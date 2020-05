L'horoscope du 18 mai 2020

publié le 18/05/2020 à 05:30

Bélier

La Lune étant dans votre signe lundi et mardi, vous démarrez cette semaine sur les chapeaux de roues ; apparemment, vous serez très convaincant, vous aurez la niaque. Si vous avez des rendez-vous aujourd'hui et demain (2ème décan surtout), votre savoir-faire allié à votre humour et à l'impression d'aisance que vous donnerez feront beaucoup pour vous. Plusieurs de vos qualités sont mises en avant en ce moment, profitez-en.

Taureau

Né fin avril, vous serez toute la semaine plein d'entrain et d'envie de faire des projets ; et si vous en avez déjà un dans les tuyaux, il recevra un bon coup de pouce. La chance pourrait être avec vous, en dépit du fait qu'Uranus est posée sur votre Soleil ; cette planète réserve souvent des surprises, bonnes ou mauvaises, mais il semble que cette semaine ce sont plutôt de bonnes surprises qui sont au menu.

Gémeaux

Tout l'univers obéit à l'Amour : aimez, tout le reste n'est rien, a dit La Fontaine, et cela pourrait vous concerner de très près cette semaine, si vous êtes né autour du 11 juin. Mais essayez quand même de garder les pieds sur terre car Neptune est de la partie et on sait à quel point elle peut être trompeuse et vous empêcher de voir la réalité. Par ailleurs, 1er décan, Mars peut encore placer un obstacle sur votre route.

Cancer

"L'amour platonique est impossible", a dit Eugène Sue. Vous pouvez y croire quelque temps, 3ème décan, mais à un moment ou à un autre vous ne pourrez que succomber. Il est vrai que pour l'instant, vous vous tenez à distance, peut-être que l'autre aussi, alors que votre imagination galope et vous emmène très loin de la réalité. Toutefois, certains pourraient être face à un amour impossible...

Lion

L'espoir fait vivre et c'est vrai surtout pour ceux du 3ème décan qui ont le projet de se mettre en couple, mais cette personne semble ne pas savoir ce qu'elle veut. Cela fait déjà plusieurs jours que vous ne le/la sentez pas totalement en accord avec vous et avec ce que vous voulez faire. Surtout ne lui mettez aucune pression : au contraire, essayez de vous tenir à distance de manière à ce qu'il ou elle sache quel est son vrai désir. N'imposez pas le vôtre.

Vierge

Il y a encore de l'eau dans le gaz pour ceux du mois d'août, mais cela ne vient pas de vous, ça vient d'un ou une partenaire qui intervient un peu trop dans votre vie, professionnelle ou privée. Apparemment, il faut lui mettre des limites mais c'est temporaire, aussi ne sortez pas l'artillerie lourde, ce n'est peut-être pas la peine de vous fâcher avec lui/elle... D'autant plus que vous semblez avoir des liens.

Balance

On vous donnera trop à faire en début de semaine, mais je vous promets une fin de semaine des plus agréables, vous vous sentirez plus léger et parfois plus insouciant. Ce n'est pas souvent que vous ressentez de l'insouciance, mais la conjoncture ira vraiment dans ce sens, surtout si vous êtes du 3ème décan. Toutefois, le 1er décan n'est pas mal loti non plus, grâce à l'arrivée du Soleil en Gémeaux ce mercredi et à la nouvelle Lune de vendredi !

Scorpion

C'est une moitié de semaine avec le pont de jeudi, mais cela ne vous empêchera pas de travailler et d'être parmi les plus créatifs, surtout 1er décan né après le 26 ; votre inspiration est boostée. En effet, Mars est en bon aspect depuis les Poissons, qui est précisément le signe qui gère votre créativité... et vos sentiments. Mais si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, surtout n'allez pas lui mettre la pression en l'inondant de sms ou de coups de téléphone.

Sagittaire

Né en novembre, vous serez toute la semaine un peu à fleur de peau, probablement parce qu'on vous impose un nouveau mode de travail et qu'il vous déplaît. Et comme vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter, vous enragez intérieurement, mais vous ne dites rien... Par ailleurs, né autour du 12 décembre, gare aux erreurs de jugement et aux mauvais choix que vous pourriez faire sous l'influence de quelqu'un que vous mettez trop sur un piédestal.

Capricorne

Une bonne semaine, chaque décan reçoit un aspect qui le booste, en particulier ceux de décembre, qui étonneront leurs proches en se révélant plus malins que les autres. Vous aurez plusieurs choses sur le feu et vous en sortirez avec brio. Né fin décembre, vous avez toutes les chances cette semaine de faire un grand pas en avant par rapport à une situation qui peut vous peser, ou à quelqu'un qui vous empêche d'être totalement vous-même. Libérez-vous !

Verseau

Votre habileté est dopée par Mars en début de semaine et ensuite c'est l'arrivée du Soleil en Gémeaux qui vous réjouira, surtout 1er décan. Une réussite est dans l'air, vous ne l'aviez peut-être pas prévue, les choses vous sont comme tombées du ciel pour certains. Peut-être parce que vous avez, consciemment ou non, lâché prise sur quelque chose qui prenait trop de place et comme il y a de l'espace, la vie se dépêche de vous proposer autre chose.

Poissons

Né en février Mars occupe encore votre décan jusqu'au 27, aussi essayez de vous canaliser, de vous poser vous-même des limites avant qu'on ne le fasse à votre place. La conjoncture dope votre volonté et votre détermination, encore faut-il qu'elles s'exercent au bon endroit. Dans ce cas, elles vous serviront pour avancer dans votre boulot par exemple, il n'y aura aucun problème.