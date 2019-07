L'horoscope du 30 juillet 2019

publié le 30/07/2019 à 06:30

Bélier

1er décan, tout baigne, mais si vous êtes du 2e décan la journée risque d'être un peu morose. Vous aurez des pensées qui seront plus pessimistes qu'optimistes. Pourtant vous n'êtes pas quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, au contraire, mais la situation actuelle (qui dure quand même depuis quelques mois) n'est pas très réjouissante pour vous, surtout né autour des 4 et 5 avril : les affaires ne marchent pas bien, ou c'est en famille qu'il y a un problème préoccupant.

Taureau

2ème décan, vous avez tous les atouts en main aujourd'hui pour aider les autres en vous montrant généreux financièrement ou en étant de très bon conseil. Vous saurez deviner ce que ces personnes ont besoin d'entendre ou de recevoir. Et même si vous ne pouvez pas faire grand-chose matériellement, vous ferez quand même un geste et serez content d'avoir pu aider. Cela dit, si c'est vous qui avez besoin d'un soutien, il n'y a pas de doute que vous le trouverez.

Gémeaux

2ème décan, je vous conseille d'être prudent, vous êtes très stimulé par Mars, surtout né autour du 9, et vous risquez de prendre trop vite une mauvaise décision ! Vous serez mal guidé, mal influencé peut-être, que ces influences viennent de l'un de vos proches, ou de vos propres intuitions. N'y faites pas confiance ces jours-ci. 3e décan, vous serez vous aussi stimulé par Mars après vendredi et je vous invite à rester méfiant pendant deux ou trois jours, surtout si vous avez une décision à prendre.

Cancer

2e décan, la conjoncture est contradictoire, d'un côté elle vous propose un beau rêve, une belle histoire et de l'autre elle vous impose de garder les pieds sur terre. Vous aimeriez bien vous laisser aller et vivre au domaine des songes, mais avec Saturne la réalité est présente, trop présente, et vous empêche d'être hors sol. Aussi ne croyez pas en certaines promesses, ou même en une relation qui ne semble pas avoir d'avenir. Vous y mettez trop de fantasmes et l'autre n'est pas au diapason.

Lion

Lune et Neptune sont de connivence pour décupler votre intuition ou votre inspiration si vous êtes artiste. Vous saurez écouter le langage du monde. Ce n'est pas donné à tout le monde et surtout c'est un formidable avantage que de comprendre intuitivement les signes que vous vous envoyez à vous-même, ou qui vous sont envoyés (selon votre façon de penser et de croire). C'est une force que vous avez en vous et qui vous permet aussi de ne voir que la beauté des choses.

Vierge

La conjoncture vous dit que c'est le moment de lâcher prise, de changer l'une de vos habitudes ; vous ferez un pas de plus vers une libération intérieure, 1er décan. Vous êtes en pleine progression, mais il arrive que vous ne vous en rendiez pas compte car ce sont des détails qui changent ou même qui disparaissent peu à peu. A part cela, c'est aussi un début de semaine qui peut être marqué par vos relations amicales, par ce que vous pouvez faire pour elles ou attendre d'elles.

Balance

2ème décan, Saturne est encore en dissonance si vous êtes né après le 9 octobre. Essayez de comprendre ce que le passé veut vous dire en se répétant ainsi. En tout cas, hormis les ennuis et les freins que cette planète peut produire, il arrive aussi très fréquemment qu'elle répète une ou des situations du passé qui n'ont pas été bien digérées et qui sont elles aussi un frein à votre développement personnel, dans la mesure où il faut renoncer à quelque chose de votre passé, de l'enfance.

Scorpion

Sensible à l'harmonie de Lune et Neptune, vous serez créatif, imaginatif et un peu... distrait. Mais peut-être aussi que l'idée d'un départ en vacances vous fera rêver. Les tensions se sont accumulées pour le 1er décan, et ce n'est pas terminé, vous auriez bien besoin de prendre de la distance pour vous éloigner de la source de votre stress. Si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas, il y aura moins de raison de vous angoisser à la fin de la semaine.

Sagittaire

En ce qui vous concerne, Neptune n'étant pas en phase avec vous, 2e décan, évitez de trop rêver et de laisser votre imagination inventer de fausses belles histoires. Certaines situations ne s'arrangent pas par un effet de magie, vous le savez, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que les choses vont se transformer d'elles-mêmes ; mais ça n'arrivera pas. Soyez le plus réaliste possible, même s'il est difficile de lutter contre Neptune et ses rêves parfois stériles.

Capricorne

Vous, c'est à l'opposition de la Lune et de Saturne que vous serez sensible 2e décan. Ne vous étonnez pas si vous avez l'impression d'être plus fatigué que d'habitude. C'est normal, Saturne nous fait toujours nous sentir plus vieux, moins vif et certains peuvent même avoir mal partout. Il est possible que ce soit la traduction dans votre corps de douleurs qui sont plutôt morales, mais que vous refusez de voir comme telles... C'est une réaction normale, mais il faut aller au-delà.

Verseau

A présent, c'est Vénus qui commence à être en désaccord avec Uranus et cela dit que vous avez peut-être une furieuse envie de prendre/reprendre votre liberté. Ou que c'est votre partenaire (affectif ou professionnel) qui veut s'éloigner. Quoi qu'il en soit, certains natifs du 1er décan sont face à une sorte de cassure, de changement et il ne sera probablement pas possible de revenir en arrière. Mais dites-vous que cela va faire de la place pour autre chose, la nature a horreur du vide.

Poissons

Lune et Neptune accentuent une tendance au romantisme, et votre côté fleur bleue s'épanouit. Cela peut signifier que vous avez quelqu'un dans votre collimateur. Une relation qui est peut-être virtuelle pour le moment mais que vous aimeriez bien pouvoir transformer en une vraie et concrète relation. Toutefois, seul le temps peut vous dire si vous vous trompez, si vous ne rêvez pas, ou s'il y a quelque chose de réel. Ne tentez rien pour le moment, et pas avant un certain temps !