L'horoscope du 16 octobre 2020

publié le 16/10/2020 à 05:30

Bélier

La lunaison se fait dans le secteur qui symbolise votre carrière et de toute évidence, 3ème décan, votre évolution dans ce domaine est très ralentie, pour ne pas dire à l'arrêt dans certains cas. Pas par votre faute (sauf si votre caractère n'a pas arrangé les choses) mais par la faute du contexte de cette terrible année 2020. Pour vous consoler, sachez que Jupiter va vous donner des occasions de voir la vie en rose entre mars et mai 2021, puis de nouveau à partir de septembre.



Taureau

Il ne semble pas que cette nouvelle Lune vous affecte, 3ème décan, il est possible que vous soyez juste un peu débordé, ou momentanément démotivé côté boulot. Mais très momentanément et encore... ce n'est pas sûr. En fait, la N.L occupe votre secteur du travail et se trouve en dissonance avec des planètes qui, elles-mêmes sont en harmonie avec vous... Serait-il possible que votre activité profite finalement d'une situation qui contrarie beaucoup d'autres signes ?

Gémeaux

La nouvelle Lune insiste sur un conseil que je vous ai déjà donné à plusieurs reprises, 3ème décan : il faut changer quelque chose dans votre rapport à l'argent. Peut-être être un peu plus économe pour certains et surtout essayer de découvrir ce qui se cache derrière les problèmes qu'il vous cause et qui semblent être répétitifs. Vous n'en avez jamais assez ! Comme tout le monde me direz-vous, mais non, plus que les autres, peut-être parce qu'une demande affective se manifeste à travers l'argent.



Cancer

Vous n'êtes pas très gâté par la lunaison, surtout si vous êtes du 3ème décan, son opposition à Saturne vous incite à ressentir un abandon, une sensation de perte. Il peut s'agir d'argent comme d'amour... Quelqu'un que vous aimez s'est éloigné et cette personne vous manque, par exemple. Mais, suite à la situation sanitaire, vous avez également pu perdre votre emploi et vous retrouver sans ressources. Patience, 2021 sera plus favorable dans ce domaine.



Lion

La nouvelle Lune s'adresse surtout au 3ème décan mais n'a pas un gros impact. Elle met en lumière les agaçants défauts d'un collaborateur ou d'un employé et vous vous demandez quoi faire pour que cela cesse. La nouvelle Lune de la Balance crée toujours de l'hésitation, et vous avez donc une ou deux solutions en tête pour régler le problème. Mais elles ont des inconvénients dont vous devez tenir compte. Expliquez-vous, mais pas tout de suite, attendez un peu.



Vierge

1er et 2ème décan ne devraient pas être sensibles à la conjoncture, en revanche peut-être que le 3ème décan va se retrouver provisoirement ennuyé par une histoire d'argent qui prend trop de temps, selon vous, à se régler. Peut-être aussi que vous cherchez à acquérir quelque chose et que vous ne trouvez pas, rien ne vous plaît vraiment et vous vous demandez si vous trouverez un jour... Patientez jusqu'au 23, la période Scorpion sera plus propice à vos recherches.



Balance

3ème décan, la lunaison se tient chez vous et elle pourrait bien doucher votre enthousiasme, créer des regrets ou des angoisses irrationnelles, liées à la crainte de l'abandon, la peur de perdre. Certains, à cause de cette tendance propre à pratiquement toutes les Balance, pourraient rester en couple depuis longtemps avec quelqu'un qui ne leur convient pas, avec qui ils ne sont pas heureux. Mais la peur de la solitude peut les empêcher d'agir.



Scorpion

La nouvelle Lune pourrait vous servir de révélateur puisqu'elle éclaire un secteur de secret et de mystère : c'est l'un de vos proches qui pourrait vous révéler sa vraie nature, ou en tout cas montrer un aspect de sa personnalité que vous ne soupçonniez pas. Cependant, le secteur occupé par cette N.L est également lié aux soucis de toute nature et en particulier ceux qui concernent la santé. Mais attention, vous pourriez vous faire des idées...



Sagittaire

L'homme est fondamentalement désir d'être et le désir est manque, a dit JP. Sartre. C'est précisément ce que vous ressentirez 3e décan, la nouvelle Lune étant à relier au manque. A ce qui vous manque en ce moment et qui semble prendre un peu trop de place ; mais votre imagination peut accentuer ce manque, un manque réel mais qui n'est peut-être pas aussi important que vous le pensez. Avec la Lune c'est du ressenti, alors qu'avec le Soleil c'est la réalité. Or les deux sont conjoints et en dissonance avec Saturne (restrictions).



Capricorne

La nouvelle Lune est en dissonance avec Saturne, qui transite votre 3ème décan, et il se peut que vous ayez dépassé votre seuil de tolérance côté responsabilités. N'essayez pas de tout gérer, de tout contrôler, ou de vouloir atteindre des sommets alors que la conjoncture ne s'y prête pas. Faites ce que vous savez faire le mieux : soyez patient, persévérant, ne lâchez pas prise mais patientez jusqu'à ce que Saturne sorte de votre signe en décembre.



Verseau

Votre horizon professionnel pourrait s'élargir, ou être en passe de s'élargir, mais il y a un obstacle et la nouvelle Lune vous dit d'être patient, alors que vous ne l'êtes pas. Ça ne doit donc pas être très facile à vivre, parce qu'il y a du positif dans l'air, mais vous ne pouvez pas en profiter tout de suite. Selon votre décan, c'est d'ici le mois de mai 2021 que les choses se concrétiseront, et si ça n'a pas été le cas, certains auront encore une chance à partir d'août prochain.



Poissons

Une nouvelle Lune qui pourrait vous donner l'impression d'avoir du pouvoir, de l'influence ainsi que la possibilité de transformer le négatif en positif. Vous pourriez en effet le faire, toutefois les dissonances sur cette nouvelle Lune indiquent que tout ce que vous désirez ces jours-ci est ralenti, reporté, et que vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que la conjoncture s'assouplisse. Pour l'instant, vous voudriez bien retourner la situation, mais il faut attendre...