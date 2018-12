L'horoscope du 15 décembre 2018

publié le 15/12/2018 à 08:36

Bélier

Né fin mars, vous êtes tiré en avant et reconnu dans ce que vous faites, grâce à Jupiter, mais Saturne crée de la culpabilité et vous empêche d'en profiter. A moins que les planètes agissent dans des domaines différents, ou que Saturne joue un bon rôle dans votre thème (cela arrive) et que vous soyez heureux d'avoir atteint l'un de vos objectifs, d'avoir été nommé à la tête de quelque chose par exemple, avec malgré tout la peur de ne pas être à la hauteur.

Taureau

2ème décan, vous recevez jusqu'à dimanche un aspect dynamique de Mars et si vous avez une collecte de fonds à faire, par exemple, on ne pourra rien vous refuser. Vous dégagerez quelque chose de très volontaire, de très décidé et rien ne vous arrêtera. Mais votre quête peut, bien sûr, être d'une autre nature, tout en restant quelque chose de généreux que vous ferez pour les autres. En particulier si vous êtes de ceux qui sont nés entre le 9 et le 12 mai. Montez au créneau !

Gémeaux

3ème décan, le quartier de Lune de ce jour n'est pas fameux, on pourrait vous reprocher de ne pas faire ce qu'on vous demande et de fuir vos obligations. Cela dit, si vous pouviez ne pas avoir d'obligations vous seriez bien plus heureux, sauf si vous êtes ascendant Capricorne ou Vierge... Mais hélas, nous avons tous des contraintes à supporter, il faut vous en accommoder sinon vous allez vous faire une réputation d'insoumis, de rebelle, et ce n'est pas apprécié dans le travail.

Cancer

Le premier quartier de Lune touche votre 3ème décan. Ne vous étonnez pas si vous avez un pressentiment qui vous met mal à l'aise, ne l'écoutez surtout pas, il vous sera dicté par vos inquiétudes et vous savez que c'est quelque chose que vous avez du mal à contrôler et auquel vous croyez de manière le plus souvent irrationnelle. Profitez de la dynamique de ce 1er quartier pour, au contraire, chasser vos inquiétudes et la meilleure manière de le faire est de diriger votre énergie ailleurs.

Lion

Vous avez la baraka dans plusieurs domaines, mais évitez de vous en vanter tous azimuts, surtout né début août : on aimerait bien vous rabattre votre caquet. Vous faites des jaloux et surtout vous semblez empêcher certains de faire leur trou, alors que vous pourriez très bien coexister sans vous gêner. Essayez de tracer votre route sans rendre celle des autres plus difficile. 1er décan, né autour du 25 juillet, un échange ou un rendez-vous sera réussi.

Vierge

Vous aussi êtes sensible au 1er quartier de Lune ; il vous demande d'être conciliant, de faire si possible des compromis afin d'éviter les conflits, 2e et 3e décan. A partir de dimanche Mars sera face à vous si vous êtes du 3e décan et il se peut qu'un rapport de force s'installe pour deux ou trois jours avec un partenaire, affectif ou professionnel. Nous en reparlerons, mais d'ores et déjà évitez de faire le méchant et d'être soudain le contraire de ce que vous êtes habituellement.

Balance

Si vous êtes né début octobre, vous pourriez avoir une petite chance à saisir sur le plan financier. Que vous fassiez un bénéfice ou que vous gagniez au loto. Toutefois, même si vous avez quelques bons numéros ou que vous touchez un bonus, vous ne serez pas totalement satisfait, toujours à cause de la dissonance que Saturne vous envoie et qui se termine dans quelques jours. Mais elle est toujours active et continue à jouer un rôle restrictif pour le moment.

Scorpion

Un bon week-end en perspective, avec Vénus dans votre signe et surtout né début novembre. L'amour de la vie ou l'amour tout court seront au menu du jour. Un peu moins demain car, lorsque vous êtes heureux, vous avez tellement peur que ça s'arrête que vous préférez devancer les choses et créer une petite crise... Cela vous conforte dans l'idée que vous n'êtes pas apte au bonheur, qu'il n'est pas pour vous ou que la vie n'est qu'une suite de combats à mener.

Sagittaire

C'est au tour du 3e décan d'avoir la tête ailleurs. Surveillez les fautes d'inattention et toute forme de débordement qui pourrait nuire à l'image qu'on a de vous. Le Soleil est dans votre signe, puisque c'est votre période anniversaire, et votre image, votre réputation, ont plus d'importance que d'habitude. Il s'agit donc de les préserver et non de trop les exposer, même si vous pensez le faire pour une bonne cause. Né après le 12 décembre, écoutez ce que vous dit votre intuition et canalisez votre impulsivité.

Capricorne

Pluton s'installe jusqu'en 2024 dans votre 3e décan. C'est un processus de transformation, de mutation au long cours : le papillon doit sortir de sa chrysalide. Que cela passe par des épreuves (des deuils par exemple), par un travail sur soi ou encore par un choix volontaire de transformer votre vie, de la faire repartir de zéro parce que vous n'avez pas le choix ; de toute manière un être nouveau émergera dans les années qui viennent.

Verseau

Vous avez les clés de votre réussite, 1er décan, c'est l'un de vos projets qui fera parler de vous et qui donnera une nouvelle dimension à vos activités. C'est même déjà en cours pour ceux qui sont nés avant le 27 janvier et ce sera bientôt au tour du 2e décan d'être dans les mêmes dispositions avantageuses. Malheureusement, Jupiter n'a pas la même force pour tous les Verseau, disons que ceux de 1960, 1972, 1984 et 1996 sont encore plus favorisés que les autres.

Poissons

3e décan, la Lune est chez vous et accentue votre générosité, votre gentillesse, tout ce qui montre que vous allez souvent un peu trop loin pour qu'on vous aime. Mais c'est dans votre nature, difficile de changer ! Néanmoins, vous pouvez quand même vous refréner et surtout ne pas faire de cadeaux à ceux qui ne le méritent pas. Pour ça, il faut que vous utilisiez davantage votre sens critique, lequel est souvent très faible chez les Poissons. Et c'est dommage...