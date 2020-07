L'horoscope du 29 juillet 2020

publié le 29/07/2020 à 05:30

Bélier

C'est sûr qu'il faut vous faire respecter, ou faire respecter vos droits, mais le problème c'est la manière dont vous vous y prenez. Trop agressive, 2ème décan. Vous auriez intérêt à ne pas " rentrer dans le tas " comme vous voudriez le faire, ça risque de se retourner contre vous.

Taureau

La dissonance d'Uranus qui affecte ceux de fin avril, début mai va être activée, et votre besoin de vous libérer d'une dépendance en sera fortement accentué. L'aspect démarre aujourd'hui et durera jusqu'à lundi-mardi prochain. Mais ne dramatisez pas les choses.

Gémeaux

Souvent vous avez une forte présence, vous monopolisez l'attention mais aujourd'hui laissez la place aux autres, et surtout à votre cher et tendre. Et si vous n'en avez pas et que vous êtes invité quelque part, vous séduirez en faisant parler l'autre...

Cancer

Vous aurez du boulot aujourd'hui ! Si vous partez bientôt, il faut sortir les valises par exemple, et faire des tris entre ce que vous emportez et ce que vous laissez. Ou alors vous êtes encore au bureau et il y a soudain dix dossiers qui vous tombent dessus...

Lion

Vous serez en super forme aujourd'hui, content de tout, surtout si vous êtes de juillet. Un compliment, votre reflet dans le regard des autres, tout vous plaira. Mais né autour du 2 août, un problème qui vous crée de l'anxiété revient au premier plan d'ici dimanche.

Vierge

Pas sûr que l'idée de partir en vacances vous plaise tant que ça ! C'est le fait de partir qui vous gêne, une fois sur place vous retrouverez votre stabilité intérieure. Probablement parce que vous vous créerez rapidement de nouvelles habitudes sécurisantes.

Balance

Ça pourrait être une très bonne journée si vous n'étiez pas en bisbille avec quelqu'un. Prenez du recul, ce conflit ne durera pas au-delà de dimanche. Le problème vient certainement de l'autre, vous n'êtes pas du genre à entrer en confit facilement. Au contraire !

Scorpion

Ce sont des questions matérielles qui vous préoccuperont aujourd'hui, qu'il s'agisse de réclamer une somme qu'on vous doit ou de faire une dépense. Évitez tout ce qui tourne autour du jeu, surtout né début novembre, vous pourriez vous faire ratiboiser.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe vous donnant des ailes. L'envie de partir ailleurs vous démangera. Même si vous êtes déjà en vacances, vous aurez besoin de bouger. Il est vrai que le Sagittaire a en général la bougeotte, beaucoup d'enfants du signe sont hyper-actifs et difficiles à gérer.

Capricorne

Un peu de méditation, une pause, un moment où vous laissez votre imagination vagabonder, voilà ce qui vous aidera à prendre du recul, surtout 2ème décan. Je vous rappelle que Mars est en dissonance et que vous avez probablement une décision à prendre, ou trop de boulot.

Verseau

C'est une bonne journée pour réfléchir à l'un de vos projets, de manière à anticiper les problèmes qui pourraient se présenter. Surtout si vous êtes de début février. La dissonance d'Uranus est activée et il se pourrait qu'un virage à 180° soit à négocier, même si vous ne le voulez pas.

Poissons

2ème décan, vous êtes face à un problème financier que vous avez pris à la légère et qui devient de plus ou plus lourd. Il est peut-être encore temps de négocier... Si vous devez de l'argent, vous pourriez éventuellement demander un étalement des paiements.