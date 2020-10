L'horoscope du 17 octobre 2020

publié le 17/10/2020 à 05:30

Bélier

La nouvelle Lune d'hier n'a pas dit son dernier mot pour le 3ème décan, mais ce sont les vacances aujourd'hui, alors essayez d'oublier et de profiter du moment présent. Toutefois, cela va s'avérer un peu difficile, surtout à cause de la dissonance entre Mars et Jupiter qui est connue pour créer de la colère. Vous êtes furieux contre quelqu'un et ne rêvez que de vengeance, mais même si vous parvenez à lui rendre la pareille, il semble que cela ne vous calmera pas.



Taureau

Ce sera un peu compliqué de se détendre pour le 2ème décan, né début mai. Il se peut qu'il y ait de l'électricité dans l'air parce que vous ne vous sentez pas libre. Il est possible que vous ayez de nombreuses contraintes qui vous donnent l'impression que vous ne pouvez rien faire librement et que vous ne pouvez rien dire non plus. Mais pour le moment, gardez vos problèmes pour vous et réfléchissez aux solutions que vous pourriez mettre en place, même si ce n'est pas pour tout de suite.

Gémeaux

Il y a du boulot pour vous ce week-end, soit que vous en ayez rapporté à la maison, soit qu'il y ait quelque chose à bricoler, à réparer et que cela vous incombe. Par ailleurs, né autour du 9 juin, la dissonance de Neptune est de retour et elle est actualisée par l'opposition formée par Vénus. Attention à un excès d'idéalisation, quelqu'un pourrait beaucoup vous plaire parce qu'il ou elle vous fera miroiter quelque chose dont vous avez besoin. Mais restez méfiant et réservé.



Cancer

Une fin de semaine pas triomphale mais presque, surtout né avant le 8 juillet. Vous serez sous le charme de quelqu'un, ou c'est l'autre qui ne vous résistera pas. Vous avez de très bons arguments : vous êtes en forme physiquement, vous vous sentez bien dans votre peau et capable de séduire tout ce qui bouge. Mais ce n'est pas du tout le cas pour le 3ème décan, encore sous l'influence contrariante de la nouvelle Lune d'hier qui a fait remonter des émotions négatives.



Lion

Votre vie intérieure semble être un peu minée par un problème récurrent, qui est au premier plan de ce week-end et qui peut provoquer des tensions, de l'anxiété. On sait que votre besoin de liberté est très fort depuis quelque temps (né fin juillet, début août) et que pour vous dépêtrer d'une situation qui vous enferme, d'une certaine manière, vous devez prendre des décisions que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à prendre. Ou que vous ne pouvez pas prendre...



Vierge

Il y a du mouvement, peut-être allez-vous partir en vacances ou déposer vos enfants quelque part, en tout cas vous ne resterez pas chez vous tout le week-end. Il se peut aussi qu'on vous rend visite, ou mieux encore, que vous ayez un rendez-vous prometteur, surtout né autour du 2 septembre : il peut autant s'agir d'un rendez-vous amoureux que d'un rendez-vous de boulot pour trouver un accord avec un éventuel client. Quoi qu'il se passe, vous serez content.



Balance

Vous êtes encore sous l'influence de la nouvelle Lune de votre signe jusqu'à la pleine Lune. Aussi attention à ne pas trop hésiter avant chaque décision à prendre. Il n'y a pas que cela, mais comme c'est un de vos traits de caractère, il est accentué par la NL d'hier et ne vous satisfait pas du tout, vu les aspects qui sont dans le ciel. Et ce qui ne vous satisfera pas, probablement, c'est votre situation financière : vous serez tenté d'acheter, de vous faire plaisir, mais votre gendarmes intérieur vous l'interdira.



Scorpion

La Lune traverse votre signe ce week-end, une bonne occasion de montrer la meilleure version de vous-même, ou alors, de pouvoir partir loin d'ici. En effet, ce sont les vacances, vous aurez apparemment envie de plaire à quelqu'un et si vous êtes du 2ème décan, la bonne position de Vénus indique que l'autre pourrait succomber à vos charmes. Mais ne vous emballez pas, il peut ne s'agir que d'amitié, ce qui est déjà très précieux, surtout que vous ne vous faites pas facilement des amis.



Sagittaire

Dans l'idéal vous devriez débrancher ce week-end, vous détendre, mais l'ambiance en famille ne vous permettra pas d'oublier tout ce qui peut vous tracasser. Ce n'est pas qu'il y aura des conflits, mais vos proches viendront se plaindre à vous de quelque chose et vous demanderont de jouer les bons samaritains. Et ce n'est pas non plus que vous ne vouliez pas rendre service, mais cela vous prendra du temps et les moments où vous pourriez vous détendre seront moins nombreux.



Capricorne

Une fin de semaine bien plus agréable que son début, surtout que la nouvelle Lune d'hier n'était pas top. Mais aujourd'hui vous avez peut-être le projet de partir, après tout ce sont les vacances et tout ce qui vous changera les idées vous fera du bien. Ne refusez pas les invitations, on sait que vous avez tendance à jouer les ours solitaires, mais ce n'est pas le bon moment et vous avez vraiment besoin d'être amicalement entouré.



Verseau

Vous ne pourrez pas vous empêcher de penser aux contraintes auxquelles vous êtes soumis, natif de fin janvier, et il risque d'y avoir des tensions aujourd'hui. Vous évoquerez, en paroles ou en pensée, les difficultés par lesquelles vous êtes passé et serez un peu nostalgique d'une époque où vous aviez la paix, une paix intérieure qui à vos yeux n'a pas de prix. De plus vous pourriez en vouloir à quelqu'un ou quelque chose qui est responsable de votre situation.



Poissons

Prévoyez un bon week-end, vous aurez la possibilité de vous évader, de partir de chez vous ou de vous changer les idées d'une autre manière, surtout 1e décan. Il est même possible que certains puissent partir en vacances, à deux ou avec les enfants, et ce sera un moment que vous apprécierez beaucoup. Cela dit, les enfants peuvent partir de leur côté, vous laissant seul et libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans avoir d'horaires à respecter.