L'horoscope du 15 octobre 2020

publié le 15/10/2020 à 05:30

Bélier

Vos relations, personnelles ou professionnelles sont un peu comme un champ de mine en ce moment. Il faut absolument que vous parveniez à canaliser vos impulsions, 3ème décan. Nous en reparlerons demain avec la nouvelle Lune qui risque d'accentuer le problème. 1er décan, a priori pour vous les astres sont plutôt positifs ; Jupiter commence son gentil travail en sourdine et vous vaudra une période chanceuse en fin d'année et début 2021.



Taureau

Vénus, votre planète, est très valorisée par la conjoncture, aussi serez-vous plus serein que les autres jours en ce qui concerne vos relations affectives, ou ce à quoi vous êtes attaché. Mais vous pouvez aussi vous sentir plus confortable parce que vous avez moins mal quelque part... Par ailleurs, si vous travaillez, il semble que vous vous sentez en sécurité dans votre emploi, surtout 3ème décan. Vous avez pris de l'importance et peut-être même obtenu une reconnaissance.

Gémeaux

Certes, vous vous sentirez bien dans votre peau, au top de votre séduction, mais un détail risque de vous chiffonner. Ne lui accordez pas trop d'importance, ne le laissez pas gâcher l'ambiance de la future nouvelle Lune, qui est bonne et surtout valorisante pour vous. Même si elle forme (demain) des dissonances qui vous rappelleront de désagréables souvenirs de l'hiver dernier. Ne vous laissez pas impressionner par les mauvaises nouvelles que vous entendrez ou verrez.



Cancer

Certains d'entre vous seront dans la nostalgie d'un passé qu'ils imaginent beaucoup plus agréable qu'il ne l'était en réalité. N'oubliez pas que la mémoire gomme souvent ce qui était négatif et ne garde que le positif. A moins qu'elle ne fasse le contraire, cela dépend de votre thème natal. Dans ce cas, l'évocation du passé en question peut se révéler douloureuse, mais pas pour tous les Cancer. Je pense surtout à ceux né après le 17 juillet, peu aidés en ce moment.



Lion

Deux bonnes journées devant vous, enfin surtout aujourd'hui, et si vous avez une démarche ou un rendez-vous, tout se passera comme vous l'avez prévu si vous êtes de juillet. Toutefois, ceux de début août étant encore sensibles aux dissonances de Mercure, cela risque d'être un peu plus compliqué, surtout du côté des échanges. Vous aurez affaire à quelqu'un de très obstiné et têtu, à moins que ce ne soit vous qui soyez un peu trop rigide et hermétique.



Vierge

La conjoncture mettant l'accent sur Vénus et celle-ci se trouvant dans votre signe et entamant un bon aspect avec Jupiter, il y a de quoi vous réjouir, l'amour devrait prendre plus de place dans votre vie. Enfin, c'est vous qui lui accorderez plus d'importance que précédemment, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous inspire confiance et avec qui vous pensez pouvoir construire quelque chose de durable. Né autour des 10 et 11/9 ne mettez pas la charrue avant les boeufs.



Balance

La Lune se prépare à rencontrer le Soleil demain, déjà elle est dans votre signe et accentue votre sensualité et surtout votre sensorialité. Tous vos sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous seront décuplés, surtout si vous êtes né en septembre et début octobre. Par ailleurs, grâce à Jupiter, votre facteur chance est en train de prendre son envol ; vous allez pouvoir développer vos projets et en voir le résultat en fin d'année. Vous serez alors vraiment très content de vous.



Scorpion

Seriez-vous prisonnier de l'amour ? Sans aller jusque-là, on pourrait penser qu'une de vos relations, qui n'est peut-être encore qu'amicale vous oblige en ce moment à vous poser des questions parce que vous y pensez beaucoup. Mais c'est peut-être l'autre que vous avez fait prisonnier de votre amour, de votre façon d'aimer, et qui ne veut plus de cette situation ? Notamment si vous êtes né début novembre, nous avons souvent évoqué le fait que vous deviez changer de comportement.



Sagittaire

La nouvelle Lune est en formation, la Lune est déjà en Balance et rejoindra le Soleil demain. Vos affaires de coeur sont au premier plan et vous semblez vous poser mille questions sur la nature d'une de vos relations. Il se peut qu'il ne s'agisse que d'amitié, mais vous vous demandez si ça ne pourrait pas aller plus loin. Ou alors c'est votre ami/e qui vous envoie des signaux qui vous troublent parce qu'il y a peut-être un aspect transgressif dans cette relation.



Capricorne

La Lune est au service de Vénus aujourd'hui, aussi vos sentiments seront au premier plan, mais vous aurez tendance à ne pas vouloir écouter votre coeur. On peut se demander pourquoi ? Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, mais la personne habite trop loin de chez vous pour qu'une vraie relation puisse se construire ? Ou alors vous voulez vous éloigner de votre partenaire, enfin, vous aimeriez bien pouvoir le faire car vous n'avez plus de sentiments...



Verseau

Deux bonnes journées devant vous, vous vous sentirez plus libre de faire un choix qui semble s'imposer à vous dans le domaine affectif. Attention, cela ne concerne peut-être pas une relation de coeur, mais quelqu'un et parfois quelque chose à quoi vous êtes très attaché et dont, justement, il faut vous détacher. C'est en tout cas ce que vous dit la conjoncture si vous êtes né fin janvier. Et avec l'arrivée de Saturne dans votre signe, il va falloir tourner la page (décembre, janvier).



Poissons

Ne laissez pas votre imagination prendre le pouvoir, sauf si vous en avez besoin dans votre travail. Mais dans la vie courante, elle pourrait grossir des détails qui n'ont pas l'importance que vous leur accorderez. Votre imagination vous fera voir le pire dans la plupart des cas, ou plus rarement le meilleur... Mais en réalité, le signe du mois, la Balance, vous dit de trouver un juste milieu en tout si vous voulez être dans la réalité ; ne croyez pas en tout ce qui est extrême.