L'horoscope du 31 décembre 2019

publié le 31/12/2019 à 05:30

Bélier

Même si pour vous faire la fête c'est manger et boire jusqu'à plus soif, il vous est conseillé de ne pas trop dépasser les limites, votre corps pourrait se venger. Et ce sera immédiat ! Mais vous pourriez aussi être fatigué, avoir la tête ailleurs, couver un rhume, bref ne pas être au mieux de votre forme pour aborder la dernière ligne droite et accueillir 2020. Faites contre mauvaise fortune bon cœur.

Taureau

Vous n'aimez pas trop changer vos habitudes mais pour une fois vous apprécierez la manière dont vous terminerez l'année. Ce sera un peu inédit, mais amusant. Vous serez probablement entouré d'amis un peu fous-fous qui vous feront rire. Peut-être même que la soirée sera déguisée, ou avec un thème, et si cela vous ennuie au départ, vous vous y plierez et finalement passerez un bon moment.

Gémeaux

On ne peut pas dire que vous serez le boute-en-train de la soirée, vous aurez tendance à rester un peu dans votre coin afin de garder l’œil sur quelqu'un. Peut-être votre conjoint que vous surveillerez afin qu'il ou elle ne boive pas trop, ou ne cherche pas à séduire tout le monde. En tout cas, si les autres passent un bon moment, vous ne vous laisserez pas aller à participer pleinement aux réjouissances.

Cancer

Ce sera un bon réveillon loin de tout problème, parce que vous pourrez les laisser à leur place : vous saurez les écarter, avoir l'esprit libre et prendre du bon temps. Et si vous faites quelques excès, cela n'aura pas de conséquences, vous ne serez pas malade demain ! En outre, certains pourraient être très loin de chez eux, ce qui leur permettra de prendre eux aussi de la distance par rapport aux difficultés.

Lion

Ce qui vous plaira c'est d'être le plus beau ou la plus belle. Séduire sera une forte motivation, mais dites-vous que tous ne seront pas sensibles à votre charme ! Toutefois, si cela vous fait plaisir, surtout ne vous privez pas de jouer de votre séduction ! Il peut en effet y avoir une sorte de compétition si vous êtes né après le 19 août, à moins que quelqu'un que vous n'aimez pas soit présent et cela vous fera enrager.

Vierge

La soirée pourrait bien se dérouler si votre conjoint ou ami ne venait semer le trouble, surtout 2ème décan. Il ou elle pourrait faire comme si vous n'existiez pas. En revanche, si vous n'êtes pas du 2ème décan, que vous soyez chez vous ou chez des amis, vous profiterez bien de la soirée, la communication passera bien, vous pourrez parler de ce qui vous intéresse avec des personnes qui sembleront passionnées par ce que vous racontez.

Balance

Tâchez de ne pas accorder trop d'importance aux détails, surtout à ceux qui vous déplaisent. Ne gâchez pas votre soirée pour un bouton qui manque, par exemple, ou parce que vous avez-vous-même un bouton sur le nez... Mais vous aurez du mal à vous défaire de l'idée que vous aurez en tête : vous n'êtes pas parfait et forcément les autres vont s'en apercevoir. Eh bien non, je peux vous garantir que personne ne verra rien.

Scorpion

Vous n'aurez vraiment pas à vous plaindre, en tout cas 1er et 2ème décan, vous serez au top et votre soirée aussi. Mais certains du 3ème décan seront très susceptibles. En effet, né après le 18 novembre, Mars est encore conjointe à votre Soleil, elle s'en va vendredi en Sagittaire, mais pour l'instant elle peut créer de l'irritation et même une situation conflictuelle. Essayez de l'oublier afin de passer une bonne soirée.

Sagittaire

Vénus sera là pour vous ce soir. L'un de vos proches sera attentif à votre attitude. Il/elle vous empêchera de dépasser les limites, de manquer de contrôle sur vous. Cela concerne surtout ceux du 2ème décan qui reçoivent la dissonance de Neptune, laquelle sera activée ce soir... Vous pourriez donc vous retrouver dans une situation habituelle où vous ne vous maîtrisez pas et allez trop loin avec l'alcool, par exemple.

Capricorne

La Lune en Poissons va présider au changement d'année, pas de dissonance, vous trouverez juste qu'il y a un peu trop de monde et qu'on boit trop à ce réveillon ! Vous serez chez des proches qui vous gâteront mais vous trouverez que c'est excessif ! Ou alors c'est vous qui serez trop réceptif à ceux qui vous entourent. Beaucoup aussi auront l'impression que l'humeur des autres déteint sur eux. Si elle est bonne, tant mieux !

Verseau

Un réveillon sous le signe de la gourmandise, vous aurez de l'appétit pour tout, autant pour les bonnes choses, les boissons, que pour d'autres formes de plaisir. Vous n'aurez qu'une envie, être dans le bien-être et dans le confort le plus total, aussi vous ne vous embêterez pas à organiser le réveillon, à moins que les autres ne fassent tout et n'apportent la nourriture et les boissons. Mais seulement dans ce cas.

Poissons

Vous serez une vrai éponge à émotions, mais cela ne vous empêchera pas de passer une excellente fin d'année, certes un peu trop arrosée pour ceux du 2ème décan. En effet, autour de minuit, la Lune rencontre Neptune et cela peut accentuer votre appétence pour les liquides ! Mais rien ne dit que vous n'aurez pas la larme à l’œil parce que votre partenaire ou ami se montrera plus attentif que d'habitude.