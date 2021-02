L'horoscope du 1er février 2021

publié le 01/02/2021 à 05:30

Bélier

Cette semaine devrait être excitante et stimulante pour vous, toutes les planètes en Verseau parlent de projets et d'espoir, mais elles peuvent aussi parler de révolte. La situation sanitaire semble, d'après les astres, être très imprévisible (prévisions écrites le 21 décembre) et vous ne savez pas du tout ce qui vous attend, 1er et surtout 2ème décan puisque Jupiter vient d'entrer dans le 2ème décan du Verseau, en phase avec le vôtre. Malheureusement, il n'est pas impossible que la situation soit toujours bloquée (dissonance Saturne/Uranus) et génère de la révolte.

Taureau

Toutes les planètes qui transitent le Verseau sont au zénith de votre ciel et c'est un peu compliqué pour vous sur le plan professionnel. Il faudrait lâcher quelque chose et vous êtes de ceux qui s'obstinent, parfois juste pour ne pas lâcher prise. Mais Saturne et Uranus, planète du Verseau, qui est conjointe à votre Soleil (1er décan) sont en dissonance et il ne faut pas vous retourner sur le passé, même si l'avenir vous semble incertain, difficile à cerner. Vous êtes en colère, au bord de la révolte.

Gémeaux

Sur le papier, les planètes sont bien alignées et suscitent l'espoir. Oui, mais Saturne et Uranus sont toujours dissonantes et votre liberté pourrait en être diminuée. Il peut même y avoir un climat de révolte contre une situation liberticide. Mais si la conjoncture s'exprime positivement, vous avez de l'espoir et regardez l'avenir en souriant. Vous êtes confiant et, a priori, vous avez raison, surtout que Vénus rencontrera Jupiter la semaine prochaine ; une superbe conjoncture qui a normalement lieu tous les ans et qui était absente l'année dernière.

Cancer

Étant donné que vous êtes extrêmement sensible et réceptif, plus que d'autres vous ressentez les effets des crises que nous traversons par moments, elles vous affectent, même si vous n'êtes pas directement concerné. Cela dit, si l'accumulation de planètes en Verseau peut avoir créé une crise, elle peut aussi aider à en sortir car après nous avoir emmené aux enfers, Pluton (pour vous, maître du secteur où se trouvent les planètes) peut aussi créer les bonnes conditions pour une renaissance.

Lion

Encore une semaine un peu difficile pour ceux de fin juillet, début août à cause de la dissonance entre Saturne et Uranus, qui bloque provisoirement votre évolution. Mais elle ne va pas durer éternellement, fort heureusement. Elle commence à se défaire fin février et ne sera plus là mi-mars. Toutefois, elle reviendra en décembre et cette fois cela concernera le 2ème décan de votre signe, très passagèrement puisque Saturne (plus rapide) laissera Uranus sur place dès le mois de janvier 2022.

Vierge

Il y aura, cette semaine encore, du stress à propos de votre travail et des conditions qui vous sont imposées. Vos habitudes semblent être un peu chamboulées mais cela ne va pas durer toute l'année, rassurez-vous ! Dès la semaine prochaine, une jolie rencontre entre Jupiter et Vénus (dans ce secteur du travail) peut vous donner de l'espoir et même si les choses ne changent pas tout de suite, ce sera pour vous une perspective qui vous aidera à mieux respirer (en attendant la mi-mars).

Balance

Les planètes sont bien alignées avec vous, il y a un domaine de votre vie qui est chanceux, qui fonctionne bien, et un autre qui subit encore des restrictions. Ce n'est pas facile, parce que vous savez que s'il n'y avait pas ces restrictions tout irait beaucoup plus vite en termes de progression. Mais vous pourrez espérer davantage la semaine prochaine grâce à la rencontre entre Vénus et Jupiter, exacte le 11, sachant que d'autres aspects, moins favorables, seront actifs en même temps hélas.

Scorpion

A en croire les astres, vous êtes en pleine remise en question, tant 1er que 2ème décan, blocages et injustice font ressortir le côté révolté que chaque Scorpion a en lui. A la suite de ce qui s'est passé en janvier, ces blocages sont mal venus et peuvent être déprimants pour vous, mais l'espoir va bientôt revenir, peut-être dès la semaine prochaine. D'ailleurs, les planètes mal alignées se feront beaucoup moins entendre à partir de mi-mars. Après, elles ne seront actives (et restrictives) que par moments.

Sagittaire

Au pire, avec la conjoncture de cette semaine, vous serez nerveux et vous sentirez un peu instable, mais en même temps vous serez très intéressé par l'actualité. Vous dévorerez les journaux et toutes les infos que vous pourrez glaner et qui seront très fournies ! Par ailleurs, la dissonance entre Saturne (votre devoir) et Uranus (votre liberté) est active jusqu'à mi-mars et comme tout un chacun, vous aurez des règles à respecter et un sentiment d'injustice, de privation de votre chère liberté.

Capricorne

Il est possible que vous soyez en difficulté sur le plan financier, le système actuel ne vous permettant pas de gagner assez pour pouvoir vous acquitter de vos frais fixes. Vous n'êtes pas tous concernés, mais c'est quand même une ambiance pesante pour tout le monde... Cependant, dès la semaine prochaine et grâce à une rencontre entre Jupiter et Vénus, quelque chose pourrait se décoincer, peut-être une somme qu'on vous doit et que vous attendez avec impatience ?

Verseau

Vénus aborde votre signe à 15h07 et se trouve, hélas, sur la route de Saturne. Mais la semaine prochaine, elle croisera Jupiter et vous fera peut-être un immense plaisir. Bien sûr cela dépend de votre thème natal et de la nature de Jupiter dans ce thème, mais c'est quand même l'aspect le plus chaleureux et positif du zodiaque et tout le monde devrait le ressentir. Sauf qu'il y aura une nouvelle Lune qui sera révélatrice d'une grosse colère.

Poissons

Avec 5 planètes en Verseau, vous devriez être très créatif et peut-être trouver un moyen inédit pour aider les autres ou pour être solidaire d'une juste cause. Vous êtes généralement très humain et généreux avec autrui, vous êtes même de ceux qui savent prendre la souffrance des autres en eux, parce que vous pensez que cela les soulage. Pas sûr que ce soit le cas, mais d'une manière ou d'une autre, vous savez leur faire du bien et vous en faire à vous-même par la même occasion.