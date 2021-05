L'horoscope du 17 mai 2021

publié le 17/05/2021 à 05:30

Bélier

Il est possible que vous ayez une importante décision à prendre, ou que vous deviez imposer votre volonté 2ème décan, et l’un de vos proches va vous y aider. A priori, vous n’en aurez pas vraiment besoin car vous ne manquez pas de ressources dès qu’il s’agit de faire de l’autorité, mais vous vous sentirez soutenu et c’est toujours bon à prendre. 3ème décan, un souci s’installe à cause de l’un de vos enfants peut-être, et de ses difficultés avec l’école.

Taureau

Vous laisserez la place aux Gémeaux jeudi, 1er décan, et vous serez une boule de nerfs, natif du 2e ; vous ne réfléchirez pas assez avant de prendre vos décisions. Cela ne vous ressemble pas, mais c’est Mars qui vous poussera à être rapide et décideur. C’est-à-dire que l’un de vos proches vous mettra la pression pour que vous ne réfléchissiez pas pendant des heures. 3ème décan, vos discussions d’argent seront compliquées pendant quelque temps.



Gémeaux

Votre semaine sera marquée par une discorde entre Mercure et Neptune. 3ème décan, vous aurez du mal à être entendu, ou alors on déformera vos propos. Il se peut aussi que des bruits et autres rumeurs circulent, et que vous soyez tenté de les propager. N’en faites rien, cela vous retomberait dessus, on vous accuserait de mentir ou de vouloir manipuler les autres. Et, d’une manière générale, vos discussions ne pourront pas aboutir à quelque chose de constructif.

Cancer

2ème décan, né entre le 6 et le 11 juillet, c’est vous qui recevez la conjonction de Mars cette semaine, elle risque simplement de vous rendre trop nerveux, impatient, impulsif. Essayez de contrôler ces impulsions de manière à ne pas faire de bêtises ! Vous pourriez aussi avoir une légère fièvre, physique, ou psychologique parce que vous attendrez fébrilement de pouvoir agir sur une situation. Autres Cancer, il va falloir canaliser vos émotions.

Lion

Ça va aller de mieux en mieux pour vos projets, vos espoirs, étant donné que le Soleil entrera jeudi en Gémeaux, le secteur qui gère justement vos attentes. Vous pourrez atteindre plus facilement vos objectifs dans la période qui vient, peut-être parce que vous recevrez des coups de pouce. Le 2ème décan sera lui aussi favorisé, en dépit de l’opposition de Saturne : Vénus vous envoie toute la semaine de bons influx, propices aux relations, en particulier celles qui peuvent vous aider.

Vierge

Ça ne sera pas simple cette semaine pour ceux du 3ème décan. La dissonance Mercure/Neptune vous exposera aux mensonges, aux illusions et désillusions. Ce qu’on vous dira pourrait, malgré vous, vous ouvrir les yeux et que ce que vous verrez ne vous plaira pas. Ce sera le contraire de ce que vous aviez imaginé. Vous avez longtemps refusé de prendre conscience de la nature d’une relation, affective ou professionnelle, maintenant vous ne pouvez plus fermer les yeux (né en 79, 80 surtout).

Balance

Bien placée, Vénus vous invite à profiter des bonnes choses de l’existence, mais Mars vous surveille de près et vous donne trop de boulot, surtout 2ème décan. Du coup, difficile de trouver du temps pour profiter et en plus vous vous en sentiriez coupable. En revanche, le long week-end qui se prépare avec le lundi de Pentecôte devrait vous permettre de prendre l’air et de laisser votre travail de côté. Mais il est possible que vous en emportiez chez vous !

Scorpion

Méfiez-vous cette semaine de possibles erreurs de calcul, que ce soit dans votre comptabilité ou lorsque vous allez payer quelque chose. Soyez juste vigilant. Même chose si vous devez discuter d’un prix avec quelqu’un, cette personne ne pensera qu’à vous le faire baisser et semblera ne pas écouter vos arguments. Résistez et au besoin, laissez tomber momentanément cette discussion afin que l’autre ait peur de perdre l’affaire. Mais ne vous faites pas peur à vous-même !

Sagittaire

Plus que d’autres, le 3ème décan sera sensible à la dissonance Mercure/Neptune qui s’installe pour quelque temps. Vous aurez la certitude qu’on vous mène en bateau. Une intuition, certainement, et qui pourrait s’avérer. Toutefois, le temps semble jouer en votre faveur dans votre bataille pour que la vérité soit respectée et les paroles tenues. 1er décan, la dissonance de Jupiter sera activée mercredi, les soucis d’ordre juridique ou administratif pourraient vous prendre la tête.

Capricorne

Si les natifs de décembre sont entrés dans une période favorable au développement d’une certaine clientèle, c’est moins facile pour le 2ème décan. En effet, né après le 4 janvier, un conflit vous oppose à un partenaire, affectif ou professionnel, et même si cela ne dure pas, cela provoque en vous des émotions très contrastées et une envie de terrasser votre adversaire. Il semble que vous ne devriez en faire qu’une bouchée si vous êtes bien préparé à la confrontation.

Verseau

C’est plutôt une bonne semaine dans l’ensemble, à l’exception de ceux qui reçoivent Saturne, vous avez tous des chances de succès dans vos entreprises. Et puis le week-end semble prometteur car vous pourrez peut-être prendre de la distance et vous changer radicalement les idées. Pour le 2ème décan, qui reçoit Saturne et une autre dissonance, ce n’est pas forcément galère étant donné que Vénus vous envoie des influx rassurants et réparateurs pour votre estime de soi.

Poissons

Vous aussi, 3ème décan, vous serez sensible à la dissonance Mercure-Neptune qui s’installe. Vous manquerez un peu trop de confiance en vous cette semaine. Peut-être que c’est quelqu’un qui vous la fera perdre en vous disant de méchantes choses, c’est possible. Cet aspect va quand même durer jusqu’au 8 juin et d’autres situations peuvent se présenter ; un problème avec l’eau, par exemple, ou des excès de boissons pour certains.