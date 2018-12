L'horoscope du jour du 16 décembre 2018

publié le 16/12/2018 à 06:00

Bélier

Prévoyez un petit coup de déprime qui passera rapidement et qui est le dernier pour le 1er décan. Vous êtes déjà en train de récupérer votre confiance en vous. La dissonance de Saturne vous l'a enlevée depuis un an et vous a, en plus, donné une mauvaise image de vous-même. Cela se terminera la semaine prochaine et ce sera au tour du 2ème décan de subir les méchancetés de Saturne, très atténuées heureusement par le bon aspect qu'elle va former avec Neptune.

Taureau

Il serait bon que vous vous reposiez, que vous ne vous imposiez aucune contrainte aujourd'hui, histoire de recharger vos batteries. Ne rien faire vous réussira ! Il est vrai que vous faites quotidiennement des efforts, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que votre vraie nature est plus contemplative qu'active, sauf si vous avez Mars dans l'ascendant ou si vous êtes ascendant Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais en l'occurrence, vous bénéficierez tous d'une journée de vrai repos.

Gémeaux

Vous aurez envie et même besoin de vous changer les idées. Aussi n'hésitez pas à modifier vos plans et à ne pas faire la même chose que les autres dimanches. Changer les habitudes de temps en temps est une bonne chose, surtout pour vous Gémeaux qui appréciez la variété ; n'oubliez pas que l'ennui naît de l'uniformité et qu'avant tout, vous craignez l'ennui ! 1er décan, né autour des 23, 24 mai une explication, une discussion vous verra en accord avec un interlocuteur.

Cancer

3ème décan, né après le 12 juillet, vous aurez un max de tonus à partir d'aujourd'hui et surtout vous ne laisserez personne vous dire ce que vous devez penser. Il arrive que vous adoptiez par habitude les idées de vos proches, mais vous avez pris une indépendance qui vous autorise à avoir vos propres opinions et tant pis si elles ne coïncident pas avec celles des autres. Ceux qui sont nés après le 20 juillet sont encore en train de se libérer de vieux schémas devenus inutiles.

Lion

L'envie de vous évader vous taraudera toute la journée et si vous le pouvez, cédez à vos impulsions et allez visiter un joli petit coin ou vous mêler aux promeneurs. Vous avez besoin d'air, de lumière, de sentir que vous faites partie du groupe des actifs, de ceux qui ne traînent pas chez eux toute la journée sous prétexte que c'est dimanche. D'ailleurs, certains ont choisi de travailler le dimanche parce que c'est mieux payé et c'est la preuve même de leur implication dans l'économie du pays.

Vierge

C'est une bonne journée pour vous pencher sur votre comptabilité, personnelle ou professionnelle. Souvent, les Vierge ont une profonde amitié pour les chiffres ! On trouve beaucoup de comptables, experts-comptables dans vos rangs et vous occuper de valider dépenses et rentrées est un exercice qui vous plaît. Accordez-vous quand même quelques pauses, surtout début du 3ème décan (né autour du 13 septembre) ; quelqu'un vous fatigue en ce moment, il/elle vous demande trop.

Balance

1er décan, vous ne serez pas tranquille et ce sont les autres qui seront responsables. C'est votre partenaire ou un enfant qui vous prendra la tête toute la journée. Mais envoyez-le ou la promener ! Vous ne serez pas pour autant banni/e de chez vous... N'ayez pas peur de vous affirmer, même face à l'un de vos enfants adolescents qui vous manipule, ou qui tente de le faire. La plus grande fermeté est requise durant tout le temps où vous aurez affaire à un/e rebelle !

Scorpion

Vous aurez mille choses à faire, mille détails à régler, matériels pour la plupart. N'essayez pas de tout faire en même temps, vous risquez de vous énerver. Prenez les choses les unes après les autres et si vous avez des problèmes avec l'une d'entre elles, mettez-la de côté jusqu'à ce que vous ayez terminé le reste. Cela dit, il se pourrait aussi que vous ayez à discuter d'argent en famille, avec votre conjoint, suite à un achat que vous avez fait ou que vous allez faire.

Sagittaire

Un bon dimanche, actif, dynamique, vous ferez tout pour séduire et montrer combien vous êtes combatif. Le 1er décan se sentira pousser des ailes ! Vous n'avez aucun dissonance sur votre portion de zodiaque et même Saturne joue un rôle plutôt positif dans la mesure où elle vous empêche d'être trop exalté ou... de trop vous dépenser. Quant à Vénus, elle ne vous envoie plus d'influx à partir d'aujourd'hui, les prochains sont pour le 7 janvier, et elle sera chez vous !

Capricorne

Verseau

Un dimanche sympathique et bien rempli vous attend. Vous serez très entouré et par des personnes qui seront stimulantes, surtout sur le plan intellectuel. Vos discussions seront passionnantes, animées, il y aura du débat dans l'air mais vous aimez cela ; surtout quand vos interlocuteurs sont à la hauteur (1er décan surtout). En outre, cela commence à sentir très bon pour le début du 2e décan, avec une rencontre qui peut avoir de l'importance sur le plan professionnel.

Poissons

Mars est en vedette aujourd'hui et la planète occupe à présent votre 3e décan. Vous allez peut-être vous investir à fond dans un travail, ou devoir gérer un conflit, ou encore vous gérer vous-même car vous serez très irritable et souvent de mauvaise humeur. Cela s'explique si vous avez attrapé froid et que vous êtes mal, fiévreux... Mais ce n'est pas durable, sauf si vous ne vous soignez pas un minimum. Or les Poissons n'aiment pas trop les médicaments.