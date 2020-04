L'horoscope du 17 avril 2020

publié le 17/04/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, Vénus et Mars vont rester en conjonction jusqu'au 5 mai, une relation de type fraternel, à base de complicité semble prendre de plus en plus de place, que ce soit dans la réalité ou dans votre tête. Car il est possible que tout cela reste platonique, que vous vous entendiez à merveille avec cette personne, mais que cela n'aille pas au-delà. Peut-être parce que cela créerait trop de remous autour de vous, ou parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un.

Taureau

Le Soleil sera chez vous dimanche, mais ce n'est pas un cadeau pour ceux nés ce dimanche et en début de semaine prochaine. La situation vous fatigue beaucoup et vous démotive souvent. Vous pouvez aussi avoir des ennuis qui vous prennent beaucoup la tête. En effet, la dissonance de Saturne sera activée par le Soleil et vous ressentirez davantage ses effets. Il se peut aussi que vous soyez triste parce que quelqu'un s'en va, ou c'est vous qui le/la quittez...



Gémeaux

Vous êtes les mieux servis de tout le zodiaque, 2e décan, l'harmonie de Vénus et de Mars vous touche particulièrement et l'amour peut faire irruption dans votre vie. Quelqu'un, sur les réseaux sociaux ou dans votre immeuble, qui vous bousculera un peu, qui ne ressemblera pas à ceux/celles que vous fréquentiez auparavant et ce sera très stimulant ; ou ça l'est peut-être déjà si vous êtes de début juin.



Cancer

Né entre le 2 et le 11 juillet, Mercure passe rapidement au zénith de votre zodiaque. Une visio-conférence, un important contact ou un travail très urgent seront d'actualité. Mais pas que... Mercure est en Bélier, il peut aussi y avoir une polémique dans les prochains jours, vous serez obligés de dire ce que vous pensez, et parfois de manière un peu brusque, sans tenir compte de la sensibilité des autres.



Lion

On ne va pas faire tourner les serviettes chez les Lion de juillet, l'opposition de Saturne est activée jusqu'en début de semaine prochaine et vous n'êtes pas joyeux du tout ! Au contraire, il peut y a voir de la tristesse parce que vous ne vous entendez pas bien avec votre conjoint ou ami et vous avez l'impression que vos sentiments ne sont plus les mêmes, que peut-être l'amour se meurt... Mais ce n'est probablement qu'un signal qui vous dit qu'il faut être plus attentif à l'autre.



Vierge

Uranus vous pousse en avant 1er décan, mais le 2ème décan commence à en avoir des échos et il se pourrait que vous ayez des surprises côté boulot d'ici le mois de septembre. On pourrait vous proposer un poste, ou une formation, ou c'est vous qui allez changer d'orientation, en tout cas vous allez vers une vraie prise de liberté et ce n'est qu'un début puisque cet aspect d'Uranus sera encore actif en 2021, 2022. Surtout gardez l'esprit ouvert à toute nouveauté.



Balance

Le Soleil ayant dépassé Jupiter, de peu certes, le 3ème décan va être moins sur la sellette que ces derniers temps. Né autour du 13 octobre, ça va même être du gâteau, surtout quand Vénus va stationner tout en formant un bon aspect avec vous une grande partie du mois de mai. Vous aurez la sensation de vous envoler, symboliquement bien sûr, grâce à l'amour pour les uns, et grâce à une réussite et à une reconnaissance pour les autres.

Scorpion

Le 3ème décan est au top, mais on peut se poser des questions pour le 2ème qui reçoit une dissonance de Mars ; c'est ponctuel, quelque chose à réparer, une querelle à vider. En outre, il semble que Saturne, qui est en dissonance avec ceux du tout début du signe (né du 23 au 27 octobre) fasse des siennes ces jours-ci et que vous ne vous sentiez pas au top de votre forme. Il se peut que l'un de vos enfants quitte bientôt la maison (par exemple) et que vous en soyez attristé.





Sagittaire

3ème décan, vous serez plus optimiste aujourd'hui qu'hier à propos de votre argent ou de l'économie en général. Mais veillez à ne pas croire en tout ce qu'on vous dit ou prédit. Vous êtes fait ainsi, vous voyez le plus souvent le verre à moitié plein, mais la conjoncture vous conseille d'être lucide sur les personnes avec qui vous traitez vos affaires d'argent. En revanche, tout semble aller comme sur des roulettes pour le 2ème décan.



Capricorne

2ème décan, préparez-vous aux bons influx d'Uranus qui commencent à se faire sentir. C'est une évolution personnelle qui vous attend, une petite révolution même ! Vous allez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un (c'est différent pour chacun, évidemment) et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. En fait, c'est un processus qui s'est mis en route et qui va s'étaler à peu près sur deux ans. Cela dit, il se peut que ce soit une évolution normale pour les plus jeunes...



Verseau

2ème décan, Mars tient toujours compagnie à votre Soleil et vous stimule à fond la caisse. Est-ce l'envie de vous battre et de gagner qui vous met d'une humeur si positive ? Toutefois, on ne sait jamais avec Mars, la planète peut parfois être un peu méchante et il est possible que vous ayez à vous battre contre des concurrents ou contre quelqu'un qui veut vous éjecter ; surtout si vous êtes du début du 2ème décan (né début février).



Poissons

Vous aussi, si vous êtes né début mars, vous devez ressentir les influx libérateurs d'Uranus. Vous espérez très fort que vous allez vers plus de liberté, mais on n'y est pas encore ! Vous avez besoin de changer d'environnement, peut-être allez-vous déménager une fois que la situation sera rétablie et que vous aurez de nouveaux voisins, une nouvelle maison, bref une nouvelle vie ? Il y a en vous un désir de mutation ou un profond besoin de changement.