L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année de la Vierge

publié le 10/01/2021 à 06:30

1er décan : avec une année ou le travail, votre quotidien et votre forme seront au centre de vos projets, il n’y aura pas vraiment d’aspect sur votre secteur sentimental. Sachez quand même que Vénus sera chez vous du 22 au 30 juillet prochain. Probablement la meilleure période pour prendre des vacances, vous détendre et pourquoi pas, faire une rencontre assez spéciale. Jupiter, sera aussi face à vous de mai à juillet. Un facteur supplémentaire et positif pour vos rencontres.

2e décan : votre année vous apportera du changement dans votre travail. Quant à votre santé, même si nous devrions être débarrassés du virus, il faudra tout de même faire attention. Si l'année vous semble éprouvante, sachez que Vénus sera chez vous du 30 juillet au 7 août. La meilleure période pour des vacances détendues et reposantes. Peut-être même amoureuses....



3e décan : deux planètes auront leur importance cette année. L’une positive, Jupiter, l’autre moins positive, Neptune. Cette dernière entame une opposition avec votre décan. Il se peut que vous ayez fait un mauvais choix relationnel par le passé et que vous avez, ou allez prendre conscience de ce qu’il implique à présent. Vous chercherez donc le moyen de vous défaire de cette relation, qui peut être une relation toxique. Jupiter, elle, restera longuement en relation avec vous : du 16 mars au 13 mai, puis tout le dernier trimestre. Elle amplifiera la symbolique du Verseau, le besoin de vous libérer de toute forme de dépendance et de tout lien de contrainte. Vénus, la planète de l'amour, sera chez vous du 7 au 16 août, en bon aspect avec Pluton. Le moment idéal pour vous ressourcer et, peut-être, éprouver des sentiments très forts.