L'horoscope du 17 décembre 2018

publié le 17/12/2018 à 05:42

Bélier

Vous serez à moitié satisfait si vous êtes né fin mars. Jupiter vous exalte, vous incite à prendre plus de place mais un souci vous empêche d'en profiter. Ce souci peut venir d'un supérieur trop exigeant, d'un parent qui vous culpabilise parce que vous ne vous occupez pas assez de lui/elle, alors que Jupiter vous invite à élargir votre champ d'action. En résumé, ça pourrait décoller sur le plan professionnel si vous n'aviez pas une paire de boulet aux pieds.

Taureau

Si ceux d'avril ne sont pas au top du top, les autres natifs sont bien mieux lotis. Le 2e décan pourrait recevoir une offre, une invitation, et le 3e sera bien soutenu. C'est-à-dire que vous avez probablement un projet dans le tuyaux et que vous auriez peut-être besoin que quelqu'un agisse en votre faveur ; vous n'aurez qu'à demander, apparemment la conjoncture y est favorable. 2ème décan, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un à qui vous semblerez plaire d'emblée.

Gémeaux

Soleil et Mars vous stimuleront un peu trop, 3e décan, vous dépenserez votre énergie tous azimuts et serez sur les nerfs ; attention à ne pas être trop dispersé. En fait, vous aurez du mal à vous canaliser parce que vous ne contrôlerez pas les situations ; c'est probablement l'approche des fêtes et l'effervescence qui règne qui sera responsable de cette séquence irritante et, au fond, fatigante pour vous. Né fin mai, début juin : un important accord pourrait être signé.

Cancer

Né en juin, vous êtes débarrassé de Saturne à partir de cette semaine, mais hélas 2e décan, vous héritez de ses freins et peut-être aussi d'une situation attristante. Toutefois, Saturne sera moins virulente que pour le 1er décan car elle sera en harmonie avec Neptune quasiment tout le temps ; disons que les influx Saturniens vous en apprendront beaucoup sur l'humanité en général ainsi que sur vous-même, en particulier né entre le 6 et le 12 juillet.

Lion

C'est du gâteau pour les natifs de début août, qui pourraient recevoir des compliments très flatteurs sur leur élégance ou sur une de leurs créations. Souvent le Lion aime la mode et il arrive même qu'il (ou elle) y travaille. En fait, tous les métiers où l'image est valorisée sont bons pour le Lion. Et cette année, les influx de Jupiter sont particulièrement favorables à l'image... Mais pour cela, il faut que Jupiter ne soit pas trop mal aspectée dans votre thème natal.

Vierge

Si vous partez en fin de semaine, vous aurez les astres avec vous, notamment né début septembre. Vous vous retrouverez dans un cadre qui vous plaira ou avec des personnes familières et avec qui vous vous entendez bien. Le cadre en question peut aussi être une maison de famille remplie des bons souvenirs de Noëls anciens, ceux de votre enfance peut-être. Sinon, vous pourriez aussi revoir quelqu'un appartenant au passé, et même pour certains déménager.

Balance

Une très bonne semaine pour ceux de début octobre qui voient leur activité s'étendre parce qu'ils ont su faire parler d'eux, ou bien utiliser leurs réseaux. Et comme Saturne n'est plus en dissonance avec ces natifs depuis peu, ils vont pouvoir se développer encore davantage grâce aux bons influx de Jupiter, toujours prête à donner un coup de main quand on prend la bonne direction. 3e décan, vous serez surchargé de travail toute la semaine.

Scorpion

Dans votre signe, Vénus fraternise avec Neptune : si vous êtes du 2e décan, vos amours seront plus fusionnelles ; vous aimerez de manière inconditionnelle. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 6 et le 12 novembre et qui pourront vivre des moments parfois exaltants avec ceux qu'ils aiment ou avec l'élu/e de leur coeur. Mais le 3e décan ne sera pas oublié : un bon influx venant de Mars accentuera votre pouvoir créatif ; vous serez content de vous !

Sagittaire

C'est une bonne semaine pour obtenir un document officiel : un passeport, une autorisation, surtout né début décembre. 3e décan, il y a une décision à prendre. Mais il se peut aussi que vous attrapiez froid et que vous ayez de la fièvre. Cependant, le plus souvent, il pourrait y avoir un désaccord avec un membre de la famille : ne le laissez pas prendre trop de place, il serait bon de le désamorcer rapidement en tentant de ne pas vous montrer trop susceptible et irritable.

Capricorne

Cette année on pourra vous souhaiter votre anniversaire dès samedi soir, en même temps qu'une pleine Lune, symbole d'un choix qui est enfin derrière vous. En tout cas si vous êtes de fin décembre et peut-être début janvier. Cela dit, né les 1er, 2, 3 Saturne est conjointe à votre Soleil et vous avez encore du mal à vivre une certaine situation qui vous voit bloqué, que ce soit par votre fonctionnement propre ou par quelqu'un qui ne vous veut pas du bien.

Verseau

La rencontre de Mercure et Jupiter, active toute la semaine, est une très bonne nouvelle si vous êtes de fin janvier ; vous recevrez un appui très important. C'est le bon moment de prendre rendez-vous, si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un qui a un pouvoir de décision ; la meilleure journée étant jeudi. 2e décan, Vénus est au zénith toute la semaine (né avant le 6 février), vous obtiendrez un accord de haute lutte, ou prendrez la place de quelqu'un.

Poissons

Né entre le 1er et le 10 mars (2ème décan), Vénus vous sourit toute la semaine et il vous suffira de faire vos yeux de velours pour obtenir tout ce que vous désirez. Si vous ne demandez pas la lune, bien sûr ! Tant que vous resterez dans la réalité, on ne pourra pas vous refuser quoi que ce soit. Et si vous voyez que ça marche, n'en rajoutez surtout pas en remerciements, en excès de gratitude ou de joie : restez sobre, ne manifestez vos sentiments qu'en privé.