L'horoscope du 19 mars 2020

publié le 19/03/2020 à 05:50

Les prévisions astrologiques de ce jeudi 19 mars ont été réalisées et écrites en janvier 2020.

Bélier

Vous penserez à l'avenir et devrez anticiper une situation, vous préparer à quelque chose, mais faites-le en confiance si vous êtes né en mars ; votre ciel est dégagé. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, vous recevez à présent un bon aspect de Saturne qui est justement activé aujourd'hui et qui vous dit de voir loin, de faire des projets et peut-être même de constituer une petite équipe pour la réalisation de votre projet.



Taureau

Vous avez tendance à ruminer en ce moment, surtout né en avril, vous prévoyez quelque chose qui vous fait peur, mais rien ne dit que cela va vraiment arriver. Il est vrai que la conjoncture vous rend un peu pessimiste et que vous envisagez toute chose importante sous un angle négatif, mais gardez présent à l'esprit que vous avez de la ressource et que ce pire auquel vous pensez n'arrivera probablement pas ou dans très longtemps.



Gémeaux

Si vous avez un rendez-vous 1er décan, soyez assuré qu'il va bien se passer. Vous serez confirmé dans vos fonctions, vos projets seront pris au sérieux et validés par votre boss. C'est une bonne période, surtout si vous êtes né au début du décan, et cela augure bien du retour de Saturne en Verseau en fin d'année, alors que la planète sera accompagnée par Jupiter. En plus d'être confirmé, vous serez félicité, parfois honoré.



Cancer

Le ciel parle d'une importante crise, mais il se peut que cela se passe ailleurs que chez vous. La conjoncture est le reflet d'une sorte d'agression ressentie par tout le monde. Elle ressemble - la conjoncture - à celle qui a présidé à la pleine Lune du 10 janvier qui était associée à une autre crise, en particulier entre les États-Unis et l'Iran : cela pourrait-il se reproduire ? Difficile de savoir, il y a peut-être eu une escalade ou un autre pays peut être attaqué.



Lion

Vous n'êtes pas très sûr de vous en ce moment, en particulier de votre couple ou d'une association professionnelle. Cela vous travaille beaucoup, si vous êtes de juillet. Les autres ne sont pas concernés par l'opposition que Saturne vous envoie et qui vous fait voir l'avenir sous un jour un peu pessimiste. Cela pourrait aussi vous inciter à une prise de conscience par rapport à une décision que vous avez prise en 2012-2013.



Vierge

Certains d'entre vous, nés en août, pourraient se faire du souci pour leur travail, à cause d'une réorganisation qui risque de les obliger de s'adapter à de nouvelles conditions. Vous avez peur que votre vie change et pas en bien, mais il y a certaines évolutions qui sont obligatoires et que vous n'avez pas intérêt à refuser ; la nouveauté est souvent compliquée à accepter pour la Vierge, mais elle vaut parfois le coup. Ne rejetez pas tout en bloc.



Balance

Si vous êtes né en septembre, vous recevez de bons influx de Saturne qui vous rassurent. Vous semblez avoir atteint vos objectifs, ou êtes en train de les atteindre. Apparemment, il s'agit d'un travail de longue haleine, vous planchez dessus peut-être depuis des années et c'est une configuration qui indique que vous avez donné des racines solides à votre activité et que vous êtes en train de gagner en notoriété ; vous donnez une image de sérieux, de compétence.



Scorpion

La dissonance de Saturne étant activée pour ceux d'octobre, reportez-vous à 2012, 2013 pour comprendre la situation et ce que le passé vous dit concernant votre présent. Vous aurez peut-être tendance à être trop pessimiste ou à avoir peur de quelque chose... Rappelez-vous ce qui avait marqué ces années et dites-vous que vous n'aviez peut-être pas totalement réglé le problème et que c'est la raison pour laquelle il se représente.



Sagittaire

Saturne entre en Verseau ces jours-ci, ce sera effectif lundi et c'est le 1er décan qui est concerné. Vos apprentissages, stages et formations vous apporteront beaucoup. Si, comme l'indique Uranus, vous avez envie de changer de voie, une formation s'impose et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ne rejetez pas cette idée, d'autant plus que le Sagittaire est, généralement, adepte du changement.



Capricorne

Vous commencez à y songer mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite, vous voudriez acheter ou vendre un bien de famille, ce serait une charge en moins. Disons que vous concrétiserez peut-être cela en fin d'année et que d'ici là, vous aurez bien galéré pour tenter de trouver le bon acheteur ou le bon vendeur. Mais cela ne concerne apparemment que les natifs de décembre, ou qui sont ascendant Capricorne 1er décan.



Verseau

Saturne arrive chez vous lundi, on en reparlera, mais ce n'est pas forcément ce que vous imaginez. Cela peut représenter un nouveau départ, 1er décan, comme en 1991 ! Souvenez-vous, vous aviez peut-être terminé quelque chose, des études par exemple, et vous aviez commencé votre vie active ? C'est un exemple parmi d'autres, mais la période qui arrive n'est pas forcément sombre, tout dépend de la valeur de Saturne dans votre thème natal.



Poissons

Né en février, vous vous êtes libéré de certaines peurs, de quelques inhibitions et vous savez à présent dire non aux autres, surtout à ceux qui profitent de votre générosité. Même si on vous supplie avec des accents déchirants, il faut que vous exerciez aujourd'hui cette nouvelle liberté qui vous permet d'avoir le choix : refuser ou accepter les contraintes qu'on tente d'exercer sur vous. 2ème décan, vous êtes encore trop gentil !