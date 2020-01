L'horoscope du 1er janvier 2020

publié le 01/01/2020 à 05:30

Bélier

Nés en mars, d'ici peu les uns risquent d'être en litige avec leur direction alors que les autres pourraient avoir un important rendez-vous concernant un nouveau travail. C'est de toute façon quelque chose qui peut vous prendre la tête pendant une semaine ou deux, mais qui sera définitivement réglé ; ce que je veux dire, c'est que Jupiter qui fait souvent des allers et retours ne reviendra pas aux positions actuelles, donc...

Taureau

Que des bonnes nouvelles sous la conjonction Mercure/Jupiter. Il pourrait être question d'une promotion, ou, pour certains, d'une intéressante formation. Bien sûr, la conjonction étant en secteur 9 des voyages, il se pourrait que vous partiez pour de lointaines contrées, ou que vous soyez amené à travailler avec des personnes à l'étranger. La justice pourrait aussi être de votre côté.

Gémeaux

2ème décan, Vénus est très bien placée mais en relation avec Neptune. Vous risquez de vous faire des idées sur quelqu'un que vous idéaliserez de manière excessive. Vous êtes ainsi, il vous arrive de vous emballer sur des gens qui, quelques jours plus tard n'ont plus du tout la même image à vos yeux. En couple, c'est une bonne période pour vous rapprocher et faire ensemble des projets de vacances, par exemple.

Cancer

La Lune est en Poissons, conjointe à Neptune, vous serez d'un romantisme échevelé et ne verrez que les bons côtés de celui ou celle que vous aimez. Vous serez en fusion avec l'autre, ou dans un rêve l'espace de quelques heures, mais cela vous fera un bien fou (2ème décan en particulier). 1er décan, Mercure et Jupiter sont encore face à vous : choix à faire, proposition et parfois association sont au programme.

Lion

2ème décan, Vénus se trouve face à vous et cela signifie que vous êtes en train de vous mettre d'accord avec quelqu'un, ou qu'un contrat pourrait être signé. En tout cas si vous êtes né après le 6 août. Il n'est pas exclu que certains fassent une rencontre un peu insolite ou qu'il y ait un renouveau pour ceux qui sont en couple. Dommage que Vénus soit aussi rapide et que cela ne dure pas éternellement !

Vierge

On reparle de Mercure et Jupiter, très bien disposées pour ceux du mois d'août. On pourrait vous proposer un travail plus intéressant et surtout plus rémunérateur. C'est d'ailleurs peut-être déjà fait et vous n'allez pas tarder à commencer - certains ayant même commencé. Bref, c'est une bonne période qui va s'étendre par la suite au 2ème décan qui aura des opportunités à saisir d'ici une à deux semaines, voire avant.

Balance

Les bons influx de Vénus valorisent tout ce qui est plaisir, loisirs et vous donne, si vous êtes parent, de belles satisfactions. Et vos amours sont aussi au premier plan... Vous pourriez par exemple être en vacances en famille, mais en profiter malgré tout pour vous rapprocher de votre conjoint et retrouver votre complicité. Artiste ? Vous pourriez avoir une belle inspiration ces jours-ci, surtout 2ème décan.

Scorpion

2ème décan, il se peut que quelqu'un se soit imposé chez vous ces derniers jours et vous en avez assez. Normalement vous en serez débarrassé dimanche. Apparemment, c'est quelqu'un de votre famille avec qui vous n'avez pas des liens très solides, vous ne le ou la voyez pas très souvent, votre relation est distendue. Toutefois, vous pourriez aussi revoir l'un/e de vos ex. et en être remué.

Sagittaire

Souvent vous pensez que les autres n'ont que de bonnes intentions à votre égard. Mais vous devez être méfiant, 2ème décan, vous pourriez être dans l'illusion. L'illusion que l'autre a des qualités qu'il ou elle n'a pas. Et cette personne ne mérite probablement pas que vous teniez autant à lui/elle. Essayez de faire le point avec quelqu'un qui saura vous ouvrir les yeux et vous éviter de faire des erreurs.

Capricorne

Chez vous, Mercure rencontre Jupiter ; une configuration très positive pour le 1er décan qui commence l'année en beauté et peut être assuré d'une belle évolution. Une évolution très positive, autant dans votre boulot que dans votre vie privée. Jupiter amplifie tout et il se trouve qu'il n'y a, pour l'instant, que des bonnes planètes sur son chemin, et ces jours-ci vous pourriez avoir une bonne nouvelle.

Verseau

Il va se passer quelque chose d'important en 2020, Saturne entrera chez vous en mars, 1er décan, et il semble qu'un ambitieux projet vous occupera à plein temps. Vous serez apparemment très concentré dessus, surtout si vous êtes des premiers jours du signe car vous allez tourner une page sur le passé, y mettre un point final pour créer du nouveau ; le dernier passage de Saturne chez vous remonte à 1991-92.

Poissons

L'association Mercure/Jupiter peut représenter une bonne surprise ; un vieil ami qui vous rappelle après un temps de silence ou sur qui vous tombez par hasard. Mais il y a bien d'autres interprétations pour cette conjonction très positive : l'un de vos projets peut obtenir une reconnaissance, à moins que la justice ne reconnaisse vos droits, qu'on vous donne raison par rapport à un litige.