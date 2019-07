L'horoscope du 29 juin 2019

publié le 29/06/2019 à 05:55

Bélier

3e décan, la période un peu mouvementée que je vous annonçais en début de semaine est sur le point de se terminer, lundi vous passerez à autre chose. Et un bon aspect de Vénus (jusqu'à jeudi) indique qu'en fin de compte, vous serez content et retrouverez une bonne entente avec vos proches. Vous avez été un peu trop " cash " ces derniers temps, parfois brusque avec les autres, mais vous allez savoir vous remettre dans leurs bonnes grâces.

Taureau

Le problème pour le 1er décan, c'est la mésentente Mercure/Uranus qui va durer une petite quinzaine et qui vous voit en conflit avec l'un de vos enfants, ou avec un frère ou une soeur. Quelque chose qui peut s'éterniser parce que vous serez un peu buté et ne voudrez pas donner raison à l'autre, ni lui céder quoi que ce soit. Essayez de voir quel est votre intérêt à long terme et non pas dans l'immédiat ; avez-vous vraiment envie de couper les ponts ?

Gémeaux

Si vous êtes né en mai, vous pouvez prévoir une bonne soirée, favorable à votre image. Vous saurez être drôle, faire le pitre, et on appréciera votre bonne humeur. Surtout qu'elle sera donc très communicative et que même si vous jouez la comédie, cela ne se verra pas. 2e décan, Jupiter et Neptune sont en train de se séparer, mais je pense que la dissonance est toujours active d'une certaine manière. Surtout ne donnez pas votre confiance en ce moment.

Cancer

Si vous démarrez un nouveau boulot lundi, il est normal que vous soyez anxieux, surtout 3e décan. Ne gâchez pas votre week-end avec des scénarios catastrophe ! Ne vous mettez pas non plus la tête à l'envers parce que vous êtes allé trop loin avec un proche, vous lui avez exprimé de la colère et maintenant vous craignez qu'il ou elle ne vous boude. Il faut dire que Mars est encore chez vous jusqu'à lundi et que vous pouvez agir, parler, décider avec trop d'impulsivité.

Lion

1er décan, il est possible que vous soyez moins en forme, moins dynamique que d'habitude. Peut-être que vous ne vous reposez pas assez ? Il faut débrancher ! Certes, ce n'est pas facile en ce moment car Mercure active la dissonance d'Uranus et vous êtes anxieux, toujours pour votre avenir ou parce que vous n'êtes plus bien dans votre boulot et que vous aimeriez changer, mais vous ne savez pas où ni comment. Laissez, ça va se décanter au fil du temps...

Vierge

Né après le 13 septembre, ce samedi sera top car vous serez dans une forme olympique. De plus, vous vous êtes arrangé pour pouvoir vous évader un peu et remettre vos obligations familiales (ou autres) à demain. Il y a peut-être une fête au programme de la soirée et vous comptez bien y apparaître sous votre meilleur jour. Par ailleurs, 1er décan, l'harmonie Soleil-Uranus est toujours active et vous invite à évoquer vos projets, votre avenir d'une manière générale.

Balance

Né en fin de signe après le 20 octobre, il y a de la discorde ces jours-ci, on veut vous faire culpabiliser ! Mais pour les autres Balance, c'est un week-end convivial. Surtout ce soir et demain... Aujourd'hui, 3e décan, si vous pouvez éviter les discussions autour de l'argent, ce sera mieux car dans l'ambiance actuelle, cela ne peut que tourner au conflit puisque vous vous défendrez. Cela dit, la conjoncture s'apaise dès lundi et il n'y aura plus aucune discorde à l'horizon avant octobre.

Scorpion

Vous êtes encore dans une ambiance propice à l'entente cordiale, à la conciliation et parfois à une réconciliation. 3e décan, c'est à vous de faire le premier pas. Si vous vous êtes fâché avec quelqu'un parce que vous avez été trop susceptible, par exemple, faites comme si rien ne s'était passé et reprenez la relation sans chercher à vous expliquer. L'autre fera de même, à moins que ça ne soit une personne qui aime les conflits et qu'il ou elle ne vous cherche...

Sagittaire

1er décan, un rien vous contrarie en ce moment, alors que d'importantes questions vous laissent de marbre. C'est une ambiance qui s'atténuera à partir de lundi, mais ce sera au tour du 2e décan d'être un peu trop susceptible, ou plus émotif qu'il n'y paraît. Pour en revenir au 1er décan, vous aurez droit aussi à partir de lundi à un bon aspect de Mars qui entrera alors en Lion et votre volonté, votre détermination, votre sens de la compétition seront à leur maximum.

Capricorne

Dans l'ensemble ce sera une bonne journée si vous vous faites plaisir d'une manière ou d'une autre : offrez-vous un petit cadeau, un livre par exemple, un musée, une expo où vous verrez de belles choses. Mais vous pouvez aussi, si vous en avez un, vous occuper de votre jardin, de vos fleurs et plantes, bref être là aussi au milieu de quelque chose de beau. Toutefois, pour certains, s'occuper de leurs enfants ou petits-enfants sera un vrai plaisir.

Verseau

Levez un peu le pied que vous avez sans arrêt sur l'accélérateur parce que vous ne voulez rien rater. Votre besoin de contrôle est en peu excessif en ce moment, et cela ne peut que produire de l'anxiété, voire du stress. En outre, Mars a déjà entamé une opposition avec votre Soleil (1er décan) et vous êtes probablement face à un choix difficile ; à moins qu'un désaccord ne s'amorce avec une personne avec qui vous allez devoir travailler en équipe ; vous ne le/la sentez pas.

Poissons

Vous avez pris de la force, natif de février et c'est ce qui va vous permettre de vous expliquer franchement avec un proche au lieu de fuir cette discussion. Avant, vous auriez eu peur de sa réaction, peur de perdre vos moyens (par exemple), maintenant vous avez balayé tout ça et cela ne vous fait plus ni chaud ni froid. 2ème décan, ce sera bientôt votre tour (l'année prochaine) alors préparez-vous à ce changement qui ne peut qu'être positif, bien entendu.