, et cela peut être mal vécu par certains car ce qui se passe vous déstabilise. Cela peut prendre encore quelques mois avant que vous ne franchissiez le cap. Par ailleurs, 3e décan, Vénus valorise ce qui est du registre de l'amitié et de l'entraide. Vous serez, on sera prêt à vous rendre service.

Vierge

La rencontre Lune/Uranus de ce soir est favorable au 1er décan. Vous pourriez avoir une opportunité à saisir qui peut encore vous faire progresser d'un cran. Vous semblez marquer des points très régulièrement dans le domaine du travail, les réussites s'accumulent et vous avez de plus en plus de prérogatives, tout en ayant la confiance de vos chefs ou clients. Si vous ne travaillez pas, c'est un nouveau centre d'intérêt qui vous ouvre les portes d'un univers inconnu.

Balance

Courage aux Balance nés après le 19 octobre, plus que quelques jours à subir l'opposition contrariante de Mars et vous ne la reverrez plus avant mars 2020 ! Ce qui signifie que vous agirez positivement et de votre propre chef d'ici là car tous les signes qu'elle franchira seront soit neutres, soit dynamiques. Vous aurez le champ libre pour agir. 1er décan, une histoire qui se répète, ou un problème familial sera attaché à l'entrée de Jupiter en Capricorne en décembre prochain.

Scorpion

Né en octobre, comme d'autres, vous allez affronter une journée stressante, mais comme vous êtes astucieux vous ne resterez pas sans trouver une parade. C'est, comme d'habitude, une question relationnelle qui produira ce stress, surtout si vous êtes en remise en question dans votre couple. Mercure hier et la Lune aujourd'hui réveillent la dissonance d'Uranus, laquelle vous contraint à vous regarder en face et à mieux gérer vos comportements amoureux.

Sagittaire

3ème décan, vous avez les faveurs de Vénus à partir d'aujourd'hui et cela devrait vous aider à vous mettre d'accord avec un client ou avec un partenaire. Vous serez conciliant, plus prêt au compromis que d'habitude, parce qu'en période Cancer vous savez très bien où sont vos intérêts et que vous les préservez davantage ; surtout vos intérêts financiers, dont il pourrait justement être question. A priori, si vous avez une attitude respectueuse avec l'autre, tout se passera bien.

Capricorne

Vous aussi, né après le 16 janvier, Mars s'oppose à tout accord mais plus que pour quelques jours. Cela cessera le 1er juillet et vous serez tranquille plusieurs mois. Vous ne rencontrerez plus d'opposition avant la première quinzaine de novembre (3e décan) et la position de Mars indique que vous aurez alors quelques efforts à fournir pour gérer un problème avec l'autorité : la vôtre ou celle de votre supérieur, voire selon votre âge, d'un parent ou d'un enseignant.

Verseau

Il vaut mieux être du 3e décan aujourd'hui que du 1er. En effet, né après le 9 février, Vénus indique que vous serez mis en valeur et vous sentirez très apprécié. Cela ne durera qu'une ou deux journées d'ici mercredi prochain, où Vénus entrera en Cancer et influencera un autre domaine. Donc profitez bien de ses influx actuels, qui sont très positifs pour votre amour-propre ; il se pourrait que vous receviez des compliments ou que vous soyez très content de quelque chose.

Poissons

1er décan, vous qui avez longtemps eu du mal à communiquer et surtout à parler de vous, voilà que vous vous lâchez et tout cela pour votre plus grand bien. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, une porte qui était bien fermée et qu'une situation quelconque ou quelqu'un vous a fait comprendre que ce serait mieux pour vous si vous exprimiez ce que vous gardez en vous et qui peut-être est du poison pour votre bien-être et vos relations avec autrui.