L'horoscope du 16 septembre 2020

publié le 16/09/2020 à 05:30

Bélier

Vénus étant face à vous, 2ème décan, vous serez doux comme un agneau pendant quelques jours, vous ne changerez pas de caractère mais vous serez plus attentionné que d'habitude, plus à l'écoute de l'autre et vous en aurez des retours positifs. On vous regardera avec les yeux de l'amour si vous êtes à deux et si vous êtes célibataire, vous avez toute les chances de plaire, mais il ne faut pas être trop empressé et surtout ne parlez pas que de vous...

Taureau

Vous serez particulièrement bien dans votre peau, à l'aise et en confiance avec les autres, notamment si vous êtes né autour des 7 et 8 mai. Vous pourrez aussi, pour certains, faire une bonne affaire ou être satisfait parce que vos placements vous rapportent. Certains pourraient trouver un travail sous cette conjoncture, ou se voir confier un important dossier. Cela dit, les relations avec l'étranger seront également favorisées par la conjoncture.

Gémeaux

Né entre le 31 mai et le 10 juin, Vénus vous envoie de chaleureux influx qui vont vous donner envie de séduire tout ce qui bouge. On ne pourra pas vous rater. Il semble d'ailleurs qu'on vous fera des compliments qui vous feront rougir de plaisir. Cela peut autant venir de votre relation amoureuse, que de vos amis ou collègues. Mais Vénus c'est aussi l'argent et il est possible que vous receviez une petite somme (la conjoncture est active jusqu'au 24).

Cancer

3ème décan, on sait que la conjoncture ne vous a vraiment pas gâté cette année et surtout ceux qui ont l'ascendant en Capricorne. Mais il y a un début d'amélioration, la nouvelle Lune de demain vous le dit et vous le sentirez aujourd'hui. Quant à ceux qui sont en délicatesse avec l'administration ou la justice (nés vers le 9 juillet) il pourrait y avoir une nouvelle qui les réconfortera aujourd'hui, ou alors ils seront plus positifs par rapport à la situation.

Lion

Né après le 1er août, vous pourrez compter sur Vénus ces jours-ci pour avoir de bonnes relations avec vos clients, et un climat de complicité avec vos proches. Vous évoluerez dans un contexte agréable, qui vous permettra d'exercer votre pouvoir de séduction : vous attirerez facilement les autres. Quand la situation le permettra, vous pourriez même flirter un peu, histoire de détendre davantage l'atmosphère. Qui ne sera pourtant pas du tout tendue !

Vierge

2ème décan, Vénus vous regarde jusqu'au 24, une période pendant laquelle l'argent peut rentrer plus facilement, à moins qu'on ne vous fasse un très joli cadeau si c'est votre anniversaire. Vos besoins à la fois affectifs et matériels seront au premier plan pendant un jour ou deux, mais vous ne demanderez rien, vous attendrez que cela vienne de l'autre... Ce n'est pas une bonne idée, vous serez forcément déçu, on ne peut pas deviner vos besoins.

Balance

Vénus s'installe dans votre 2ème décan et va jouer son rôle puisqu'elle ne fraye avec aucune autre planète. Vous serez donc tout amour et l'argent fera votre bonheur. Avec Vénus on ne sait jamais si c'est l'un ou l'autre ! En tout cas, vous serez content jusqu'au 24 et ceux d'entre vous qui n'aiment pas leur physique se sentiront mieux dans leur peau. La détente, le plaisir sous toutes ses formes seront au rendez-vous.

Scorpion

Né après le 1er novembre, à votre tour d'être très, voire trop discret sur vos sentiments. On risque de vous faire des reproches qui n'auront rien à voir, mais qui en fait seront liés à ce manque de communication. Ces reproches détournés vous diront que vous pourriez être moins réservé, ou en tout cas que vous pourriez envoyer des signaux, si vous êtes amoureux bien sûr. L'autre ne peut pas deviner vos sentiments, à moins que vous ne soyez en totale fusion.

Sagittaire

Comportez-vous de manière amicale en toute circonstance, pas de rivalité ces jours-ci et cela vous sera retourné positivement. Vous vous ferez des relations et vous adorez ça... Vous pourriez aussi être celui ou celle qui présente l'un de vos amis à un autre et ils s'entendront bien : vous aurez créé du lien entre eux et ils vous en seront reconnaissants. Pour l'instant, Vénus ne forme aucun aspect qui pourrait modifier son influence, né début décembre vous en profiterez à fond.

Capricorne

La nouvelle Lune est pour demain, mais déjà l'harmonie entre Lune et Jupiter vous donnera une idée des profits que vous pouvez tirer de la situation actuelle, surtout 2ème décan. D'autant plus que Vénus vous envoie de bons influx jusqu'au 24 et que vous allez certainement pouvoir concrétiser l'un de vos objectifs, obtenir un accord, ou faire alliance avec quelqu'un. En tout cas, et surtout né autour du 8 janvier, vous progressez.

Verseau

2ème décan, né après le 31 janvier, vous serez très sollicité pendant quelques jours ; on pourrait même vous faire une proposition qui vous enchantera entre jeudi et vendredi quand la Lune sera conjointe à Vénus (vendredi). Cela peut être professionnel, mais on peut aussi vous inviter quelque part ou vous proposer un petit week-end à deux. Vous serez plus affectueux que d'habitude, et surtout vous serez très en confiance et détendu avec l'autre. Célibataire, une rencontre ?

Poissons

N'oubliez pas vos amis, surtout aujourd'hui où quelqu'un va vous rappeler que vous ne donnez pas souvent des nouvelles ; est-ce par indifférence ou parce que vous avez peur de déranger ? Pourtant vous avez des amis fidèles et solides (ils sont représentés dans votre zodiaque par le signe du Capricorne), mais il vous arrive de rester longtemps à distance et de vous dire que si vos amis ont besoin de vous, ils vous appelleront. Vous êtes un peu paresseux sur le coup...