L'horoscope du 18 août 2020

publié le 18/08/2020 à 05:30

Bélier

Dans votre 3ème décan, Mars et Saturne sont toujours mal embouchées. Ne faites pas comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas ! Certes, la configuration peut n'avoir aucune influence, cela dépend de votre thème natal, mais si la vie vous met des freins, évitez de vous décourager.

Taureau

Vous n'avez pas la possibilité de contrôler une situation, elle vous échappe si vous êtes né après le 15 mai, le mieux à faire est de ne pas réagir pour le moment. Attendez que Mars soit rétrograde (10 septembre) et vous aurez peu à peu une vision plus juste et probablement plus lucide de ce qui vous préoccupe.

Gémeaux

Rien ne semble pouvoir freiner votre enthousiasme si vous êtes né après le 15 juin sauf une question matérielle que vous ne pourrez pas régler dans l'immédiat. L'un de vos proches vous doit peut-être de l'argent et vous en auriez besoin, par exemple, mais cette personne a elle-même des difficultés semble-t-il.

Cancer

Né entre le 1er et le 8 juillet, vous avez de beaux jours devant vous cette semaine, Vénus navigue chez vous et vous pourriez tomber très amoureux. A moins que la configuration ne renforce vos sentiments pour votre partenaire, avec qui vous retrouvez les affinités qui vous avaient réunis au début de votre relation.

Lion

3ème décan, vous aurez de la répartie aujourd'hui, il ne faudra pas vous chercher car vous saurez immédiatement quoi répondre et pas toujours gentiment. Essayez de na pas donner des ordres tous azimuts, de ne pas vous mettre en colère pour des détails parce que vous aurez l'impression qu'on ne vous obéit pas.

Vierge

Vous aurez envie de rester sagement à l'ombre, de ne pas vous exposer, peut-être parce que vous aurez besoin de réfléchir et donc de ne pas être distrait. Or, vous êtes actuellement dans un environnement où il y a du monde et vous pourriez être dérangé par vos amis qui auront besoin de vos conseils.

Balance

Si vous êtes né après le 17 octobre, il se peut que vous soyez dans une période mouvementée avec votre partenaire ou avec un proche, et ça n'est pas fini. Mars, planète responsable de vos relations, se trouve dans le belliqueux signe du Bélier et cela ne peut que créer des conflits ; éventuellement pour d'autres Balance aussi...

Scorpion

Vacances ou pas, il est possible que vous ayez un important rendez-vous aujourd'hui, notamment 3ème décan. Il faudra mettre votre expérience en avant. Parlez des résultats que vous avez obtenus, et de ce que vous avez en tête pour progresser. Il ne s'agit pas de vous vanter, mais de vous mettre en valeur.

Sagittaire

Très bonne configuration pour ceux qui ont une initiative à prendre ou même un nouveau travail à démarrer. Vous vous rendrez immédiatement sympathique et vos compétences seront vite reconnues. Mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre, notamment 3ème décan, ou chercher à imposer vos opinions.

Capricorne

Si vous avez une question à régler à propos de votre budget, ou si on vous doit une somme, c'est le moment de réclamer et de le faire avec la plus grande fermeté. Ne laissez aucune chance à ceux qui vous doivent de l'argent et employez tout moyen à votre disposition pour obtenir ce qui vous est dû. Ne faiblissez pas !

Verseau

3ème décan, une conversation musclée est au programme de ce mardi, le problème étant que votre ou vos interlocuteurs n'auront pas l'esprit très ouvert. Cela dit, il est possible, vu que les aspects sont bons pour vous, que vous parveniez à les convaincre grâce à des arguments qu'ils ne pourront pas réfuter.

Poissons

En très bon aspect avec vous, 2ème décan, Vénus vous promet une semaine très agréable avec de possibles rencontres ou un retour de flamme avec votre chéri/e. Mais il y a d'autres aspects dans le ciel qui ne sont pas terribles et qui pourraient, en partie, vous empêcher de profiter à fond des bons moments promis.