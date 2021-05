L'horoscope du 11 mai 2021

publié le 11/05/2021 à 05:30

Bélier

C'est le secteur des gains et des acquisitions qui est visité par la nouvelle Lune. C'est donc le bon moment, pendant quelques jours, de faire un achat ou un placement. Vous ne vous tromperez pas et surtout vous ne ferez rien d'impulsif parce que vous serez bien conseillé et que vous serez à l'écoute de ce qu'on vous dit : ce n'est pas toujours le cas. En amour, avec cette NL, il faudrait veiller à ne pas considérer l'autre comme un objet vous appartenant.

Taureau

Une nouvelle Lune qui trône chez vous, 3ème décan et qui est en harmonie avec Neptune, planète du collectif. Il se pourrait donc que vous receviez une aide de la collectivité, de l'état en fait, et que cela tombe bien. D'ailleurs, Vénus dans votre secteur d'argent va dans ce même sens. Et, avec la prochaine arrivée de Jupiter en Poissons, on peut penser que vous allez bénéficier de nombreuses aides, mais en ce qui concerne cette planète, c'est pour le 1er décan.

Gémeaux

La nouvelle Lune éclaire votre secteur 12, celui qui parle d'inaction, de passivité, d'attente. Et il est possible que ce soit cette dimension d'attente, voire une période de préparation qui soit au premier plan. En tout cas si vous êtes du 3ème décan : vous attendez probablement une autorisation, ou la possibilité d'agir, de travailler (pour certains). Mais pour tout vous dire, avec la dissonance de Neptune avec votre décan, vous n'avez pas de visibilité.

Cancer

Une lunaison très positive pour vous parce qu'elle entretient l'espoir, surtout si vous êtes du 3ème décan. Vous avez besoin d'une aide ? N'hésitez pas à remuer ciel et terre, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin : faites du charme, ou faites appel aux sentiments de vos interlocuteurs et ça marchera. 2ème décan, ce n'est pas du tout la même ambiance, nous en avons parlé hier, avec Mars dans votre décan il faut vous battre, ou défendre votre pré carré.

Lion

Pour vous, 3ème décan du signe, la nouvelle Lune est ambitieuse, elle met l'accent sur votre besoin de vous faire apprécier dans votre boulot et d'atteindre vos objectifs. Peu importent les moyens, vous ferez ce qu'il faut pour y arriver. Toutefois, hélas, la planète qui nous sert de moteur, Mars, n'est pas très bien placée pour le Lion et il se peut que vous soyez obligé d'attendre sa présence dans votre signe (le 11 juin) pour que ça bouge vraiment.

Vierge

La nouvelle Lune occupe un secteur de développement, d'élargissement de votre champ d'action, vous pourriez soit prendre un job supplémentaire, soit avoir davantage de poids dans votre entreprise. C'est une bonne nouvelle Lune mais attention à son aspect avec Neptune qui risque de ne vous faire voir que le bon côté de la situation. En réalité, Neptune s'oppose à vous et il est très possible que vous vous aveugliez sur quelqu'un ou sur quelque chose.

Balance

Apparemment, la nouvelle Lune en Taureau parle d'argent pour le 3ème décan de votre signe, il peut y avoir une négociation ou alors une grosse facture à payer. A moins que vous ne receviez une somme en dédommagement de quelque chose ou qu'on vous réclame, à vous, un dédommagement. Et, évidemment, ce sera un moment un peu compliqué pour vous car il vous faudra réfléchir et trouver une solution s'il y a un problème.

Scorpion

Le Soleil et la Lune s'opposent à vous, 3e décan, et n'allez pas penser que c'est négatif pour vous ! Bien au contraire, cette nouvelle Lune est une ouverture sur le monde des autres, elle vous invite à être plus sociable et elle devrait y arriver car elle est en harmonie avec Neptune qui, elle-même, vous envoie une multitude de signaux comme quoi le monde de l'autre s'ouvre à vous. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est devenu le centre de votre monde.

Sagittaire

Ce n'est pas une lunaison essentielle pour vous, 3ème décan du Sagittaire, elle occupe votre secteur du travail et de la forme. Peut-être allez-vous vous remettre au sport, ou en faire plus si vous en faisiez déjà. Ce sera probablement un besoin, qui vous permettra de dénouer vos tensions, de moins vous énerver pour des détails et de vous sentir mieux ancré dans le sol. Le travail sera également important pour votre équilibre mental et physique.

Capricorne

Une jolie nouvelle Lune pour ceux nés après le 10 janvier. Elle occupe un secteur valorisant de votre zodiaque et vous donne la possibilité de rayonner, de vous faire remarquer (même si vous n'aimez pas ça). Il se trouve que vous avez peut-être réussi quelque chose et que cela attire l'attention sur vous. Dans ce cas, soyez fier de vous ! Vous l'êtes rarement, vous pensez la plupart du temps que vous auriez pu faire mieux, ce qui est dommage, vous ne profitez pas de ce que vous avez.

Verseau

Un focus sur la famille ou sur le passé avec la nouvelle Lune du Taureau, surtout si vous êtes du 3ème décan. Il se peut qu'un membre de la famille vous rende visite ou que vous-même alliez lui rendre visite (s'il est possible de bouger, bien sûr). Mais il se peut également que le passé se manifeste à vous sous une forme ou sous une autre. Vous pouvez revoir, ou avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez eu une relation, par exemple.

Poissons

Les luminaires réunis en Taureau sont en harmonie avec votre 3ème décan et avec Neptune qui s'y trouve. Une conjoncture qui peut vous voir plus communicatif que d'habitude (si vous faites partie des Poissons timides et réservés), ce qui étonnera vos proches. Mais il peut aussi y avoir une session de formation ou un stage rapide et qui vous apprendra quelque chose qui vous sera très utile par la suite. Ouvrez votre esprit à tout ce que vous pouvez apprendre.