L'horoscope du 30 juillet 2020

publié le 30/07/2020 à 05:30

Bélier

Il y a encore une grosse colère, un orage menaçant si vous êtes né entre le 5 et le 12 avril. Essayez de ne pas être trop cassant et de ne pas réagir au quart de tour. Le problème c'est que vous ne supportez aucune frustration en ce moment, mais ça se calmera la semaine prochaine.

Taureau

Né après le 10 mai, vous avez ou allez avoir un proche à vos côtés, quelqu'un avec qui vous pourrez échanger en toute liberté et ça vous fera beaucoup de bien. Trop souvent vous gardez certaines choses pour vous par crainte de provoquer un conflit. Ce n'est pas la solution, il faut parler.

Gémeaux

Vous aurez du mal, 3ème décan, à cacher votre sentiment d'insécurité. Le problème est accentué par le fait que vous n'avez pas un travail qui vous convient. Vous semblez ne pas être sur la bonne voie et la vie vous le rappelle régulièrement. Vous pourrez en changer en 2021.

Cancer

3ème décan, essayez de vous montrer conciliant et de faire des compromis jusqu'au 5 août. C'est un peu explosif depuis quelques jours parce que vous êtes trop entier. Vous êtes exigeant - à tort ou à raison - alors qu'il faudrait y aller plus doucement avec une certaine personne.

Lion

2ème décan, né autour du 2 août, ne vous retournez pas sur le passé, vous êtes en train de franchir un cap, si ce n'est déjà fait, et il ne faut rien regretter. D'ailleurs vous avez un projet et même s'il avance lentement, avec des hauts et des bas, c'est du sérieux, vous pouvez le développer.

Vierge

Heureusement que vous avez de bons amis, ils sont plus lucides que vous 3ème décan et vous avez intérêt à écouter leurs conseils, en particulier aujourd'hui. La Lune, Vénus et Neptune sont en dissonance et votre actuel problème relationnel revient au 1er plan.

Balance

Né entre le 9 et le 15 octobre, vos relations avec vos proches se calmeront après samedi mais aujourd'hui encore, on vous tiendra des propos qui seront injustes. A moins qu'une situation en elle-même ne vous mette en rage parce qu'on vous accuse injustement.

Scorpion

Né après le 12 novembre, vous serez aidé par un mental très positif jusqu'au 5 août. En outre, si vous partez en vacances, vous avez choisi le meilleur moment. En effet, à partir du 7, Vénus sera en Cancer : si vous êtes du 1er décan, le plaisir et le sentiment amoureux auront la vedette.

Sagittaire

Né après le 10 décembre, vous devriez pouvoir prendre conscience du fait que vous idéalisez un peu trop ceux que vous aimez et que vos relations en souffrent. C'est la dissonance que vous envoie Neptune qui le dit et elle dit aussi que vous pouvez avoir fait un mauvais choix.

Capricorne

3ème décan, Neptune est positive pour vous et vous serez incité, jusqu'en 2025, à développer des relations positives et à être moins responsable de tout et de tous. Neptune vous dit de lâcher un peu prise (pas totalement) et d'expérimenter de nouveaux modes d'expression.

Verseau

Né après le 12 février, vous pourriez vous aimer davantage ces jours-ci, avoir une meilleure image de vous. Peut-être qu'on vous regarde avec les yeux de l'amour... Vous avez besoin de ça en ce moment ! Mais la réussite d'un projet peut aussi vous procurer un sentiment de fierté.

Poissons

Depuis lundi, c'est au tour du 3ème décan de se poser des questions sur sa vie sentimentale et sur l'éventuelle emprise qu'un partenaire exerce sur vous. Neptune est responsable et comme elle est double de nature, vous-même pourriez exercer une emprise sur un partenaire...