L'horoscope du 12 mai 2021

publié le 12/05/2021 à 05:30

Bélier

La rencontre du jour, entre Lune et Vénus, annonce un petit flirt pour ceux nés en mars. Vous serez avec quelqu'un que vous taquinerez et qui fera de même, du coup l'ambiance sera à la complicité, à la rigolade. Et cela, même si vous êtes sur votre lieu de travail. Par ailleurs, si vous avez un rendez-vous ou une explication à affronter, sachez que cela se passera bien et que vous en ressortirez avec plein de pensées positives en tête.

Taureau

Il y a une rencontre Lune/Vénus aujourd'hui, chez votre voisin Gémeaux, qui gère ce qui vous appartient, vos finances, vos achats. Soit vous recevrez une petite somme, soit on vous fera un cadeau (normal, si c'est votre anniversaire), soit encore c'est vous qui achèterez quelque chose d'utile. Côté coeur, c'est une configuration qui peut accentuer la jalousie mais pas forcément la vôtre, ça peut aussi être votre partenaire qui est soudain suspicieux.

Gémeaux

C'est chez vous que ça se passe, la Lune et Vénus cohabiteront quelques heures dans votre 1er décan, et si vous ne vous sentez pas injustement traité (dissonance de Jupiter), ça peut être une très agréable conjoncture car vous allez éprouver du plaisir. Que ce soit parce que vous vous rapprocherez de votre conjoint ou parce que vous sentirez que vous plaisez à quelqu'un, ou encore parce que vous avez un rendez-vous coquin.

Cancer

La rencontre Lune/Vénus a lieu dans votre secteur 12, un secteur contemplatif et passif, il est donc possible que tout simplement vous soyez le spectateur du bonheur des autres, ou d'un moment heureux pour un couple ami. Il peut aussi y avoir, d'une manière générale, une sorte de contentement dans l'air. Ces prévisions sont écrites le 1er avril et hier soir le PR nous a promis de nous libérer en mai. Nous y sommes, c'est donc de l'ordre du possible.

Lion

Né en juillet, c'est vous qui tirerez bénéfice de la rencontre entre Lune et Vénus. Cela ne durera que quelques heures mais cette conjoncture activera la réalisation de l'un de vos projets, ou vous dira qu'une attente pourrait prendre fin. En tout cas, les deux astres occupent un secteur qui gère votre vision de l'avenir, celle-ci peut donc être agréable. Ce sont aussi vos amis et relations qui sont concernés, vous allez peut-être vous réunir pour fêter quelque chose.

Vierge

La Lune et Vénus dominent votre ciel depuis un secteur qui gère votre profession et les réussites qui sont les vôtres. Né en août, si vous n'avez pas de souci administratif qui vous obligerait à sortir une certaine somme, cette conjoncture est positive et annonce une possible réussite. Que ce soit pour vous ou pour l'un de vos proches, l'un de vos enfants par exemple : vous êtes peut-être très investi dans son éducation et ses succès sont les vôtres.

Balance

Une très jolie conjoncture pour les natifs de septembre, vous déployez vos ailes et pourriez être très satisfait de la belle progression de votre vie professionnelle ou affective. En tout cas, vous avez une plus grande marge de manoeuvre et certains pourraient prendre la tête d'une équipe ou trouver leur place au sein d'une entreprise. 2ème décan, on vous prend au sérieux et vous aussi vous progressez, lentement mais sûrement.

Scorpion

2ème décan, vous recevrez jusqu'au 26 mai un bon aspect de Mars qui indique que vous allez être plus actif que ces dernières semaines. Vous chercherez la performance, c'est-à-dire à faire mieux que bien ! Cela dit, si les voyages sont autorisés, il est possible que vous ayez à en préparer un, ou même à partir. Par ailleurs, Mars étant une planète agressive, il se peut que même en bon aspect, vous soyez un peu trop dans la volonté d'imposer vos opinions.

Sagittaire

Né en novembre, si Jupiter ne vous cause pas de tracasseries, la rencontre Lune/Vénus face à vous peut vous valoir une belle proposition, voire une invitation à une fête (si c'est possible). Cela dit, cette fête peut être prévue pour une date ultérieure et vous serez très content de pouvoir y participer. Mais il se peut aussi que vous fassiez une très agréable rencontre sous cette conjoncture ou que vous ayez un rendez-vous qui se passera très bien.

Capricorne

Lune et Vénus se rencontrent dans votre secteur du travail et de la forme, 1er décan. Si jamais vous avez été un peu patraque, vous retrouverez le plaisir de vivre sans être fatigué ou avoir mal quelque part. Mais la conjoncture peut avoir une influence sur votre travail et vous inciter à être plus aimable avec vos collaborateurs, ce qui améliorera l'ambiance. En tout cas vous aurez le sentiment que vous vous entendez mieux.

Verseau

Né en janvier, la rencontre Lune/Vénus a tout pour vous rendre heureux, très ponctuellement et probablement parce qu'on vous aura fait un gentil compliment. Vous sentirez que vous plaisez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, et votre imagination s'emballera. Mais comme la conjoncture est très rapide, vous ne prendrez pas les choses au sérieux et vous passerez rapidement à autre chose.

Poissons

Né en février, difficile de savoir si c'est un rêve ou une réalité, en tout cas quelqu'un de votre passé sera très présent, en chair et en os ou dans votre souvenir. Ce n'est probablement pas le hasard si cela vous revient en mémoire ou si cette personne se manifeste : vous devez tourner une page semble-t-il, surtout si vous voulez construire quelque chose de nouveau dans votre vie privée. Mieux vaut construire sur un terrain déblayé.