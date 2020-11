L'horoscope du 29 novembre 2020

publié le 29/11/2020 à 07:32

Bélier

Dans votre signe, Mars ne rencontre pas d'autre planète et n'est donc pas freinée. Si vous êtes du 2ème décan, vous avez un mental de battant et pour quelque temps encore. Vous le sentirez peut-être plus la semaine prochaine quand le Soleil formera un bon aspect avec Mars (en fin de semaine), vous aurez la niaque, l'envie de gagner, et quel que soit le combat que vous avez à mener, vous avez des chances de le gagner. Surtout parce que vous serez positif et que vous aurez confiance en vous.



Taureau

Saturne se rajoute à Jupiter et donne ainsi plus de poids à vos paroles. C'est-à-dire que vous sentirez qu'on vous écoute, que les conseils que vous donnez sont utiles, ils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Au contraire, les mots que vous prononcerez entre aujourd'hui et mercredi prochain auront du sens car ils s'appuieront sur une réalité que vous percevez avec une grande justesse. En principe, vous n'êtes pas un idéaliste, au contraire vous êtes très terre à terre et c'est utile en ce moment !



Gémeaux

Si vous le pouvez, évitez tout ce qui pourrait vous énerver aujourd'hui, et surtout certains de vos proches qui savent appuyer là où ça fait mal et vous désarçonner. La Lune entrera dans votre signe aux alentours de 17h et vous serez donc plus sensible que d'habitude à ce qu'on vous dira, en particulier aux critiques qu'on ne manquera pas de vous faire, juste pour vous titiller, vous pousser à réagir. Évidemment, le 2ème décan tombera dans le piège, vous réagirez au quart de tour, alors qu'il faudrait ignorer.



Cancer

Pour votre 3ème décan, l'aspect Mercure/Saturne n'est pas méchant, mais il peut être vexant. Vous penserez avoir bien fait en rendant un service et on vous dira le contraire. On vous dira que vous n'auriez pas dû, que vous n'avez pas aidé, et vous ne répondrez rien mais vous n'en penserez pas moins. 2ème décan, vous qui recevez une dissonance de Mars depuis un bon bout de temps - une dissonance qui crée des disputes - il est possible qu'aujourd'hui vous soyez obligé de vous taire.



Lion

L'aspect du jour entre Mercure et Saturne pourrait être une gêne pour vos échanges car vous aurez affaire à quelqu'un qui parlera trop lentement, ou qui ne vous répondra pas. Peut-être que vous ferez travailler l'un de vos enfants et qu'il ou elle fera un blocage sur ce que vous essayez de lui apprendre... Dans ce cas, demandez-vous si vous n'exigez pas de cet enfant plus qu'il ne peut vous donner, ou tout simplement si vous ne lui faites pas peur en vous montrant trop exigeant.



Vierge

La conjoncture est encore meilleure qu'hier pour votre 3ème décan. Vous pourrez étaler votre science aujourd'hui et souvent elle est grande, parce que vous aimez apprendre. Vous aimez vous cultiver et, en général, vous ne faites pas étalage de votre savoir. Mais aujourd'hui vous avez intérêt à le faire, probablement parce qu'il y aura quelqu'un, un parent peut-être, que vous voudrez impressionner. Mais pas sûr que la personne en question soit sensible à ce que vous lui montrerez.



Balance

Vos réflexions d'hier ne manquaient pas d'optimisme, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Vous serez un peu trop réaliste, un objectif vous paraîtra inatteignable. Cela ne dépendra pas du tout de vos capacités mais plutôt du contexte dans lequel vous êtes. Mais ne vous découragez pas, vous avez encore au moins trois semaines devant vous pour que les choses évoluent dans votre sens. Notamment si vous êtes du 1er décan, le mois de décembre sera favorable.



Scorpion

Dans votre 3ème décan, Mercure continue à vous faciliter la vie et en particulier dans le domaine des échanges et de la perception que vous avez de l'un de vos proches. Elle est très juste (Mercure Jupiter, toujours actives) et basée sur une réalité qui s'impose à vous et liée à l'harmonie Mercure/Saturne. A votre avis, ce proche en question manque de souplesse, de sens de l'adaptation et cela peut avoir des conséquences : vous les voyez arriver, alors que lui/elle est peut-être dans le déni, dans le refus.



Sagittaire

Mercure est encore en phase avec Jupiter, planète d'expansion et se connecte aussi à Saturne, ce qui d'une certaine manière vous empêche, heureusement, de dépasser les limites et vous oblige à respecter la loi, les consignes de sécurité. Avec Jupiter vous aimeriez bien aller au-delà des interdits, mais avec Saturne vous êtes bien obligé de tenir compte de la réalité, qui n'est peut-être toujours pas comme vous voudriez qu'elle soit. Et si les restrictions ont été levées (prévisions écrites le 18 octobre), elles ne le sont peut-être pas totalement.



Capricorne

L'harmonie dont nous parlions hier, entre Mercure et Jupiter se double d'une autre harmonie, et avec votre planète, Saturne ! C'est de bon augure, vous serez content de vous surtout si vous êtes du 3ème décan : votre sentiment de réussite sera accompagné du plaisir que vous pouvez avoir à constater que vous avez atteint votre but à force de travail et d'abnégation. Vous devez avoir la satisfaction du devoir accompli et c'est un sentiment que tous les Capricorne aiment à éprouver.



Verseau

Hier je vous parlais d'une mise au point, c'est encore possible aujourd'hui mais ce sera plus compliqué. Quelque chose semble bloquer en vous, vis-à-vis de la personne. Hier vous étiez tout prêt à prendre la parole, à devancer celle de l'autre, et aujourd'hui vous ne pouvez plus, les mots ne sortent pas ; et si vous devez écrire, vous n'y arrivez pas non plus. Vous aurez plus de facilités après mardi, quand Mercure entrera en Sagittaire. Donc ne vous forcez pas à parler ou à écrire pour le moment.



Poissons

Plusieurs planètes sont en phase avec vous, et comme la plupart occupent votre secteur d'amitié, vous pourriez avoir des nouvelles de vieux amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et évoquer avec eux des souvenirs auxquels vous ne pensiez plus, ils étaient complètement sortis de votre tête. Il peut s'agir d'un seul ami, vous ne serez pas forcément plusieurs à vous voir et cela vous arrangera car vous ne pourrez pas vous disperser, c'est-à-dire poursuivre plusieurs conversations à la fois.