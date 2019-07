L'horoscope du 30 juin 2019

publié le 30/06/2019 à 07:07

Bélier

Vous devriez passer une bonne journée, 1er décan surtout, probablement parce qu'il y a un déplacement au programme et que tout ce que vous verrez vous intéressera. Quelle qu'en soit la raison, vous allez voir du paysage, même si c'est pour une simple promenade et c'est le fait de voir autre chose que vos quatre murs qui vous plaira le plus. Mais si des personnes doivent vous accompagner, il se peut que l'une d'entre elles annule au dernier moment. Vous vous en passerez sans problème !

Taureau

Même si vous n'êtes pas au top de votre forme et que vos relations sont une source de problèmes, vous pourrez vous rendre utile à vos proches et ça vous fera du bien. Vous vous agiterez un peu, mais vous en aurez besoin pour évacuer le stress, notamment si vous êtes du 1er décan. Vous êtes dans une situation où il y a du changement et vous ne savez pas où cela va vous mener ! Essayez de rester zen aujourd'hui et soyez plus dans l'action que dans la réflexion.

Gémeaux

Vous serez lunatique aujourd'hui ! Normal, la Lune occupe votre signe et vous aurez tendance à changer d'idée en fonction de ceux avec qui vous serez. C'est votre côté caméléon qui sera accentué, le mieux étant de vous en rendre compte et de l'assumer. Évidemment, on peut vous reprocher vos changements de pieds, et il serait bon que vous vous en amusiez, que vous riiez de vous-même et que vous clouiez ainsi le bec à ceux qui vous feront remarquer votre façon de faire.

Cancer

Essayez d'être encore plus actif que d'habitude pour empêcher les pensées négatives de venir vous perturber ; ne laissez pas trop de place à votre mental, il risque de tripatouiller tous les sujets qui vous créent du souci en ce moment et de les accentuer, évidemment. Essayez d'être spectateur des autres, d'analyser leurs comportement, ce qui peut aussi - en dehors de l'action - être un bon moyen de canaliser le mental vers quelque chose... d'amusant.

Lion

Décidément, Mercure ne vous lâche pas, vos échanges risquent donc de tourner en rond, vos proches vous tenant un langage que vous ne voulez pas entendre. On vous parle d'avenir, de projets, alors que pour vous c'est le moment présent et le sentiment de ne pas être respecté ou pire, rejeté, qui domine. C'est bien sûr le 1er décan qui est concerné et il est possible que cela dure jusqu'au 14 juillet, avec des revirements importants dans votre manière de considérer la situation.

Vierge

Vous aussi aurez un mental tout-puissant aujourd'hui, utilisez-le pour trouver des idées originales, qui surprendront et non pour vous donner du grain à moudre. N'accordez pas une importance capitale à vos pensées, surtout celles qui créent de l'énervement et même parfois de l'angoisse. Vous pouvez très bien, c'est une des forces de la Vierge, passer d'une pensée à une autre et ne pas rester sur celles qui sont potentiellement désagréables et qui perturbent votre tranquillité.

Balance

Un bon dimanche pour pratiquement tout le signe, vous vous changerez très agréablement les idées en rêvant à de futurs succès ou à vos vacances. Il est d'ailleurs possible que vous soyez sur le départ, la Lune occupant le signe qui est représentatif des voyages dans votre zodiaque. Voyages réels, voyages imaginaires, il est toujours difficile de faire la part des choses. Mais comme c'est le 1er juillet demain, on peut penser que certains partent vraiment.

Scorpion

Content et pas content, aimant ou indifférent, amical ou en rivalité, vous serez ambivalent aujourd'hui, aussi éviter de vous mettre mal avec vos proches. Cela dit, les natifs d'octobre ont quelques bonnes raisons de passer d'un extrême à l'autre, ils sont eux-mêmes au centre d'un petit orage planétaire car on leur tient un discours contradictoire et ils ont du mal à suivre. Un proche vous fait tourner en bourrique et le mieux serait de vous en éloigner provisoirement.

Sagittaire

C'est une bonne journée pour vous distraire à deux ou pour une réunion amicale voire familiale. Quoi qu'il en soit, ce sera " plus on est de fous, plus on rit ". Ce qui serait bien et qui améliorerait vos relations avec vos proches ou votre conjoint, c'est que vous partagiez ce que vous ressentez, vos émotions, vos perceptions et même vos critiques si vous en avez. Né après le 18 décembre, vous recevez encore l'opposition de Vénus, propice aux rencontres et à l'harmonie avec l'autre.

Capricorne

Vous serez sur les nerfs et ne vous reposerez pas comme vous le devriez. Ne vous forcez pas à rester sans rien faire, au contraire, faites le ménage dans vos placards. Vous dépenserez de l'énergie et cela vous empêchera de trop penser, ce qui serait le cas si vous restiez sagement dans votre canapé ou sur une chaise dans votre jardin. Vous avez intérêt à mettre de l'ordre dans vos idées, à établir une hiérarchie des soucis que vous avez à affronter, surtout 2e décan.

Verseau

Nous avons évoqué le stress que le 1er décan subit en ce moment, mais aujourd'hui vous serez plus détendu parce que vous penserez de manière plus positive. Ou c'est quelqu'un, l'un de vos proches, qui vous parlera de manière à vous rassurer et à bien vous conseiller. Mais il est vrai qu'avec l'arrivée de Mars en Lion vous risquez de passer quelques journées un peu difficiles d'ici le 20 juillet. Il pourrait y avoir un changement, quelque chose d'inattendu.

Poissons

Vous risquez d'être très agacé par quelqu'un de la famille, mais vous ne direz pas ce que vous avez sur le coeur et du coup vous serez encore plus énervé. C'est donc l'autre que vous protégerez, votre proche, et pas vous ! C'est tout à fait louable, mais vous devez penser aussi à vous protéger vous-même et à ne pas absorber et garder en vous les problèmes des uns et des autres. Si on vient se plaindre à vous, sachez démontrer à votre interlocuteur qu'il y a plus grave dans la vie...