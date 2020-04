L'horoscope du 16 avril 2020

publié le 16/04/2020 à 05:30

Bélier

Soleil et Jupiter sont en mauvais termes aujourd'hui, surveillez les erreurs de jugement et ne cherchez pas à avoir raison à tout prix, même si vous savez que vous avez tort. Avec Mercure dans votre signe (1er décan jusqu'à vendredi), inconsciemment ou consciemment, vous chercherez à avoir le dessus sur votre interlocuteur pour lui faire comprendre qui est le patron !

Taureau

Vous aurez tout bon côté raisonnement, idées, opinions, mais alors pourquoi ne pas les exprimer, est-ce parce que vous ne voulez surtout pas créer de polémique ? C'est dommage, vos idées valent la peine que vous les exprimiez. Ne vous bridez pas par peur de déplaire, de toutes les manières on ne peut pas se faire aimer de tout le monde.



Gémeaux

3ème décan, oserez-vous faire ce que les astres vous conseillent, c'est-à-dire de différer l'une de vos dépenses afin d'en avoir vraiment les moyens d'ici quelque temps ? Cela indiquerait que vous êtes plus responsable et que vous êtes conscient de la valeur de l'argent que vous gagnez, parfois à la sueur de votre front. Mais le problème justement, c'est que souvent l'argent n'a pas de consistance pour vous, il s'écoule comme du... liquide.



Cancer

Vous aussi serez tracassé par le Soleil et Jupiter, il se peut que quelqu'un essaye de vous discréditer ou de vous prendre en faute, heureusement vous avez du répondant, faites-vous confiance ! Car le problème est là, votre confiance en vous peut passer par des hauts et des bas, et avec des différences parfois énormes. En fait, il y a encore en vous (comme en nous tous) un petit enfant qui a tendance à tout dramatiser et à avoir peur de ne pas être à la hauteur.



Lion

Il n'y a que les natifs du tout début du signe pour être mécontents, une association ou même leur couple, peut leur poser un problème qui ne sera pas résolu rapidement. En effet, Jupiter et Saturne ont entamé une conjonction qui s'oppose à votre décan et vous vous poserez beaucoup de questions sur la personne qui est face à vous et qui semble agir comme s'il/elle était détaché/e de vous ou n'avait pas de compte à vous rendre (si c'est un associé).



Vierge

Vénus regarde à présent ceux du 2ème décan et si vous avez un but à atteindre ou un accord à trouver ça devrait être fait sans problème entre aujourd'hui et le 3 mai. Toutefois, à partir du 25 avril, Vénus sera en dissonance avec Neptune, donc la situation ne sera pas claire et difficile à contrôler. C'est la fin du 2ème décan qui sera concernée par cet aspect (né autour du 12 septembre et début du 3ème décan).



Balance

Jupiter et le Soleil ne sont pas en phase avec votre 3ème décan, il se peut que vous ayez un sentiment d'injustice, ou alors que vous vous soyez trompé sur quelqu'un. Vous avez beau avoir un bon feeling sur les gens en général, il arrive que quelqu'un ait du bagou, de la tchatche et qu'il soit difficile de ne pas lui accorder de crédit. Mais vous pouvez aussi retrouver (provisoirement) des difficultés liées à l'un de vos parents ou à un enfant

Scorpion

Vous êtes dans une séquence enrichissante, 3ème décan, cela fait déjà un moment que ça dure et que vous avez entrepris d'approfondir vos connaissances sur un sujet. Et cela aura des répercussions positives que vous n'imaginez même pas pour le moment. Il est vrai que Neptune s'est mise de votre côté, de même que Jupiter et Pluton. Et ce sont surtout elles vos meilleures armes pour vous dépasser et être plus créatif pour vous développer.





Sagittaire

2ème décan né début décembre, vous n'avez pas à vous en faire, tout est positif en ce moment, amours, et même parfois vos affaires sont au top, vous avez la baraka. Il est vrai que Mars vous envoie de bons influx depuis le créatif Verseau et que les idées ne vous manquent pas, vous en avez même en trop. Attention à ne pas les imposer de manière trop autoritaire, vous prendriez le risque de subir un refus.



Capricorne

Une dernière dissonance Soleil/Jupiter, 3ème décan, et après vous serez tranquille. Il y a des remous, des désaccords en famille alimentés par un manque d'organisation. On peut reprocher à la situation que vous vivez de ne pas avoir été préparée, ce qui ne vous ressemble pas du tout, mais vous n'en êtes pas responsable. Nous vivons tous des moments difficiles, et s'organiser n'est pas évident.



Verseau

1er décan, Jupiter approche Saturne, ce sera encore plus sensible en mai. Cela indique que vous êtes sur le point d'atteindre un but, c'est qu'une question de temps. L'association de Jupiter et de Saturne est à double sens cependant, et peut aussi bien vous valoir un grand succès, un triomphe sur l'adversité, que vous voir en échec sur un projet ou obligé de quitter un endroit, un boulot où vous étiez depuis longtemps.



Poissons

2ème décan, né avant le 5 mars, Vénus indique que vous pourriez avoir envie de faire de nouveaux aménagements chez vous et d'améliorer la décoration de votre intérieur. Ce n'est qu'une des interprétations possibles à la présence de Vénus en Gémeaux, surtout (je vous l'ai déjà dit) qu'elle va y rester jusqu'au mois d'août. Peut-être que cela vous distraira de feuilleter des catalogues ou de regarder des meubles sur internet ?