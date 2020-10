L'horoscope du 14 octobre 2020

publié le 14/10/2020 à 05:30

Bélier

Il serait maladroit de prendre des décisions en ce moment, 3ème décan, surtout si vous êtes en colère. Laissez passer l'orage et vos choix seront plus raisonnables. La dissonance entre Mars (chez vous) et Jupiter est toujours active (jusqu'à mardi prochain) et comme aujourd'hui Lune et Neptune s'opposent, vous risquez de faire de mauvais choix, de vous tromper. Mais vous vous en apercevrez rapidement ou alors vous serez bien conseillé par un proche.

Taureau

Encore une bonne conjoncture aujourd'hui et cette fois pour le 3ème décan qui pourrait bien cartonner ! Vous constaterez que vous êtes respecté, autant au boulot qu'en famille. Dans certains cas, vous pourriez obtenir une récompense ou même une promotion. A moins que vous n'ayez passé une sorte d'examen et que vous ne l'ayez réussi. Cependant, né autour du 1er mai, ça n'est pas facile au niveau des échanges, vos interlocuteurs sont des durs à cuire !

Gémeaux

C'est encore une fois la dissonance de Neptune qui va jeter le trouble dans votre esprit et vous inciter à faire des erreurs ou à négliger certaines responsabilités. Cela ne concerne que ceux qui sont nés autour du 9 juin et la meilleure façon de gérer le problème c'est d'être critique vis-à-vis de vous-même, de vous regarder agir et de vous demander si vous avez raison. Essayez de ne pas être dans le déni, ce n'est pas comme ça que la situation va évoluer.

Cancer

La conjoncture est toujours très positive pour le 2ème décan, vous dégagez du positif et si vous êtes un commercial, si vous êtes au contact d'une clientèle, vous serez très apprécié. Votre instinct vous dira comment prendre les gens, donc écoutez votre intuition. Mais la situation est encore difficile pour le 3ème décan avec la dissonance entre Mars et Jupiter, qui provoque généralement de la colère à cause d'une injustice ou d'une décision que vous ne partagez pas (jusqu'à lundi prochain).

Lion

Plus vous aurez l'impression qu'on vous échappe, je dis bien l'impression, plus vous resserrerez l'étreinte sur cette personne, probablement votre conjoint ou ami/e. Là, vous faites le contraire de ce qu'il faudrait, vous allez donner encore plus envie à l'autre de vous échapper... Si vous le pouvez, ne soyez pas trop possessif, votre partenaire pourrait y voir des intentions que vous n'avez pas. Et si c'est plus fort que vous, parlez-en avec quelqu'un de proche.

Vierge

La Lune étant chez vous et opposée à Neptune, n'allez surtout pas donner votre confiance trop facilement, même à une personne proche et a fortiori à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien et qui vous vante quelque chose dont vous pensez avoir besoin ou qui cherche à vous séduire. S'il s'agit d'une relation amoureuse, ne vous aveuglez pas sur l'autre, vous pourriez être tenté de ne pas vouloir voir qui il ou elle est réellement, et vous seriez alors amoureux de quelqu'un qui n'existe pas.

Balance

Les vacances commencent en fin de semaine, avez-vous préparé quelque chose pour les enfants, ou pour vous ? Il est temps de vous en occuper, c'est peut-être même trop tard... D'habitude, vous anticipez bien et faites ce qu'il faut dans les temps, mais avec cette station de Mercure en Scorpion, il se peut qu'un problème d'argent vous empêche d'avoir ce qu'il faut pour les loisirs. D'ailleurs, cette question d'argent risque de vous ennuyer pendant plusieurs jours.

Scorpion

Votre sens de l'anticipation est plus fort aujourd'hui, tout ce que vous " sentirez " concernant l'avenir d'un projet ou d'une idée se révélera juste. Faites-vous confiance, vous êtes votre meilleure boussole pour prendre les bonnes directions. Par ailleurs, Mercure stationne toujours sur votre Soleil (jusqu'au 20 si vous êtes né début novembre), les contacts et les rendez-vous sont à l'honneur : si vous allez à un entretien, surtout préparez-le bien.

Sagittaire

Gare aux erreurs de jugement, aux fausses intuitions, tenez-vous en à ce que vous voyez et non à ce qu'on pourrait vous faire miroiter, surtout né autour du 10 décembre. Faites attention aussi à ne pas oublier l'une de vos obligations, un travail qu'on vous a demandé, ou d'appeler l'un de vos parents ou enfants. Bref, vous serez distrait parce que vous aurez un problème que vous connaissez bien en tête et que vous risquez donc de tout faire de travers.

Capricorne

De la détente au programme, même si vous êtes sensible aux dissonances, 3ème décan. Vous trouverez le moyen de vous changer les idées et donc d'avoir moins le nez dans le guidon. Soit vous ne travaillerez pas, ou serez en télétravail, soit vous sortirez, verrez du monde, et ça aussi ça vous changera les idées. Mais la journée pourrait aussi être très agréable pour ceux nés autour du 4 janvier ; un projet d'évasion, de petit week-end entre amis pourrait vous réjouir.

Verseau

La période Balance n'est pas aussi cool que les autres années, certains ont l'impression de devoir se battre en permanence contre des vents contraires. Il se peut que vous ayez un problème avec un proche, il y a de l'agressivité dans l'air mais en même temps vous vous retenez de lui dire ce que vous pensez. Vous n'allez pas tenir longtemps, il va falloir que ça sorte, notamment si vous êtes du 3ème décan. Mais tout le signe peut en avoir des échos.

Poissons

Méfiez-vous de vous et de votre tendance à idéaliser les gens, les situations, à ne voir que le bon côté des autres. Ils ne sont pas aussi " bons " que vous le pensez, en tout cas pour certains. Vous le savez bien, l'humanité n'est pas faite que de bonnes et généreuses personnes et votre défi, actuellement, c'est justement de faire un tri, de ne garder près de vous que ceux qui vous veulent du bien et non ceux qui profitent de votre gentillesse. N'hésitez pas à faire le ménage.