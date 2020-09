L'horoscope du 15 septembre 2020

publié le 15/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Aïe ! Mercure est face à vous, Jupiter tout en haut de votre ciel, il va y avoir de l'orage et ça viendra des hautes sphères si vous travaillez en entreprise. Notamment si vous êtes né autour du 7 avril et il faudra vous défendre. Surtout ne vous sur-justifiez pas ! Plus vous essayerez de convaincre que vous n'avez pas mal fait (par exemple), moins on vous croira. Essayez de rester très froid et demandez à ce que l'information soit bien vérifiée. Ne vous mettez pas en colère !

Taureau

Pas de gros souci, Jupiter est bienveillante avec vous et il se peut qu'il y ait juste un petit souci, rien d'important, parce que vous aurez mal lu un document, par exemple, ou une notice s'il s'agit d'un médicament, ou encore un mode d'emploi. Vous qui êtes d'habitude très concentré, vous ne le serez peut-être pas et ce sera à l'origine du " problème ", auquel vous accorderez plus d'importance qu'il n'en mérite en réalité.

Gémeaux

Soyez prudent aujourd'hui, bridez un peu votre charmante spontanéité car, sans le vouloir parfois, vous parlerez trop vite ou révélerez quelque chose qui devait rester secret. Et on risque de vous en vouloir de cette gaffe ! En plus, ce n'est certainement pas la première fois que cela vous arrive : vous parlez souvent trop vite et vous le regrettez après. A moins que vous ne fassiez exprès parce que vous avez envie de créer une embrouille : ça peut vous arriver !

Cancer

2ème décan, c'est un peu électrique avec un membre de la famille ou avec quelqu'un de votre clan professionnel. Vous allez vous dire des choses que vous ne pensez pas, entre aujourd'hui et samedi. L'aspect sera exact entre jeudi et vendredi, surtout pour ceux qui sont nés autour du 9 juillet. Nous sommes encore en période Vierge, aussi réfléchissez bien avant de vous exprimer, ça vous évitera peut-être un conflit.

Lion

Il vous faudra peut-être crier plus fort que les autres pour vous faire entendre lors d'une réunion. Vous trouverez qu'on dit n'importe quoi et votre volonté sera de rétablir le calme, afin que chacun s'exprime à son tour et que vous puissiez dire ce que vous pensez. Mais de toute façon, ce que vous direz provoquera des réactions un peu vives de la part de vos interlocuteurs, il faut que vous vous y prépariez.

Vierge

Mercure entame un aspect dynamique avec Jupiter ; vous allez devoir vérifier votre comptabilité et surtout une demande de paiement qui peut comporter une erreur. Une facture qui a été mal faite, par une entreprise mais pas par vous ! En tout cas, ça vous cassera les pieds parce que vous trouverez, encore une fois, que les autres font mal leur travail, qu'ils se fichent complètement des conséquences de leurs actes.

Balance

Mercure se trouve chez vous et sa mésentente avec Jupiter, jusqu'à samedi dit que vous serez face à un proche qui cherchera à avoir raison à tout prix. Vous en serez très énervé ! Cela ne concerne en principe que le 2ème décan, mais avec Jupiter on ne sait jamais : c'est la géante du zodiaque et son influence peut s'étendre à d'autres décans. S'il y a une injustice autour de vous, ne vous en étonnez pas.

Scorpion

Est-ce que vous vous mentiriez à vous-même, est-ce que vous seriez dans le déni pour ne pas reconnaître que vous avez tort et que votre partenaire a raison ? Mais il se peut aussi qu'il ou elle vous raconte des bobards (selon vous) et que vous lui fassiez comprendre, sans le lui dire franchement, que vous n'êtes pas dupe et qu'il ne faut pas vous prendre pour un/e idiot/e. Pourquoi ne pas en discuter ?

Sagittaire

Vous ne serez sensible à la dissonance Mercure/Jupiter que si vous êtes du 2ème décan et qu'un problème d'argent vous turlupine. Ça vous aidera d'en parler avec quelqu'un qui s'y connaît ; n'hésitez pas à solliciter un spécialiste par exemple. Toutefois, un ami peut aussi se montrer injuste avec vous et vous faire un reproche que vous ne comprendrez pas. Mais ne serait-il (elle) pas jaloux ou envieux ?

Capricorne

Pour rétablir une vérité, il faudra vous montrer franc et direct, tout en prenant des gants pour ne pas vexer votre interlocuteur. Il sera important de le/la ménager. D'habitude vous ne faites pas très attention à ce genre de choses mais aujourd'hui il vous est conseillé de marcher sur des oeufs : peut-être que vous devrez parler à votre boss par exemple et qu'il vous fera un reproche qui sera injustifié.

Verseau

Ce n'est probablement pas vous qui serez accusé de quelque chose, mais cela se passera autour de vous et vous prendrez fait et cause pour quelqu'un. Vous ne pourrez pas faire autrement, votre nature solidaire, votre envie d'aider les autres seront à l'oeuvre et c'est presque de manière automatique que vous prendrez la défense de cette personne... que vous ne connaissez peut-être pas, surtout si cela se passe sur un réseau social.

Poissons

2ème décan, il y a une histoire d'argent que vous avez prêté ou emprunté à quelqu'un et aujourd'hui cela crée une embrouille avec la personne ; il y a des comptes à rendre et c'est une situation que vous n'aimez pas. D'un côté si vous devez réclamer ce qu'on vous doit cela vous met mal à l'aise, de l'autre si on vous réclame ce que vous devez, vous êtes également mal à l'aise peut-être parce que vous n'avez pas de quoi rembourser.