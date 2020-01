L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année des Poissons

publié le 13/01/2020 à 06:30

1er décan : Vénus aussi va se mettre en boucle ! Ses allers et retours auront lieu, pour votre décan, du 3 au 15 avril, puis du 9 juin au 11 juillet. Il y a plusieurs interprétations à cette conjoncture, qui a des chances d’être agréable puisqu’il s’agit de Vénus et que le pire qu’elle puisse produire, c’est de l’hésitation. De l’hésitation devant des choix peu importants (elle occupera les Gémeaux) ou devant l’amour... Si vous avez des choix à faire, ce sera peut-être à propos de la décoration de votre intérieur, que vous aurez envie de modifier, d’améliorer... Cette année sera importante justement pour les changements, la vie veut que vous évoluiez et cela ne peut se faire qu’à travers du nouveau. Toutefois, l’hésitation devant l’amour peut aussi être au menu, car vous risquez de retrouver quelqu’un de votre passé, avec qui vous avez eu un lien amical ou amoureux. S’il s’agit d’un/d’une ex, il faudra en effet être hésitant : n’oubliez pas les raisons de votre séparation. Mais peut-être que l’autre a beaucoup changé, ça arrive !

2e décan : Elle aussi sera en boucle cette année et dans un des quatre signes qui sont les piliers de votre thème, à savoir les Gémeaux. Vous en aurez des échos du 15 avril au 4 mai, puis du 23 mai au 10 juin, ainsi que du 12 au 26 juillet. Trois passages dans ce secteur important de votre thème qui gère votre famille, la maison et le passé. En ce qui concerne la famille, un nouveau membre pourrait faire son apparition, par le biais d’une naissance ou d’un mariage. Cela vous réjouira certainement. Pour ce qui est de la maison, il est possible que vous ayez soudain envie d’en refaire la déco et de vous créer un cadre de vie plus cosy. Côté cœur, quelqu’un du passé pourrait revenir dans votre présent. Dans toutes ces situations, il devrait y avoir du plaisir et parfois un peu trop de rêves ! C’est dans votre nature, on le sait, mais tâchez de garder la tête sur les épaules. Gros coup de chance, ces influx de Vénus ne seront pas déviés par Neptune !

3e décan : Comme Mars, Vénus va faire une boucle cette année et dans le signe (les Gémeaux) qui représente votre famille, votre maison, voire votre passé. Elle le traversera à partir du 3 avril et atteindra votre décan (le tout début) le 3 mai et stationnera alors avant de repartir en marche arrière. Les plus concernés par cet aspect de Vénus sont ceux qui sont nés autour des 11 et 12 mars, qui trouveront peut-être la chaumière de leurs rêves ou qui auront envie de redécorer leur maison, avec des lenteurs et même des retards à la clé. Mais vous pouvez aussi entamer une vie à deux sous cette conjoncture, avec là aussi des retards à l’allumage, ou encore retrouver quelqu’un que vous avez aimé dans votre passé. Mais avec la conjonction de Neptune, attention à ne pas être dans un rêve stérile, qu’il s’agisse de quelqu’un du passé ou du présent : vous aurez tendance à donner trop de liberté à votre imagination et à être déçu. À moins que vous ne l’utilisiez pour créer : le succès sera alors au rendez-vous !

