L'horoscope du 28 juin 2019

publié le 28/06/2019 à 05:42

Bélier

Il y a de la réconciliation au menu pour ceux du 3e décan. Mars, qui termine sa dissonance avec vous, a pu en effet vous voir en conflit avec un proche. Et à présent c'est Vénus qui vous envoie un bon aspect qui est précisément favorable à une meilleure entente avec l'autre, à plus de douceur de votre part. Mais il y a la nécessité de parler, de " sortir " ce que vous avez sur le coeur, de vider la querelle pour qu'elle ne revienne pas à un moment ou à un autre.

Taureau

La Lune étant chez vous, vous serez bien plus sensible que d'habitude mais vous aurez aussi une belle intuition et le besoin de vous rendre utile autour de vous. Il est également possible que vous ayez des conseils à donner, ou une négociation à mener, et si vous êtes du 2e décan, il n'y a aucun obstacle, tout devrait bien se passer (mais il me manque beaucoup d'éléments pour être affirmative). 1er décan, il y a encore des tensions, une grande difficulté à communiquer avec un proche.

Gémeaux

1er décan, il se pourrait qu'on vous parle d'un job intéressant, mais il faudrait conclure avant le 8 juillet, sinon après il y a un risque que ça ne se fasse pas. En effet, Mercure sera d'abord en dissonance avec Uranus, donc vous serez dans une sorte d'attente anxieuse, et ensuite elle va rétrograder et vous n'espérerez plus de nouvelles. Mais attentez la semaine du 12 août que la conjoncture se reforme, on ne sait jamais, vous pourriez avoir une surprise.

Cancer

Un bon aspect entre Saturne et Neptune nous garantit que rien ne s'effondre jamais totalement, que tout peut se reconstruire et souvent en plus solide. Saturne est en effet en dissonance avec vous et si vous avez dû perdre ou renoncer, faire un deuil, vous retrouverez peut-être plus et mieux. C'est une question de temps et croyez-moi cela ne prendra pas autant de temps que la reconstruction de Notre Dame de Paris (prévisions écrites le 16 avril).

Lion

Votre plaisir aujourd'hui sera d'avoir des nouvelles de vos amis et d'échanger avec eux. Prenez le temps de le faire, même si vous avez une tonne de boulot, 3e décan. Vous semblez en effet un peu surchargé (Mars en 12) et pour tout dire, vous en avez marre, vous manquez d'énergie car vous êtes allé au bout de vos réserves. Échanger avec vos amis aura un effet ressourçant et vous ne prendrez pas de retard puisque, requinqué, vous serez plus rapide et efficace.

Vierge

Si vous arrivez à lever le nez de votre boulot, prenez le temps de vous détendre un peu et de rêver à des paysages exotiques, qui vous feront voyager loin du réel. Le fait de déconnecter ne serait-ce que cinq minutes peut vous aider à vous recentrer sur ce qui compte le plus : ne pas vous stresser inutilement. Or, la période actuelle vous voit pressé, impatient, ce qui produit inévitablement du stress. Cela concerne surtout ceux du 2e décan qui reçoivent l'opposition de Neptune.

Balance

2e décan, vous prenez tout un peu trop à coeur, mais il est vrai que certains sont à fleur de peau à cause d'un événement ou tout simplement d'une douleur. Au dos, la plupart du temps car, comme beaucoup, c'est votre point faible. Avez-vous consulté ? Le mal au dos peut avoir plusieurs origines, mieux vaut savoir et adapter les soins ou les exercices de relaxation à faire. Car c'est de cela qu'il s'agit = il faut apprendre à bien vous relaxer, cela soulagera votre dos.

Scorpion

C'est une journée propice aux accords et à une meilleure entente avec les autres, 2e décan. Prenez vos interlocuteurs par les sentiments, ils ne vous résisteront pas. Vous saurez les caresser dans le sens du poil, leur donner confiance et ce sera dans la poche ! En revanche, comme évoqué précédemment, c'est nettement moins facile pour le 1er décan, sous l'influence de la dissonance Mercure/Uranus qui devrait, hélas, durer une petite quinzaine et être stressante côté relations.

Sagittaire

Vous allez briser des coeurs si vous continuez comme ça 3e décan. Vous avez envie de vous amuser, de flirter, mais surtout pas en vous mettre de boulet au pied. Vous et les Gémeaux avez souvent du mal à vous engager, le Gémeaux plus que vous : en général vous suivez le modèle familial ou la volonté familiale dans un premier temps, puis vous vous débarrassez des conventions qui vous emprisonnent et menez votre vie comme vous l'entendez ; et qui vous aime vous suive !

Capricorne

1er décan, vous allez de l'avant grâce à un projet qui vous motive vraiment parce qu'il vous donne plus de liberté. Mais l'amour peut aussi vous libérer, l'amour entre partenaires ou l'amour pour un enfant : le bon aspect d'Uranus vous permet de vous débarrasser en fait de tout ce qui peut vous freiner et vous empêcher d'exprimer vos sentiments. C'est nouveau pour vous, dans la mesure où vous n'êtes pas un expansif de nature, bien au contraire. Mais tant mieux !

Verseau

Vous savez qu'un petit plaisir est le meilleur antidote contre les angoisses qui souvent vous assaillent. En ce moment, offrez-vous quelque chose tous les jours. Je vous en ai parlé déjà : Mercure est en passe de stationner en formant une dissonance avec Uranus et ça risque de ne pas être simple ; vous pourriez hésiter à tourner une page ou à accepter un changement qui semble vous être imposé. Né autour des 25 et 26, vous êtes le plus exposé.

Poissons

Un nouveau centre d'intérêt, lecture, écriture, formation, révèle tout un pan de votre personnalité que vous n'aviez pas encore développé jusqu'à présent. D'une certaine manière, vous vous découvrez vous-même et cela peut vous conduire à évoluer dans votre vie, dans votre désir de vous exprimer à travers un nouveau métier, par exemple. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, en tout cas le 1er décan est déjà dedans, alors que le 2e n'a peut-être pas encore commencé.